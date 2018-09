Dzsudzsák Balázs biztosan nem lesz a MOL Vidi játékosa – ezt mondta az Origónak Kovács Zoltán, az Európa Liga csoportkörébe jutott magyar csapat sportigazgatója. Kovács szerint nem okoz majd feszültséget, hogy minden poszton két jó játékosa van a Vidinek. Szerinte is szürreális azt kimondani, hogy az angol Chelsea csapatával tétmeccset játszhatnak, de ez pont azt mutatja meg, hogy kemény és következetes munkával a magyar futballban is minden elérhető.

Milyen a tárgyalás a Premier League egyik élcsapatával, a Chelsea-vel? Gördülékenyen mennek a dolgok?

Felvettük egymással a kapcsolatot. De nekem a szervezéssel kapcsolatban nincs teendőm, mert ezt a kollégáim profi módon végzik, úgyhogy nekem csak fel kell majd szállnom a Londonba menő repülőgépre. De annyit el tudok mondani, hogy nincs semmilyen fennakadás.

Érdekes, hogy a görög újságírók sokkal nagyobb ügyet csináltak abból, hogy összesorsoltak bennünket. Egy hétig szinte minden nap nyüzsögtek, aztán ez is lecsendesedett. Számomra amúgy nagyon jó érzés lesz Szalonikibe menni, hiszen a pályafutásom alatt a PAOK-ban is játszottam.

A magyar futball jelenlegi állapotában nem szürreális kimondani azt, hogy szeptemberben és decemberben Chelsea-Vidi, illetve Vidi-Chelsea EL-meccset rendeznek?

Ha csak az elmúlt évek nemzetközi eredménytelenségét vesszük alapul, ez tényleg szürreálisnak tekinthető. Azzal, hogy mi el tudjuk hozni Magyarországra a londoni együttest, hitet és reményt adhatunk azoknak, akik ma a magyar labdarúgásban dolgoznak. Megfelelő szellemi és anyagi befektetéssel és kőkemény, következetes munkával el lehet jutni erre a szintre.

Tudjuk, hogy honnan indultunk, én akkor érkeztem a Vidihez, amikor a csapat a tizedik helyen állt a tabellán. Akkor azt mondta a tulajdonos, Garancsi István, hogy csináljunk valami nagyot. Nélküle ez biztosan nem ment volna. 2015-ben is bajnok lett a Vidi, de az akkori állapotok össze sem hasonlíthatóak azzal, ami most jellemzi a klubot. Azt talán a legádázabb ellenségeink is elismerik, hogy példamutatóan működünk. Boldogok vagyunk, de elégedettek nem – talán sosem leszünk azok.

Nem eshetünk abba a hibába, hogy az Európa Liga-csoportkör elérése után hátradőlünk. Nekünk most három fronton kell helytállni. Az EL-ben, a magyar bajnokságban és a Magyar Kupában. Utóbbi sorozatban az elmúlt két idényben nem úgy szerepeltünk, ahogy szerettük volna – kihívás lesz ez is.

Mit érzett akkor, amikor júliusban a luxemburgi Dudelange játékosa, Ibrahimovic a felcsúti BL-visszavágó 89. percében százszázalékos helyzetben lukat rúgott?

Azt, hogy annak a csapatnak van szerencséje, amelyik megdolgozik érte. Ez a pillanat 2-1-es vezetésünknél történt, ha ez bemegy, akkor minden bizonnyal 2-2 lesz a vége, és mi leesünk az EL-selejtezőbe. Kevesen tudják, hogy arra a meccsre egy kőkemény edzőtáborból érkezett a csapat. Július közepe volt, a játékosok alig pihentek.

Ez nem magyarázkodás. Ahogy telt az idő, úgy lettünk egyre jobbak. Marko Nikolics edző jól látta, hogy nem a BL-selejtezők első fordulójában kell teljesen készen lennünk. Ebben volt rizikó. De továbbjutottunk, és így verhettük ki a bolgár Ludogorecet és a svéd Malmőt. Így lehettünk partiban a görög AEK Athénnal. Ellenük is egy hajszálon múlt a továbbjutás.

