A Fradi nyerte a fővárosi focirangadót, ellépett a Rebrov-csapat

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 8. fordulójának rangadóján a Ferencváros 1-0-ra tudott nyerni a Budapest Honvéd vendégeként az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A meccs egyetlen találatát az ukrán Ivan Petrjak szerezte a 16. percben.

Semleges környezetben, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezték a listavezető Ferencváros és a második helyen álló Budapest Honvéd rangadóját a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójában. A házigazdák a kispestiek voltak, de mivel a Bozsik Stadiont hamarosan lebontják, ezért az MTK otthonában voltak kénytelenek vendégül látni fővárosi riválisukat.

Ami a múltat illeti, a két csapat minden sorozatot egybevéve eddig 235-ször találkozott egymással, 126 FTC-siker és 41 döntetlen mellett 68-szor nyertek a kispestiek. Legutóbb májusban Kispesten 1-1-es döntetlen született.

A találkozó egyik legnagyobb érdekessége Davide Lanzafame játéka volt: az olasz légiós évekig a kispestiek kedvencének számított, bajnoki címhez, majd bronzéremhez segítette az együttest és elnyerte az NB I legjobb futballistájának járó elismerést, mielőtt idén nyáron a rivális zöld-fehérekhez szerződött.

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a hétfőn 74 évesen elhunyt Géczi Istvánra, a Ferencváros olimpiai ezüstérmes kapusára. Ilyen előzmények mellett indult tehát a mérkőzés – na meg annak a tudatában léphettek pályára a csapatok, hogy a bajnoki címvédő Vidi kikapott a Puskás Akadémiától –, amelynek a 11. percéig kellett várni az első lehetőségre, amikor Filip Holender beívelése után David N'Gog centikkel maradt le a labdáról, amelyet a kapujából kifutó Dibusz Dénes ölelt magához.

A Ferencváros viszont kihasználta az első helyzetét, így már a 16. percben vezetést szerzett: Sigér Dávid indította remekül Ivan Petrjakot, aki 16 méterről gyönyörűen lőtt a jobb alsóba a kifutó Gróf Dávid mellett.

A gól után gyorsan egyenlíthetett volna a Honvéd, de a kilépő Danilo jó helyzetben a kapu fölé bombázott. A 23. percben Holender is próbálkozott, nem is ment sokkal mellé a labda, Dibusz viszont nagy nyugalommal figyelte az eseményeket. Szűk fél óra elteltével a Fradi is nagy helyzetbe kerülhetett volna, de hiába adott jó labdát Davide Lanzafame – aki szóban megkapta a magáért a kispesti szurkolóktól – Petrjak felé, Gróf 20 méterre a kapujától szerelni tudott.

A 33. percben megduplázhatta volna az előnyét a Fradi, de hiába kapott kiváló indítást Petrjaktől Bőle Lukács, a szélső a kifutó Gróf fölött rosszul emelte át a labdát, amely így bőven kapu fölé szállt. Hét perccel később a Honvéd is hatalmas helyzetet hibázott el, N'Gog futotta le Leandrót, viszont Dibuszon már nem tudta átpréselni a labdát 11 méterről a korábbi Liverpool-csatár.

Az első félidő utolsó öt perce igencsak paprikásra sikerült, az egyik oldalon Stefan Szpirovszki tüntette el Nagy Gergőt a tizenhatos előterében – megúszta egy sárga lappal –, majd a másik oldalon az legvégén Petrjak tűnt el Batik Bence szorításában ugyancsak a tizenhatosnál, de a játékvezető inkább lefújta az első 45 percet. Petrjak és Batik azért még kakaskodtak egy kicsit.

A második félidő legelején nagy helyzetet hagyott ki az FTC, Varga Roland középre adása után Bőle fejelt 7 méterről nem sokkal a jobb kapufa mellé, majd Sigér Dávid próbálkozott távolról, nem is rosszul, de ebből sem lett újabb gól.

Az 55. percben elképesztő helyzetet hagyott ki a Ferencváros: Lovrencsics Gergő hosszú indítása után Pertjak elől Gróf öklözte el a labdát a tizenhatoson belül, de épp Bőle elé, aki 22 méterről az üres kapu helyett a bal kapufát találta el.

A 62. percben újra örülhettek a vendég szurkolók, igaz nem gólnak, de a hosszú sérülése után visszatért a pályára Otigba Kenneth.

A folytatásban a Fradi átadta a területet a Honvédnak, és elsősorban a kontrákból próbált veszélyeztetni. Bár ez inkább csak a hazai együttes mezőnyfölényében nyilvánult meg, a kispesti csapat nem igazán tudott komolyabb helyzetet kialakítani, ráadásul sok volt a hiba is mindkét oldalon.

Az utolsó negyedóra elején előbb Banó-Szabó Bence fejesét védte Dibusz, majd Tonci Kukoc lőtt 11 méterről kapu fölé. A kispestiek ekkor már ívelgették fel a labdát a ferencvárosi tizenhatosra, de nem sok sikerrel, így nem esett újabb gól a meccsen, csak Petrjak kapott még egy sárgát a tizenhatoson belül bemutatott műesésért.

A Ferencváros tehát megszerezte az újabb három pontot, továbbra is veretlen a bajnokságban, és már négy ponttal megy a második Honvéd előtt.