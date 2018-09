Messi BL-triplája után örökös Aranylabdát adnának a Barca-sztárnak

Messi-góllal indult a Bajnokok Ligája 2018/2019-es szezonjának csoportköre, majd újabb kettővel folytatódott. A Barcelona 4–0-ra győzött a holland PSV ellen, a meccs után Ernesto Valverde arról beszélt, hogy a nyolcadik mesterhármasát szerző Messitől már nem is extra egy ilyen teljesítmény. A nagy visszatérő olasz Internazionale a hajrában fordított a Tottenham ellen, melynek argentin edzője tiszteletet követelt játékosainak. A Liverpool–PSG minden szempontból felnőtt az elvárásokhoz, a kérdés már csak az, hogy a kölyökképű PSG-edző, Thomas Tuchel felnő-e a feladathoz.

A Barcelona a szokásosnál keményebb csoportba került, így a négyes leggyengébbnek vélt csapata ellen, hazai pályán, kötelező volt a győzelem. Ernesto Valverde nem is kezdett kísérletezgetésbe (megtehette volna), a lehető legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára, amely szép fokozatosan maga alá gyűrte a holland bajnokságban eddig százszázalékos PSV-t.

Mesterhármas? Fogd meg a söröm

Az ilyen meccseken mindig az első gólt a legnehezebb megszerezni, mondják az okosok, és ez az összecsapás is tökéletesen alátámasztotta ezt. A Barca sorra dolgozta és hagyta ki a lehetőségeket, mígnem a 31. percben Messi szabadrúgásból előnyhöz juttatta a csapatot. A vendégek sokáig tartották magukat, de az utolsó 20 percben kaptak még hármat, egyet Dembélétől, kettőt Messitől, így meglehetősen sima győzelem lett a vége. Az argentin szupersztár magához képest nem is játszott igazán jól, de ez is bőven elég volt a nyolcadik mesterhármasához a BL-ben, ami abszolút rekord. A meccs után Valverde vezetőedző arról beszélt, hogy ők a csapatnál már fel sem kapják a fejüket egy ilyen teljesítmény láttán.

Amit Messi csinált, az teljesen normális, mindig ezt várjuk tőle. Mástól talán szenzáció lenne, de neki ez rutinmunka - dicsérte játékosát, majd ő is elismerte, hogy az első gólig volt nehéz a meccs. – A PSV nem adta olcsón magát, szervezetten futballozott és gyors kontrákat vezetett. Nehezen lett meg az első gólunk, de aztán a szünet után kontrollálni tudtuk a játékot, domináltunk, az ellenfelet pedig nem hagytuk támadni."

Valverde ejtett néhány szót a 2017 nyarán 105 millió euróért szerződtetett Dembéléről is, aki úgy tűnik, hogy levetkőzte minden gátlását, és idén már kulcsszereplője lehet a Barca sikereinek (a 21 éves francia öt meccsen négy gólt szerzett). „Dembélé remekül futballozik, gólokat lő, de ezért keményen meg is dolgozik az edzéseken." Valverde nem a levegőbe beszél, és nem a szokásos tiszteletkört futja ezzel. Amikor nyáron a Barcelona elhappolta a Roma elől a brazil Malcomot, a vb-győzelem utáni szabadságát töltő Dembélé azonnal ledobta a strandpapucsot, és a vártnál két héttel hamarabb edzésbe állt.

A PSV edzője, a korábbi Barca-játékos, Mark van Bommel azt mondta: előzetesen nem számítottak arra, hogy ekkora verésbe futhatnak bele a Camp Nouban, de könnyen megesik az ilyesmi, ha az ellenfél csapatában ott van a világ legjobb játékosa. Én csak azt furcsállom, hogy nem ő nyeri az Aranylabdát minden évben" - bókolt Messinek.

Pochettino kiakadt

A Barca fölényes győzelme még sokat érhet a későbbiekben, pláne annak fényében, hogy a csoport másik meccsén a BL-be 2380 nap után visszatérő Inter legyőzte a Tottenhamet. Az angolok mezőnyfölényben játszottak ugyan, és jókora szerencsével a vezetést is megszerezték, de az utolsó percekben Icardi és Vecino góljával fordítani tudtak a hazaiak. A sajtószobában nemcsak a vereséget kellett megmagyaráznia Mauricio Pochettinónak, hanem azt is, hogy Lloris és Alli kényszerű távollétében miért hagyta ki a keretből a védelem két meghatározó játékosát, Trippiert és Alderweireldet. „Miért? Mert játszottak a Watford és a Liverpool ellen is – adott pofon egyszerű magyarázatot az argentin edző, aki azonban kikérte magának, hogy azokról faggatják őt, akik itt sem voltak.

Arra kényszerítetek, hogy olyasmiről beszéljek, ami nem ide tartozik. Ez tiszteletlenség azokkal a játékosokkal szemben, akik ma a pályán voltak. Hibáztathattok engem a döntéseim miatt, de kérlek, ne legyetek tiszteletlenek a játékosokkal."

Pochettino 2014 óta irányítja a Tottenhamet, de most először fordult vele elő, hogy sorozatban három meccset elveszített (Watford, Liverpool, Inter).

Tuchelnek ki kell alakítania a klubfilozófiát

A játéknap, de talán az egész BL-idény egyik legjobban várt találkozója volt a Liverpool–PSG. Európa két legjobb támadótriója (még ha Firmino nem is tudta vállalni a teljes meccset) és a méltán híres német edzőképzés két legkiválóbb diákja csapott össze az Anfield Roadon.

