Dzsudzsák Balázs már az új csapata mezében pózolt - képek

Az élvonalba nemrég feljutó egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalba szerda délután jelentette be Dzsudzsák Balázs szerződtetését, akit már be is mutattak az új csapatánál. A magyar válogatott labdarúgó az együttes mezében pózolt, az erről készült képeket a klub közösségi oldala hozta nyilvánosságra.