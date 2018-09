A világjáró holland tréner hazájában vállalt átmeneti munkát

Dick Advocaat lesz a holland bajnokság élvonalában szereplő FC Utrecht vezetőedzője.

Az Algemeen Dagblad szerdai beszámolója szerint a vasárnapi bajnoki mérkőzésen még nem a 70 éves tréner irányítja a csapatot, őt hétfőn mutatják be a klubnál, és akkor tartja első edzését is, majd jövő vasárnap a Feyenoord elleni találkozón mutatkozik be a kispadon. Elődjét, Jean-Paul de Jongot nyolc hónap után menesztették.

Advocaat az előző idényben nem tudta benntartani az élvonalban a Sparta Rotterdam együttesét, és nyáron úgy tűnt, hogy visszavonul. Az FC Utrecht ajánlatára a többi között azért mondott igent, mert a város közel van a lakhelyéhez, másrészt az 1983/84-es szezonban maga is játszott a csapatban.

A vezetőség csupán átmeneti megoldásként tekint Advocaatra, és a következő idény kezdetéig igyekszik megtalálni azt az edzőt, aki hosszabb távra megoldást jelenthet a klubnak.

Dick Advocaat korábban többek között Hollandia, az Egyesült Arab Emírségek, a Koreai Köztársaság, Belgium, Oroszország és Szerbia válogatottjának szövetségi kapitánya volt, illetve a PSV Eindhoven, a Rangers, a Borussia Mönchengladbach, a Zenit, az AZ Alkmaar, a Sunderland és a Fenerbahce együttesét irányította.

Az FC Utrecht egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel kezdte a holland bajnokság új idényét.