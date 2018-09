El: hatgólos Arsenal-meccs, a Dudelange megizzasztotta a Milant - videó

Az Európa-liga csoportküzdelmeinek csütörtöki nyitányán az Arsenal hazai pályán 4-2-re verte az ukrán Vorszkla Poltavát, az AC Milan ha nehezen is, de idegenben 1-0-ra nyert a luxemburgi meglepetéscsapat, a Dudelange ellen, míg az RB Leipzig Gulácsi Péter nélkül kétgólos hártányból még felállt, de végül kikapott a RB Salzburgtól (2-3) a 21 órakor kezdődő összecsapásokon.

Nem lehet azt mondani, hogy az Arsenal óriási rohamokkal kezdte volna a mérkőzést, sőt, először a londoni csapatban debütáló Bernd Lenónak kellett védenie a mérkőzésen. Sokat elmond a találkozóról, hogy a félidő feléhez érkezve ez volt az egyetlen kaput találó lövés. A 28. percben Alex Iwobi tekerése nem sokkal ment kapu fölé, de ekkor sem kellett védenie Bogdan Shustnak.

Magabiztos játékkal, de minimális különbséggel nyert a Chelsea A Bajnokok Ligája után csütörtökön az Európa-liga csoportküzdelmei is elkezdődtek. A koraesti mérkőzéseken a Vidi csoportjában szereplő Chelsea favorithoz méltó, magabiztos játékkal, ám minimális, 1-0-s különbséggel verte a görög PAOK-ot, míg a magyar vonatkozású rangadón Kádár és a Dinamo Kijev 2-2-re végzett a Kleinheislerrel felálló Asztana ellen.

A 31. percben pedig nem tudott közbeavatkoznia a kapus: először sikerült felgyorsítania a játékot az Arsenalnak, egyból gól is lett a vége.Iwobi szépen szolgálta ki Pierre-Emerick Aubameyangot, aki okosan lőtt a jobb alsóba.

A folytatásban sem sokat változott a játék képe, az Arsenal nem égett száz százalékon, míg az ukrán csapat inkább a biztonságos védekezésre épített hátrányban is. Aubameyang azért a 45. percben még villant egyet, de a bal kapufát találta el, majd Henrikh Mkhitaryan lövését védte a kapus.

A második félidő előbb egy Mkhitaryan helyzettel kezdődött, majd Danny Welbeck góllal folytatódott. Az angol támadó épp Mkhitaryan szép tekerése után fejelt közelről a kapuba, így már a 48. percben lezárta a legfontosabb kérdéseket.

Welbeck egy perccel később meglőhette volna a második gólját is, de bevetődve kapu mellé lőtt 4 méterről, majd Aubameyang is elrontott egy ziccert. Az ukránok játéka ekkorra már teljesen szétesett, így nem volt csoda, hogy az 56. percben érkezett a harmadik Arsenal-gól, Aubameyang szép tekeréssel vette be Shust kapuját.

A harmadik találatot követően az Arsenal is visszavett a tempóból, így a Vorszkla is eljutott egy-két lövésig. Ám szépítenie nem sikerült, sőt a csereként beálló Mesut Özil közelről megszerezte az Arsenal negyedik találatát Stephan Lichtsteiner gólpasszából.

A 77. percben Volodymyr Chesnakov Lichtsteiner hibája után gondoskodott arról, hogy legalább a szépító gól meglegyen: az ukrán játékos 15 méterről lőtte ki a jobb felső sarkot.

A gólözönnek itt még nem volt vége, az utolsó másodpercekben Vyacheslav Sharpar is betalált, de így is nyert az Arsenal.

Szenvedett a Milan

A Milan sokáig gólnélküli döntetlenre állt a luxemburgi Dudelange otthonában, de az 59. percben, ha egy kis szerencsével is, de Gonzalo Higuaín megtörte a jeget és megszerezte a vezetést az olasz együttesnek.

Mivel újabb gól nem esett, így nyert a Gennaro Gattuso csapata, de erre a teljesítményre aligha lehet büszke.

Kikaptak Gulácsiék

A magyar válogatott Gulácsi Péter a cserepadról figyelte, ahogy az osztrák RB Salzburg a német testvércsapata, az RB Leipzig ellen a félidőre kétgólos előnyre tett szert. A lipcseiek a 70. percben Konrad Laimer révén még szépíteni tudtak, majd a 82. percben Yussuf Poulsen is betalált, de a meglepetés így sem maradt el: a 89. percben ugyanis Fredrik Gulbrandsen állította be a 2-3-as végeredményt.

Európa-liga, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Ludogorec (bolgár)-Bayer Leverkusen (német) 2-3 (2-1)

AEK Larnaca (ciprusi)-Zürich (svájci) 0-1 (0-0)

B csoport:

Celtic Glasgow (skót)-Rosenborg (norvég) 1-0 (0-0)

Leipzig (német)-Salzburg (osztrák) 2-3 (0-2)

C csoport:

Slavia Praha (cseh)-Girondins Bordeaux (francia) 1-0 (1-0)

FC Köbenhavn (dán)-Zenit (orosz) 1-1 (0-1)

D csoport:

Dinamo Zagreb (horvát)-Fenerbahce (török) 4-1 (2-0)

Spartak Trnava (szlovák)-RSC Anderlecht (belga) 1-0 (0-0)

E csoport:

Arsenal (angol)-Vorszkla (ukrán) 4-2 (1-0)

Sporting Lisboa (portugál)-Qarabag (azeri) 2-0 (0-0)

F csoport:

Olimpiakosz Pireusz (görög)-Real Betis (spanyol) 0-0

Dudelange (luxemburgi)-AC Milan (olasz) 0-1 (0-0)