A taktikai megszállott Tuchel mind a hat tétmeccsét megnyerte a PSG-vel, de tekintve hogy a sztárjait újfent elveszítő Monaco volt eddig a legkeményebb ellenfele a Francia Szuperkupában, még nem volt képünk arról, hogy valójában mit is várhatunk a 45 éves szakembertől. Ha egy dolgot kellene megneveznünk mint Tuchel legégetőbb feladatát Párizsban, akkor az a klubfilozófia kialakítása lenne. A katariak 2011 óta irányítják a PSG-t, a vezetőség azóta minden nyáron az asztalra csapott, és határokat nem ismerve vásárolt össze egy világválogatottat. A gond az, hogy a pályán egyáltalán nem látni, hogy mit akar a csapat. Támadni? Védekezni? Labdát birtokolni? Kontrázni? Az elmúlt években volt példa mindegyikre, de rendszerint csúfos kudarc lett a vége (tavaly a Real, tavalyelőtt a Barca elleni kiesés).

A meccs utáni összefoglalónkban is írtuk, hogy a párizsiak gyengén futballoztak. Mbappé egyenlítő góljáig a 486 millió euróért vett Neymar, Cavani, Mbappé hármasnak összesen kettő kaput eltaláló lövése volt, miközben a kapott gólok mellett Aréola kapusnak öt bravúrt is be kellett mutatnia. Ezek után Tuchel képes volt azt mondani, hogy „az eredmény nem tükrözi a valóságot".

Klopp már kialakította

Amikor építeni akarták a támadást, nem voltak begyakorolt és tudatos játékelemek, amikor kontrázni akartak, Neymar mindig túlcselezte magát (kilenc cselkísérlete volt a brazilnak, de ebből csak kettő volt sikeres). Tuchel és az ő szakmai stábjának hozzáértését nem lehet megkérdőjelezni, azt már annál inkább, hogy a Dortmundnál látott építkezést meddig tolerálja idővel Nasser Al-Khelaifi elnök.

A Liverpool ennek teljesen az ellenkezője. Klopp 2015 októberében vette át a csapatot, amellyel első, csonka szezonjában nyolcadik lett a Premier League-ben, majd a következő két évben negyedik. Hónapról hónapra formálta saját képére a Liverpoolt, de az angol klubszezon sűrű menetrendje, a PL fizikai igénybevétele és az ezekből fakadó sérülések miatt tavaszra általában kiszálltak a trófeákért folytatott versenyfutásból. Most tartunk ott, hogy a Liverpoolnak kiforrott és nagyon egyedi stílusa van, amelyhez maximum csak alkalmazkodni tudnak az ellenfelek.

Ha megnézzük a meccs góljait, még inkább szembetűnő az ellentét: a PSG-nél a játékosok egyéni villanásai kellettek a gólokhoz, míg a Liverpool a saját stílusát az ellenfélre ráerőltetve dolgozta ki azokat a helyzeteket, amikből végül a gólokat szerezte.

Óriási fejlődésen mentünk keresztül. Két-három évvel ezelőtt mindenki azt mondta volna, hogy esélyünk sincs a PSG ellen. Most? Mostanra teljesen más lett a helyzet - nyilatkozta Klopp, aki remek érzékkel tette a kezdőcsapatba azt a Sturridge-ot, aki legutóbb 2012-ben volt kezdő a BL-ben. – A meccs előtt azt mondtam neki: Daniel, amióta ismerlek, most vagy a legjobb fizikai állapotban. Használd ki! Ő pedig pontosan ezt csinálta. Nagyszerű meccset játszott és nagyszerű gólt szerzett."

A szenvedély hiányzik Tuchelből A két edző legutóbb a 2015/2016-os Európa Liga-szezon negyeddöntőjében találkozott egymással, ahol Klopp 5–4-es összesítéssel búcsúztatta a Dortmundot. A két mérkőzésen látszott a csapatok stílusa közötti különbség: Dortmundban a hazai csapat nem tudott igazán domináns teljesítménnyel előrukkolni még 80 ezer fanatikus előtt sem, míg a visszavágón a kétgólos előny sem bizonyult elégnek, mert Klopp csapata hihetetlen energiákat mozgósított a felzárkózás érdekében, és tette ezt végül sikeresen. Klopp akkor a mérkőzés utáni nyilatkozatában azt emelte ki, hogy szenvedély nélkül nem lehet futballozni, és talán ez az, ami igazán hiányzik Tuchelből, és így az aktuális csapatából is.

Ez történt még kedden

A selejtezőkör első fordulójából induló Crvena zvezda hazai pályán fogadta a Napolit, amellyel meglepetésre gólnélküli döntetlent játszott. Ancelottira félelmetes támadógépezetet hagyott a Chelsea-hez távozó Sarri, mégis megesett az a csúfság, hogy rúgott gól nélkül maradt az olasz ezüstérmes: amióta BL a BL, ez mindössze harmadszor fordult elő velük. A szerb bajnok vélhetően nem sok vizet fog zavarni ebben a csoportban, de legalább a szurkolóikra emlékezni fogunk.

Rég volt, talán igaz sem volt, hogy Casillas 1999 őszén debütált a BL-ben. A 37 éves Real Madrid-legenda a mai napig „játékban van", ezzel ő lett az első játékos, aki 20 szezonban pályára lépett a sorozatban.

Keddi eredmények

Barcelona–PSV 4–0

Inter–Tottenham 2–1

Brugge–Dortmund 0–1

Crvena zvezda–Napoli 0–0

Galatasaray–Lokomotív Moszkva 3–0

Liverpool–PSG 3–2

Monaco–Atlético Madrid 1–2

Schalke–Porto 1–1

Szerdán további nyolc meccsel folytatódik a Bajnokok Ligája.