Itt vannak azok, akik Leekenst az MLSZ nyakára hozták

A Görögország ellen aratott 2-1-es Nemzetei Ligája-diadal után Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke magára vállalta a felelősséget Georges Leekens szerződtetésének ügyében. A teljesen alkalmatlan belga szövetségi kapitánnyal több mint fél évet vesztett a magyar válogatott és az MLSZ, most az olasz Marco Rossi és a csapat igyekszik eltakarítani a Leekens által itthagyott romokat. Nem is akárhogyan, mert a kedd esti meccsen olyan futballt láttunk a magyaroktól, amelyet a Leekens-éra alatt sohasem.

Idézzük fel még egyszer, mit mondott az MLSZ elnöke a Nemzeti Sportnak.

Jó volt látni ezt a csapatot! Nemcsak a győzelemnek örülök, hanem annak is, hogy a mutatott játékban egyértelműen érezni lehetett az előrelépést. A folytatásban is ezt várjuk, hogy lépegessen előre, fejlődjön a magyar válogatott – mondta a Nemzeti Sportnak Csányi Sándor. – Úgy gondolom, jó döntés volt Marco Rossit kinevezni. Hogy túl késői döntés volt ez?

Lehet, hogy igen, és ez az én hibám. Engem győztek meg arról, hogy Georges Leekens a megfelelő ember, de úgy gondoltam: inkább később váltsunk, mint hogy ne tegyünk semmit. Nagyobb hiba lett volna a belga kapitánnyal elindulni a Nemzetek Ligájában, mint kapitányt váltani az utolsó pillanatban, ám ez a mérkőzés meggyőzött arról, hogy ha Georges Leekens kinevezése nem volt jó ötlet, jól tettük, hogy váltottunk."

Az MLSZ elnöke udvarias ember, nem nevezte meg, kik szabadították rá a joviális belgát. Mi viszont nem vagyunk ennyire úriemberek, már csak azért sem, mert elég ellátogatni a Békeffy Football Consulting honlapjára, ott van minden fehéren-feketén.

Békeffy Gábor cikkekBékeffy Football Consulting Talán a legfontosabb magyar kapcsolatom Békeffy Jenő, az első menedzserem és fia Békeffy Gábor, Aki Bognár Istvánnal együtt Magyarországra hozott.

"Békeffy Gábor vagyok, belga-magyar állampolgár. A Brüsszeli Gazdasági Főiskolán, marketing szakon végeztem. Családunk Waterloo-ban él. Játékosok közvetítésével édesapám, Békeffy Jenő kezdett el foglalkozni Belgiumban, 1965-ben. Cégünk vezetését édesapám után vettem át, neki köszönhetően a futball világában nőttem fel, az évek folyamán sok ismert klubbal és játékossal találkoztam akikkel azóta is jó kapcsolatot ápolók. Játékosaink a világ elit futballjában meghatározó szerepet töltenek be! Georges Leekens a belga, a tunéziai és az algériai válogatott vezetőedzője volt és a magyar válogatottat is vezette. Számos nagy klubnál töltött be hasonló szerepet, mint a RSC Anderlecht, Club de Brugge, KV Mechelen, Charleroi SV...

Nem folytatjuk, mert teljesen felesleges. Ők voltak tehát azok, akik az MLSZ elnökének figyelmébe ajánlották Georges Leekenst. Békeffy Gábor, Bognár István és Bognár György menedzserek. A menedzseriroda ezt a húzást a mai napig sikerként könyveli el - Csányi Sándor keddi nyilatkozata alaposan helyreteszi a dolgot. Leekens 2017 októberi szerződésekor Békeffy Gábor így nyilatkozott Georges Leekensről:

Karizmatikus férfi, különleges egyéniség és rendkívül felkészült szakember, röviden így jellemezhetném őt – mondta Békeffy Gábor, belga-magyar állampolgárságú, Budapesten élő menedzser a Nemzeti Sportnak. – Édesapám, Békeffy Jenő volt az első menedzsere, ő vitte annak idején, egészen fiatalon az FC Bruges csapatához, ezért elmondhatom, hogy évtizedes családi barátság fűz hozzá. Így aztán természetes volt, hogy amikor a múlt héten Budapestre érkezett, szinte az első pillanattól kezdve mellette, vele vagyok.

Hihetetlen bizonyítási vágy dolgozik benne, és ezt talán furcsa elmondani egy hatvannyolc esztendős szakemberrel kapcsolatban. Pedig így van. Az elmúlt egy hétben rengeteget beszélgettünk, és többször is elmesélte, hogy milyen felkavaró élmény volt neki a több tízezer magyar szurkolót látni Franciaországban az Európa-bajnokságon. Azt mondta, megdöbbentette, lenyűgözte a magyarok látványa és szurkolása. És most, hiszik vagy sem, ebből is merít erőt a munkához, a jövőhöz. Látta, tudja, mit jelent ebben az országban a futball, az emberek rajongásig szeretik ezt a gyönyörű játékot. Ilyen helyen érdemes dolgozni és alkotni..."

Ahogy szokták mondani: ez nem jött be. Georges Leekens négy mérkőzésen ült a magyar válogatott kispadján. Ebből hármat (a kazahok, a skótok és az ausztrálok ellen) elvesztettünk, egyet (a fehéroroszok ellen) döntetlenre hoztunk. Az MLSZ a lehető legjobbkor, még a Nemzetek Ligája sorozat megkezdése előtt elköszönt a belgától.