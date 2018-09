Az elmaradt gólok miatt volt feszültség a MOL Vidi játékosaiban

A MOL Vidi labdarúgócsapata olykor óriási mezőnyfölényben játszott a fehérorosz BATE Boriszov ellen, de a gólokat a vendégek lőtték a Groupama Arénában. A labdarúgó Európa Liga L-csoportjának első fordulójában Vidi-BATE 0-2. A meccs után a csalódott magyar játékosokkal beszélgettünk a stadion interjúzónájában.

A BATE 2-0-s győzelme után a magyar játékosok közül elsőként Hangya Szilveszter érkezett az interjúzónába.

„Amikor a BATE 1-0-ra vezetett, egyáltalán nem éreztem azt, hogy még egy gólt kaphatunk tőlük" – mondta az interjúzónában Hangya Szilveszter. „A második félidőben mi domináltunk, szinte csak az ellenfél térfelén voltunk.

Amikor a BATE 2-0-ra vezetett, vége is lett a mérkőzésnek, a csapatunk megtört, nagyon kevés idő maradt a szépítésre. Az utolsó passzoknál rendre hiba csúszott a játékunkba, ha ezeknél pontosabban játszunk, akkor a döntetlen simán hozható lett volna. Az első félidőben óvatosabban kezdtük a játékot, a széleken akartunk mögéjük menni, de a beadások nem sikerültek. Nem tudom, hogy miért játszottunk ennyire pontatlanul. A BATE nagyon okosan játszott, nem hagytak nekünk területeket, az egész csapat ott védekezett a tizenhatoson belül, ezt pedig rettenetesen nehéz volt feltörni. Ha megszerezték a labdát, okosan járatták, nem vagdalkoztak, jól hozták le ezt a meccset."

Hat évvel ezelőtt az Európa Liga első fordulójában a Vidi 3-0-ra kapott ki Genkben, de a belgiumi vereség után végig versenyben volt a továbbjutásért. Most is vereséggel indult a sorozat, a kérdés már csak az, milyen lesz a folytatás, hiszen a következő fordulóban az angol Chelsea otthonában kell pályára lépnie a magyar bajnokcsapatnak.

„Annak ellenére, hogy a BATE ellen vereséget szenvedtünk, ebből a meccsből is lehet építkezni. Nem vagyunk könnyű helyzetben. A pályán legfeljebb azért volt feszültség közöttünk, mert 0-1-et követően mindenki szerette volna megszerezni az egyenlítő gólt. Nekem ez volt az első nemzetközi meccsem a Vidiben, bennem is volt egyfajta drukk, hiszen magyar futballista nem minden alkalommal lép pályára ilyen összecsapáson.

A Vidi-edző nyilatkozata "Nem vagyok elégedett. Jó meccset játszottunk, voltak helyzeteink, de hihetetlen gólokat kaptunk. Csalódott vagyok. Talán egy kis szerencse hiányzik, hogy az ilyen meccseket megnyerjük. Nem voltunk elég veszélyesek, rengeteg volt a beadás, de ebből nagyon kevés veszélyt jelentettünk. Két gólnyi különbség talán nem volt a csapatok között, de a három pontot ők vihetik haza - értékelt Marko Nikolics a lefújás után a SportTV kamerái előtt.

Amikor három évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Vidi a BATE Boriszov ellen játszott, teljesen más volt a játék. Akkor a fehéroroszok gyorsvonatként érkeztek a magyar csapat kapuja elé, most viszont a Vidi hosszú perceken keresztül szorította be a BATE csapatát. Kovács István, a Vidi középpályása erről így beszélt.

Hazai pályán megpróbáltunk attraktívan játszani. A nyári nemzetközi meccseinkhez, a BL-selejtezőkhöz képest megpróbáltunk támadóbb játékkal előrukkolni. A BATE nagyon profi módon hozta le ezt a mérkőzést. Stabil védekezésre rendezkedtek be, amiből gyors támadásokat tudtak vezetni. A mi játékunkból hiányzott a gyilkos ösztön, vagy az a tűz, amely korábban jellemzett bennünket. Mezőnyben jobbak voltunk, de ez nem számít. Nagyon nehézzé tettük magunknak a folytatást azáltal, hogy az első meccset rögtön elvesztettük. Nagyon sok hibával játszottunk, a következő öt mérkőzésen ezeket mindenképpen el kellene kerülnünk. Vissza kellene hozni azt a játékot, amelyet nyáron nyújtottunk."

Kovács István ballábas bombáját tényleg bravúrral védte a BATE kapusa. A magyar középpályás így beszélt erről.

Nem ez volt a legnagyobb lehetőségem, hanem amikor az egyik védő rám csúszott, ezzel együtt azt a helyzetet be kellett volna rúgnom. Két olyan helyzetem volt, amelyik közül bármelyiket, ha berúgom, másképp alakul a meccs. Sajnálom, hogy nem sikerült. Ugyanakkor hátul is elég veszélyesen játszottunk a saját kapunkra. Nehéz erről a meccsről beszélnem, mert a BATE volt az a csapat, amelyik a mi szintünkön volt, tehát ezt a mérkőzést mindenképpen meg kellett volna nyernünk. Nem szeretnék számolgatni, jó lenne, ha a következő mérkőzéseken sikeresebbek lennénk. Az elmúlt napokban több váratlan dolog történt a csapattal, de nem szeretnék semmit sem erre fogni, profik vagyunk, ezekkel a történésekkel együtt kell élnünk. A Vidi semmiképpen nem szeretne ezen az őszön a szimpatikus vesztes szerepében tetszelegni, de ehhez az ilyen meccseket, mint a BATE elleni összecsapás volt, le kell hozni. A BATE nem világverő csapat, ugyanakkor ránk eddig nem az volt a jellemző, hogy ennyire könnyű gólokat kapunk és ne tudjuk befejezni a támadásainkat. De azért az jól látszott, hogy a BATE sokkal nagyobb rutinnal rendelkezik a nemzetközi színtéren, mint a Vidi."

A Vidi csapatkapitánya, Juhász Roland így látta az összecsapást. „Köszönöm a szurkolóknak, hogy mellénk álltak.

Most nagyon szomorú vagyok, mert játékban jobbak voltunk, mint a BATE, csakhogy ezt a játékot gólra játsszák. A lehetőségeink megvoltak, számtalan alkalommal mögéjük tudtunk kerülni. A befejezés precizitása hiányzott, márpedig ezeken az összecsapásokon pontosan itt dőlnek el a lényegi kérdések. Hiába voltunk óriási mezőnyfölényben, ez nem sokat ért. Az élességet nem éreztem a csapatban.