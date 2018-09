Bölöni beajánlotta volna Dzsudzsákot Belgiumban, de végül letett róla

A belga bajnokságban veretlenül ötödik helyezett Royal Antwerp vezetőedzője, Bölöni László a DIGI Sport híradójának elmondta, szerinte miért nincsen jelenleg egyetlen magyar futballista sem az ottani élvonalban. A szakember arról is beszélt, hogy az általa felfedezett Cristiano Ronaldóval mire viheti a Juventus, és a Vidi egyik Európa Liga-ellenfeléről is szót ejtett.

Bölöni László 2009-ben az év edzője volt Belgiumban, mostani csapata, a tavaly feljutott Royal Antwerp pedig hat kör után veretlenül ötödik a belga bajnokság tabelláján.

"Nem mondom azt, hogy ugyanazok a problémák, mint ezelőtt egy évvel, nem mondom azt, hogy mindent csak az óvatosság szemszögéből nézünk, de azt sem merem mondani, hogy az Antwerppel bajnokságot kell nyerni, szó sincsen róla. Ha az első hat közé bekerülünk, akkor boldogok lehetünk" – nyilatkozta a Sport24-nek Bölöni László.

Korábban Belgium népszerű volt a magyar futballisták körében, most azonban egyetlen honfitársunk sem szerepel az ottani élvonalban. "Jó lenne újra Juhászokat találni, a Genkben is volt két nagyon jó futballista, és ne is beszélünk akkor Fazekasékről. A magyarázat az lehet, hogy a belga körülmények egy kicsikét nehezebbek egy magyar játékosnak. Az is előfordulhat, hogy anyagilag nem kapják meg azt, amire számítanak. Mindenesetre fizikailag, játéksebesség, ütközések szempontjából, még taktikai szempontból is, a belga elég nehéz futball" – fogalmazott Bölöni.

Pedig most, például Dzsudzsák Balázst ingyen leigazolhatná, akár az Antwerp is. "Én ismerem a játékost, azt mondanám, még kedvelem is. De megismétlem, elég nehéz a belga futball. Amúgy nekem, hogy őszinte legyek, megfordult a fejemben, hogy javasoljam Dzsudzsákot errefelé, de azt hiszem, aki megfordult az orosz bajnokságban, aztán elkerült az Emirátusokba, annak gondolom, hogy anyagilag olyan igényei is lehetnek, amelyeket itt nem tudnának kielégíti."

A Cristiano Ronaldót a Sportingnál felfedező Bölöni László természetesen figyeli a Juventusba igazolt ötszörös aranylabdás karrierjét. "Az olasz futball taktikailag nagyon erős, talán a legerősebb a világon, itt odafigyelnek rá, de én remélem, hogy még tud szerezni örömet a szurkolóknak, saját magának, és egy kicsikét nekem is."

Nagy kérdés, hogy Ronaldóval képes lehet-e arra a Juventus, hogy elhódítsa a BL-trófeát a Real Madridtól. "Annak ellenére, hogy én Ronaldót kedvelem, azt mondom, hogy először csapat kell, és csak ezután jönnek az egyéni értékek. Ronaldo berúghatja a gólt, de védekezni is kell tudni, mert ez már olyan szint, hogy nem lehet azt mondani, egy fecske majd nyarat hoz. Fontos a fecske, de kell, hogy legyenek más madarak is. Az utóbbi időben ott volt szinte mindig a Juventus az első hat csapat között Európában, de ahhoz, hogy az első legyen, még egy kicsikét erősíteni kellene. Nem egy ember csinál feltétlenül csapatot, egy ember esetleg segít" – jegyezte meg a szakember.

Bölöni László korábban irányította a PAOK-ot is, a görög csapat most a Vidi elleni Európa Liga-meccsekre is készül. "Hogy őszinte legyek, fogalmam nincs róla, kikkel került össze a Videoton. Ön most említette, hogy a PAOK-kal összekerült; nos, nem lesz könnyű dolga. Már úgy értem, a Videotonnak..."

A játékosként BEK-győztes és 108-szoros román válogatott Bölöni Lászlót a jövőjéről, a terveiről is kérdezte a Sport24. „Dolgozni akarok, előre akarok lépni, hogy ha ez sikerül, és örömet is tudok szerezni másoknak, annál boldogabb leszek."