Horváth Ferenc vezető edzőként a 2015-16-os szezonban ezüstérmet nyert a Vidivel, önök mégis elköszöntek tőle. Ez a döntés akkor azért született meg, mert felismerték, hogy a nemzetközi színtéren magyar edzővel nem lehet komoly eredményt elérni?

Ezt így elég sarkos megfogalmazás. Horváth Ferenc hozta azt az eredményt, amire szerződtünk vele, amikor átvette a csapatot, hetedik helyen álltunk, a végén úgy lettünk másodikak, hogy az éllovas és akkor bajnok Fradit nem lehetett befogni, mert 21 pontos előnnyel nyerték meg a bajnokságot.

Horváth Ferenc jó munkát végzett, de azt ő is tudta, hogy a szerződése meddig szól. Világosan megmondtuk, hogy mi külföldi edzőben gondolkodunk.

De azért gondolkodtak ebben, mert a magyarokkal nem látták a sikeres nemzetközi szereplés lehetőségét?

Olyan edzőt kerestünk, akinek komoly nemzetközi tapasztalata volt. Ha ezt alaptételnek vesszük, akkor csak külföldi szakemberben gondolkodhattunk. A norvég Henning Berg jött. Ő bajnokságot nyert a Legia Varsó együttesével és bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Azért ez elég jó referencia.

Ennek ellenére tőle is elköszöntek, és hozták a szerb Marko Nikolicsot.

Igen, mert Berggel nem nyertük meg az NB I-et. A nemzetközi kupában vele is a harmadik selejtezőkörbe mentünk az EL-ben.

Ezzel nem volt probléma.

Egy olyan évben nem nyertük meg a magyar bajnokságot, amikor a Vidinek bajnoknak kellett volna lennie. Ezért köszöntük meg a norvég munkáját. Nem láttuk vele az előrelépés lehetőségét.

Ha a 2016-17-es bajnokságban nem a Honvéd, hanem a Fradi nyeri meg az NB I-et, akkor sem maradhatott volna Berg?

Nyilván nem ugyanaz a Fradival versenyezni, mint a Honvéddal. Ezzel nem a Honvédot akarom bántani, mert remek teljesítménnyel nyerték meg a bajnokságot, de az egyértelműen a mi kudarcunknak volt tekinthető.

Annak a második helynek nagyon nem tudtunk örülni. Muszáj volt váltanunk. A döntés bejött, Marko Nikolics és a csapat megnyerte az NB I-et és az Európa Liga-csoportkörbe jutottunk.

Ennek a nyárnak a legnagyobb kérdése az volt, hogy Dzsudzsák Balázst leigazolja-e a MOL Vidi. A magyar sajtó egy része szinte naponta írta az ezzel kapcsolatos cikkeket. Mit lehet erről tudni?

Dzsudzsák Balázs nem lesz a MOL-Vidi labdarúgója, ez kijelenthető. Dzsudzsák Balázs nagy értéke a magyar futballnak. Korábban ő is azt mondta, hogy a hazatérése még nem időszerű. Azt nem mondom, hogy nem merült fel a leigazolása, de látva azt, hogy milyen számok keringtek az ő nevével kapcsolatban, lehet, hogy mi jártunk jobban. Nem tudtuk volna lemosni magunkról azt, hogy a MOL Vidi kifizette azokat az irdatlan – és egyáltalán nem biztos, hogy valós – összegeket, amelyek benne voltak a sajtóhírekben. Ezt mi nem is tudnánk és nem is akarnánk kifizetni.

Varga József távozása a játékos részéről mintha nem lett volna teljesen megnyugtató – ő legalábbis azt mondta, hogy ennél többet érdemelt volna. A MOL Vidi játékosállománya most nagyon erős, szinte minden poszton két jó futballistájuk van. Mi a biztosíték arra, hogy a jövőben a csapatba kerülésért folytatott harcban nem esnek egymásnak a játékosok?

Ahhoz, hogy a csapatunk tovább erősödjön, új játékosokat kell igazolnunk. Van egy egészséges fluktuáció, mi együtt tartottuk a bajnokcsapatot, hozzájuk igazoltunk. Varga József a bajnokcsapat egyik alapembere volt, ő az átigazolási szezon végén távozott.

