Magabiztos játékkal, de minimális különbséggel nyert a Chelsea

A Bajnokok Ligája után csütörtökön az Európa-liga csoportküzdelmei is elkezdődtek. A koraesti mérkőzéseken a Vidi csoportjában szereplő Chelsea favorithoz méltó, magabiztos játékkal, ám minimális, 1–0-s különbséggel verte a görög PAOK-ot, míg a magyar vonatkozású rangadón Kádár és a Dinamo Kijev 2–2-re végzett a Kleinheislerrel felálló Asztana ellen.

Az angol bajnokságban listavezető Chelsea-nek a jelek szerint nem számít, hogy a Premier League-ben vagy az Európa-ligában kell pályára lépnie: Sarri alakulata Szalonikiben is ugyanazt a kombinatív és domináns játékot mutatta be, mint amit a PL-ben idén megszoktunk tőlük, Willian már a 7. percben megszerezte a vezetést a londoniaknak, majd Morata lőhetett volna gólt, akár hármat is. A félidő végén még Pedro is kihagyott egy ziccert, így a temérdek lehetőség ellenére csupán egygólos vendégvezetéssel mentek piheőre a csapatok.

A második játékrészben sem változott a játék képe, az történt a pályán, amit a Chelsea akart, és bár kevesebb lehetősége adódott a vendégeknek a gólszerzésre, egy percig sem forgott veszélyben a sikerük.

Ami a többi mérkőzést illeti, Kádár és Kleinheisler egymással nézett farkasszemet, hiszen a Dinamo Kijev az Asztanát fogadta. A magyar válogatott játékosok egyaránt a kezdőben kaptak helyet, és talán a középpályás örülhetett jobban, hiszen csapata a 95. percben lőtt találattal 2–2-re mentette az összecsapást.

A Sevilla kiütötte a Standard Liege-t, a Besiktas és a Lazio otthon hozta a kötelezőt, míg a Villarreal és a Glasgow Rangers egy élvezetes meccsen játszott 2–2-es döntetlent. Az előző kiírás döntőse, az Olympique Marseille viszont arcpirító vereséggel kezdett, a Frankfurt Franciaországban nyert 2–1-re, ráadásul 10 emberrel.

Európa-liga, csoportkör, 1. forduló:

G csoport:

Rapid Wien (osztrák)-Szpartak Moszkva (orosz) 2-0 (0-0)

Villarreal (spanyol)-Glasgow Rangers (skót) 2-2 (1-0)

H csoport:

SS Lazio (olasz)-Apollon (ciprusi) 2-1 (1-0)

Olympique Marseille (francia)-Eintracht Frankfurt (német) 1-2 (1-0)

I csoport:

Genk (belga)-Malmö (svéd) 2-0 (1-0)

Besiktas (török)-Sarpsborg (norvég) 3-1 (0-0)

J csoport:

Akhisar (török)-Krasznodar (orosz) 0-1 (0-1)

Sevilla (spanyol)-Standard Liege (belga) 5-1 (2-1)

K csoport:

Dinamo Kijev (ukrán)-Asztana (kazah) 2-2 (2-1)

Rennes (francia)-Jablonec (cseh) 2-1 (1-0)

L csoport:

PAOK (görög)-Chelsea (angol) 0-1 (0-1)

Vidi FC-BATE Boriszov (fehérorosz) 0-2 (0-1)