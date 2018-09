Mikor akarsz már edzeni, te rohadt pöcs?

Egyre több játékosnak kezd tele lenni a hócipője Roy Keane-nel, az ír fociválogatott másodedzőjével. Egy tavaszi ámokfutás most napvilágot látott részletei után egyre valószínűbb, hogy távoznia kell a nemzeti csapat mellől.

Egyre nagyobb hullámokat ver az ír válogatott házatáján egy még májusban történt eset, ami a Nemzetek Ligája-mérkőzések idejére sem csendesedett el, sőt csak felőrösödött. Miután az ír nemzeti csapatról van szó, melynek Roy Keane a másodedzője, senki sem lepődik meg, hogy a Manchester United egykori csapatkapitánya áll a botrány epicentrumában. Az említett tavaszi, Franciaország elleni barátságos mérkőzés előtt történt, amikor Keane a meccs előtt néhány nappal berontott a válogatott edzőközpontjának orvosi szobájába, és minősíthetetlen hangnemben felelősségre vonta a - szerinte állítólagos - sérülését kezeltető Harry Artert.

"Mikor akarsz már edzeni, te kibaszott pöcs?" – üvöltött rá Arterre, aki azzal védekezett, hogy Martin O'Neill szövetségi kapitány utasítására kezelteti a sérülését. Ez viszont csak olaj volt a tűzre: Egy kib*szott pöcs vagy, egy hülye p*csa. Nem érdekel téged semmi, csak nem akarsz edzeni! – ordibált Keane, amiről most az ír válogatott egy másik tagja, Stephen Ward számolt be a sajtónak azt követően, hogy Arter lemondta a szereplést az írek Wales elleni Nemzetek Ligája-meccset, valamint a lengyelek elleni felkészülési találkozót.

Keane szerint az ilyen megalázó szövegeknek pedagógiai értékük van, ezekkel ugyanis remekül rá tud mutatni a játékosok gyengéire. Egyébként meg Arter távolmaradása annyira fontos, mintha télen egy hópehely meggondolná magát és nem esne le, azaz semennyire. Azt már nem tudjuk meg, hogy Arterrel is kikaptak volna-e 4-1-re Walestől. Mindenesetre ez az egész felfordulás nem Keane hibája, legalábbis szerinte. Ahogy az sem, hogy összeveszett egy másik játékossal, Jon Waltersszel, és már Liam Brady, a válogatott korábbi legendája is megelégelte az állandó hepciáskodást.

"Minden válogatott meccs arról szól, hogy mi van Roy Keane-nel, éppen kinek ment neki, vagy, hogy egy új könyvet írt. Martin O'Neillnek vagy a döntéshozóknak végre ki kellene mondaniuk, hogy ebből elég. Véget kell ennek vetni.

A Times cikke rámutat, olyan még nem volt, hogy Roy Keane bármelyik ámokfutása után is azt mondta volna, hogy túllőtt a célon, pláne, hogy bocsánatot kért volna. Emlékezetes, hogy 2002-ben a világbajnokság rajtja előtt napokkal úgy összeveszett Mick McCarthy szövetségi kapitánnyal (és a stáb több tagjával), hogy hazaküldték Japánból. De ennél is sokkal durvább volt az Alf-Inge Håland rovására elkövetett ámokfutása, amivel a norvég futballistával folytatott egyik korábbi szópárbaját bosszulta meg. "Éppen eleget vártam. Ott volt a labda is (azt hiszem). Kurva keményen beleszálltam. Ezt neked ribanc. Az öltözőben sem éreztem megbánást. Szét akartam rúgni" – írta később önéletrajzi könyvében, egyértelművé téve, ami a "bűntény" első pillanatában is világosan látszott: előre megfontolt szándékkal, sérülést akart okozni a norvégnak. Ez sikerült is neki, az eset után véget ért Håland pályafutása.

Lassan Martin O'Neillnek is lépnie kell, mielőtt Keane viselkedése teljesen erodálná a csapatot. Ideje belátni, hogy a ő nem egy nagyszájú pali, aki a hangoskodásával motivál, utat mutat és szítja a harci tüzet, hanem csak egy rosszmájú kötekedő, aki sokkal jobban szeret megalázni embereket, mintsem segíteni nekik. Éppen erre kétszínűségre mutatott rá az ír válogatott történetének egyik legjobb játékosa, Tony Cascarino is:

Egy képmutató. Folyton arról beszélnek az emberek, hogy milyen nagyszerű profi Roy Keane. Pedig ő aztán soha nem volt profi, bármi volt, csak az nem. Amit edzőként eddig mutatott, az nem éppen a profizmus. A személyeskedés és a játékosok szidalmazása nagyon messze áll ettől."

Ugyanakkor Keane akármilyen elviselhetetlen figura, azzal számolnia kell a szövetség vezetésének, hogy a szurkolók körében még mindig nagyon népszerű, meglepő módon a játékosként elért eredményei mellett éppen az otromba viselkedése miatt. Ezt azonban aligha lehet majd felhozni mentségként, ha a válogatott - tegyük fel - lemarad a 2020-as Európa-bajnokságról.

Az írek legközelebb október 11-én Dániát, majd öt nappal később Walest fogadják a Nemzetek Ligája csoportkörében, addigra ajánlott lenne rendett tenni a csapat háza táján.