David De Gea a kapusok Messije

Nem kis részben David De Gea bravúrjainak köszönhetően szerzett három pontot a Manchester United a Watford elleni bajnoki. A spanyol kapus teljesítményétől még az ellenfél egyese is el volt ájulva.

Romelu Lukaku és Chris Smalling góljai mellett David De Gea óriási bravúrjainak is köszönhető, hogy a Manchester United 2-1-re győzni tudott szombaton a Watford vendégeként. A spanyol kapus parádéja még a hazaiak korábbi angol válogatott egyesét, Ben Fostert is lenyűgözték, aki a találkozó után hangot is adott elragadtatásának.

Senkit nem láttam még, aki ennyire a kapus posztra született, mint ő. Komolyan mondom, ő a kapusok Messije. Évek óta ő a világ legjobb kapusa, egészen elképesztő, amit művel. Különösen a kritikus helyzetekben tud lélegzetelállító bravúrokat bemutatni. Lehet, hogy néha hibázik, de a meccs végére biztos, hogy sokkal több lesz a pozitív oldalon, amivel megnyeri a mérkőzést a csapatának” – lelkendezett Foster.

A Watford elleni bajnokin De Gea ugyan nem kapott sok lövést, csupán négyszer kellett védenie, ezek közül azonban két mutatvány súrolta a zsenialitás határát, és a másik két labda sem volt éppen könnyűnek mondható.

Az elején és a végén jönnek a bravúrok:

A spanyol válogatott kapus a PL-szezon rajtja óta meccsről meccsre adja jelét, hogy túl van a nyári világbajnokság okozta sokkon, amikor előbb Cristiano Ronaldótól kapott egy potyagólt, majd az Oroszország elleni nyolcaddöntőben búcsúztak a vb-től.