Ha túl sok játékos van, az a baj, ha túl kevés, az a baj. Ha rotálunk, az a baj, ha nem rotálunk, az a baj. Nagy versenyhelyzet van minden posztért, a huszonöt fős keretet huszonöt különféle lelkületű és beállítottságú ember alkotja.

A legtöbbnek az jelenti a gondot, ha keveset játszik, ez természetes. Marko Nikolics ezt a közösséget gyúrja csapattá. A jelek szerint jó úton halad. Varga József sokat tett a MOL Vidi korábbi sikereiért, csak köszönettel tartozunk neki.

Amikor befejezte a futballt, egyből eldöntötte, hogy sportvezető lesz?

Igen, az akartam lenni, mert tudtam, hogy az edzőség nem nekem való. Annak idején a sportigazgatói poszt nem létezett még, de én már akkor erről álmodoztam. Öt külföldi edzővel dolgoztam eddig – tőlük rengeteget lehetett tanulni.

Az, hogy Diósgyőrben a mai napig visszasírják, büszkeséggel tölti el?

Most mondjam azt, hogy az első munkanapomon óriásplakáttal tüntettek ellenem Miskolcon és azt kiabálták, hogy menjek vissza Újpestre? Diósgyőrben csodálatos közeg veszi körül a futballt – remek egy évet töltöttem ott. A DVTK és a MOL Vidi két olyan csapat, ahol a múltban is fantasztikus játékosok futballoztak. Annak idején azt mondtam Miskolcon, hogy engem nem kell szeretni, elég, ha a munkámat tisztelik. Utólag visszanézve talán sikerült ott is elérnem valamit.

Emlékszem, hogy amikor a kilencvenes évek közepén, a kétezres évek elején a válogatottban szerepelt, mennyi nehézséggel kellett megküzdenie a csapatnak, legyen az utazás, edzés, felszerelés kérdése. Sportvezetőként azt tartja szem előtt, hogy az ön által irányított csapattal ez soha többet ne forduljon elő?

Azok az igazi amatőr évek voltak. A MOL Vidiben ilyen nem fordulhat elő, mert ez a legjobban felépített magyar klub.

Az én időmben más volt a futball. Nem volt ez olyan régen, de a közeg tényleg elképesztő volt. Ma már ebben a kérdésben sokkal előrébb járunk.

Ha csak ezt nézzük, akkor a Vidi a csapatmenedzselés, szervezettség, klubfelépítés tekintetében nagyon profi. Most az a cél, hogy a pályán nyújtott teljesítményt ehhez közelítsük. Ehhez nagyon erős utánpótlás kell, valamint kiváló légiósok.

Amikor augusztus 31-én sorsoltak az Európa Liga csoportkörébe, a negyedik kalapba tett csapatok közül csak két golyó maradt az ibrikben. Az utolsó csoportban ott volt a Chelsea, a PAOK és a BATE, az előtte lévőben a kazah Asztana, a francia Rennes, és az urkán Dinamo Kijev. Az egy közönségvonzó csapat nélküli négyes lett volna. Ha ide került volna be a MOL Vidi – maradjunk annyiban, ez nagyon nem ugyanaz.

Nem, de ebben is szerencsénk volt.

Én olyan csoportot szerettem volna, amelyben van egy világsztár csapat, meg a PAOK, mert ott fociztam. Most már az a dolgunk, hogy abban a négyesben, amelybe bekerültünk, a lehető legjobban szerepeljünk.

Melyik most a MOL Vidinek a fontosabb? Az Európa Ligában való jó szereplés, vagy a címvédés az NB I-ben?

Ezt a kérdést így elutasítom. Nem szeretnék különbséget tenni. Bajnokok akarunk lenni, mert csak abban az esetben tudunk a BL-ben indulni.

Az EL-csoport nagyon nehéz, de nem lehetetlen küldetés innen továbbjutni.

A hármas terhelést is meg kell szoknia a csapatnak, Marko Nikolicsnak van ebben tapasztalata. Ez is kell ahhoz, hogy a MOL Vidi továbbfejlődjön.

Az Európa Liga csoportkörös meccseire visszatérnek-e a lelátóra a fehérvári ultrák?

Szeretnénk, ha visszajönnének, mert a MOL Vidi megérdemli a buzdítást, azt a szeretetet, amelyet most az egész országban érzünk.