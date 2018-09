Andrés Felipe Roa, az argentin bajnokságban szereplő Huracán csatára a Banfield elleni bajnokin idézte meg a brazil Ronaldinhót. A meccs mondhatni már eldőlt, Roa a hosszabbítás pillanataiban, 2-0-s vezetésnél mutatta be a trükköt. Miután kicselezte a kapust, úgy lőtt a hálóba, hogy közben a másik irányba nézett. A mozdulat szép volt, be is jött, de 0-0-nál nem biztos, hogy az edzője megdicsérte volna. Öt meccs után a Huracán 9., a Banfield 14. az argentin bajnokságban.