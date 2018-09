Vicsorból mosoly - a hatalmas akarat csodagyőzelmet ért Görögország ellen

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este zárt kapuk mögött fogadta Görögországot a Nemzetek Ligája csoportkörének 2. játéknapján. Marco Rossi csapata hatalmasat küzdve, gyönyörű gólokat szerezve 2-1-re nyert a négyes legerősebb alakulatának kikiáltott görög csapat ellen, visszaadva ezzel a hitet a szurkolóknak. Jó volt újra mosolygós arockat látni a vegyes zónában, íme a boldog nyilatkozatok.

Természetesen mondanunk sem kell, hogy a kedden játszó magyar csapatot össze sem lehetett hasonlítani a szombaton Tamperében fellépő együttessel. A második félidőt úgy harcolta végig a magyar együttes, ahogy az elmúlt években szinte sohasem. Az elsőben meg olyan gólokat szereztünk, hogy csak tátottuk a szánkat.

Íme az első magyar gól:

És a második:

A magyar válogatott taktikaliag is nagyon érett játékot mutatott be. Tamperében 43 alkalommal vesztettük el a labdát, a görögök ellen ez a szám 13-ra csökkent. Most pedig jöjjenek a nyilatkozatok a vegyes zónából.

"Nagyon fontos győzelem volt ez, visszajöttünk a versenybe. - kezdte az értékelést Lang Ádám, majd így folytatta: "A vereség ellenére voltak pozitívumai az előző mérkőzésnek is, az volt a cél, hogy azokat átmentsük erre a találkozóra, a hibákat pedig kijavítsuk. Nem mondom azt, hogy domináltunk volna, vagy hogy szépen játszottunk, de eredményesen és ez volt a lényeg."

A Kolozsvár játékosa szerint kulcsfontosságú volt, hogy a védelem szervezettebb volt és stabilabb lábakon állt, mint a korábbi mérkőzéseken.

"Jól zártuk le a területeket, kevés lehetőséget adtunk a vendégeknek, mindezt jól bizonyítja, hogy leginkább csak pontrúgásokból tudtak veszélyeztetni. Igazi csapatmunka volt ez a siker, mindenki hozzátette a magáét. Rengeteget futottunk és dolgoztunk, boldogok vagyunk, hogy meglett az eredménye. A jövőben is valami hasonlóra lesz szükség."

"Begyakorolt figura előzte meg a találatomat, sok hasonló támadást vezettünk az edzéseken." - mondta a 15. percben a vezetést és a válogatottban első gólját megszerző Sallai Roland. "Jó úton vagyunk, ez a siker több, mint egy győzelem, fordulópont lehet a csapat életében. Az új szakmai stáb vezetésével teljesen más koncepció alapján csináljuk a dolgunkat, ezen a vonalon kell továbbmennünk."

Arra a kérdésre, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy ez a győzelem ne csak fellángolás legyen, így felelt.

Teljes erőbedobás és kemény munka. Ha megmarad ez a hozzáállás, ami most jellemzi a csapatot - márpedig meg kell, hogy maradjon, akkor olyan magaslatokba juthatunk, mint ahol 2016-ban jártunk."

A Freiburg új igazolása a hajrára a stadion elé megérkező szurkolókat is megemlítette. "Nagyon elfáradtunk a végére, de az utolsó 10 percre óriási lökést adott, hogy megjelentek a drukkerek és behallatszott a szurkolásuk. Ezúton is köszönjük nekik, remélem, hogy legközelebb már közösen ünnepelhetünk."

A csapat kapitánya, Szalai Ádám is elsimerően beszélt a társakról.

Le a kalappal a játékosok előtt, mind a fiatalok, mind az idősebbek nagyszerűen álltak hozzá a mérkőzéshez, annak ellenére, hogy az utóbbi meccsek sikertelensége miatt az önbizalmunk nyilván nem volt az egekben. Nagyon nehéz mérőzés volt, főleg fejben, alkalmazkodni az üres stadionhoz, hogy hiába játszunk hazai pályán, nincsenek velünk a szurkolók. Emiatt is értékes a győzelem, ebből táplálkoznunk kell. Büszke vagyok arra, hogy ezen a két meccsen én lehettem ennek a csapatnak a kapitánya, és hogy néhány nappal egy fájó kudarc után ekkorát harcoltunk, és végre nyertünk."

Bese Barnabás a finnek ellen nem lépett pályára, a görögök elleni találkozót viszont végigjátszotta, ráadásul a védelemben és a középpályán is megfordult, sőt gólpasszt is adott Sallainak.

Természetesen a mester külön kérte tőlem, hogy fejjel szolgáljam ki valamelyik csapattársamat. A viccet félretéve azt valóban megbeszéltük, hogy amennyire tudjuk, támogassuk a támadásokat, örülök, hogy jókor voltam jó helyen és hogy sikerült gólpasszt adnom Rolinak."

A Le Havre hátvédjéhez hasonlóan Nagy Ádámnak sem jutott szerep szombaton Tamperében, kedden este viszont ő is 90 percet kapott Marco Rossitól, amit jó játékkal hálált meg.

"Mindig tiszteletben tartom az edzőm döntését, a válogatottban és a klubomban egyaránt. De természetesen boldog voltam, hogy a görögök ellen a pályán lehettem és segíthettem a csapatot. Nyilván ha folyamatosan játszanék Bolognában, akkor a nemzeti együttesben is nagyobb esélyem lenne több időt a pályán tölteni, azon vagyok Olaszországban, hogy így legyen. Nagyszerű koncepciót kaptunk az új kaptiánytól és a szakmai stábtól, afféle mankót, ami alapján elkezdtük hátulról újjáépíteni a csapatot. Nem akarok sablonokat mondani, de ez nem egyik napról a másikra történik, úgyhogy a látványos változásokhoz idő kell. Ha stabil lesz a védelmünk, és jönnek az eredmények, akkor majd lehet tovább csiszolgatni a dolgot, hogy szemre is tetszetős játékkal rukkoljunk elő. Úgy gondolom, sok van bennünk, jó lenne minden pozitívumot előhozni."

Kovács Istvántól azt is megtudtuk, hogy elsősorban kinek volt köszönhető a diadal. Az első meccs után a szövetségi kapitány magára vállalta a felelősséget a vereségért, ezért a győzelemért viszont a dicséret elsősorban őt illeti, mert ez az ő érdeme volt. Olyan taktikát talált ki a szamai stábjával, amivel eredményesek voltunk és szerencsére a csapat is jól reagált a fájó finnországi kudarcra."

A Vidi játékosa sem mehetett el szó nélkül a zárt kapu és a hajrára megérkező szurkolók mellett. "Remélem, hogy a közönség és a csapat hamarosan újra egymásra talál, mert ahogyan azt a találkozó előtti sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány is kiemelte, ez a sport a szurkolókért van és nélkülük semmit nem ér. Akkor leszünk igazán sikeresek, ha a pályán, és azon kívül a szurkolókkal is meglesz az összhang."

Legközelebb, október 12-én Görögországban vendégszerepel a csapat, 15-én pedig Észtországba látogat Marco Rossi legénysége. Így november 15-én és 18-án, a finnek, majd az észtek ellen dobbanhat újra együtt a magyar szív, a pályán és a Groupama Aréna lelátóin.