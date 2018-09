A Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában egy játékvezetői ítélet keltette a legnagyobb hullámokat. A német Felix Brych egészen nevetséges módon állította ki Cristiano Ronaldót a Valencia elleni találkozón. Az eset csak azért nem igazán meglepő, mert a játékvezetőnek korábban is voltak már nagyon durva baklövései.

A 43 éves müncheni jogász egyértelműen elvitte a show-t a BL első fordulójában: manchesteri Lyon-győzelem ide, Messi mesterhármasa oda, most mindenki arról beszél, hogy mekkor bakot lőtt Felix Brych Cristiano Ronaldo - ne szépítsük - teljesen értelmetlen kiállításával. Mutatjuk, mi történt:

Nem csak Bede Ferenc korábbi FIFA-játékvezető nem érti, miért kapott pirosat a portugál, de a szurkolók többsége sem.

Az eset ugyanakkor kísértetiesen hasonlít a 2017-es BL-döntőben történetekhez, amikor Sergio Ramos előbb keményen beleszállt Juan Cuadradóba, majd eljátszotta, hogy a kolumbiai szélső bántotta. Brych pedig az asszisztense közreműködésével kiállította Cuadradót.

Az eset 3-1-es madridi vezetésnél történt a 84. percben, és nem mondjuk, hogy teljes létszámban a mindent egy lapra feltevő Juve egyenlíteni tudott volna, de azért sok csodát láttunk már futballpályán...

A nyári világbajnokság egyik legkínosabb mérkőzése ugyancsak Brych nevéhez fűződik. Jó érzékkel őt kínálták meg a Szerbia–Svájc találkozóval, amiről kezdettől fogva tudni lehetett, hogy parázs meccs lesz, mivel a svájci keretben több albán származású játékos is volt. A botrány nem is maradt el: a szerbek két büntetőt is számon kértek rajta, főként azt nehezményezve, hogy még a videobíró segítségét sem volt hajlandó kikérni, míg a két svájci gólszerző, Xherdan Shaqiri és Granit Shaqa kezéből albán sast formálva hergelte a pályán és a lelátón lévő szerbeket.

Előbbi ugyan kapott ezért egy sárgát, de ez sem mentette meg Brychet: első és egyben utolsó oroszországi vb-meccse után hazaküldték.

Mind közül a legnagyobb hibája viszont az volt, amikor egy Hoffenheim–Bayer Leverkusen német bajnokin gólt ítélt Stefan Kiessling fejese után. Maga a gólszerző is a fejét fogta, miután tiszta helyzetből leadott fejese az oldalhálóban kötött ki, és észre sem vette, hogy az oldalhálón tátongó lyukon keresztül a labda mégis a gólvonal mögött landolt. A hazai játékosok hiába mutogatták a lyukat a hálón, Brych hajthatatlan volt, és gólt ítélt.

Azonban hibák ide vagy oda, biztos, hogy Brych továbbra is meg fogja kapni a lehetőséget, hiszen a 2017-es BL-döntőt követően is a következő szezonban összesen hat találkozón fújhatta a sípot: két-két csoportmeccs és nyolcaddöntő mellett egy-egy negyed- és elődöntőt is rábíztak.