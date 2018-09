Felfüggesztett börtön és 750 ezer euró a Real-játékos büntetése

Alkut kötött a spanyol állami ügyészséggel a Real Madrid négyszeres Bajnokok Ligája-győztes brazil balhátvédje, Marcelo.

E szerint az adót csalt Marcelo négyhónapos felfüggesztett börtönt és 750 ezer eurós pénzbüntetést kapott.

A 30 éves játékos 2013-ban a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét (körülbelül 490 ezer eurót) nem jelentette be. Most a 490 ezer eurón túl az összeg 40 százalékát is ki kell fizetnie, ami a késedelmi kamatokkal együtt eléri a 750 ezret.

A börtön miatt nem kell aggódnia, a spanyol jogszabályok szerint a két évnél rövidebb büntetéseket felfüggesztik, ha az illető büntetlen előéletű.

Nem Marcelo az egyetlen Real-játékos, akit adócsaláson kaptak: korábban Cristiano Ronaldo, Ángel Di María és Luka Modric is hasonló vétség miatt állt bíróság elé.