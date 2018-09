A fővárosi rivális egyik legjobbjával erősített a Honvéd

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Budapest Honvéd a hivatalos honlapján tudatta, hogy két és fél éves szerződést kötött Kálnoki Kis Dáviddal.

A korábbi korosztályos válogatott védő elmondta, jó néhány ismerőse – korábbi csapattársa, vagy ellenfele – szerepel Kispesten, így nem lesz gondja a beilleszkedéssel. A szerződés aláírása előtt a hozzá hasonlóan legutóbb Újpesten futballozó és a lila-fehérektől szintén frissen érkezett Tischler Patrikkal, illetve Pölöskei Zsolttal is beszélt, sőt, mivel a Honvéd korábbi bajnoka és gólkirálya, Eppel Márton a legjobb barátja, bőven ellátták információkkal, s mint hozzátette, nem is volt nehéz a döntés.

Nyáron többször is megkeresett a Honvéd, nyilván ez is sokat számított a döntésemben. Szerettem volna külföldre igazolni, ami nem jött össze, viszont a honvédos szerződés nagyon jó lehetőségnek tűnt arra, hogy megmutassam, mire vagyok képes, és arra, hogy egy jó csapatban futballozzak" – mondta 27 éves játékos, aki a személyes ambícióira is kitért.

„Egy célom van, hogy a csapat a lehető legjobb legyen, hozzuk ki magunkból, amit csak ki lehet, legyen az akár a bajnoki cím. Úgy vagyok vele, hogy célozzuk meg a csillagos eget és örüljünk, ha elérjük a plafont. Szeretném megmutatni, hogy mire vagyok igazán képes, mert az utolsó újpesti évem nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Egy célom van, hogy jó játékosnak tartsanak."

A védő két és fél évre írt alá, és kiemelte, hogy – annak ellenére, hogy nyáron a külföldi szerződés is tervben volt – hosszú távra tervez, ahol ugyanis jól érzi magát és megbecsülik, ott szívesen tölt el hosszabb időt, így ha minden jól alakul a Honvédnál, akkor örömmel marad a csapatnál.