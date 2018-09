Vereséggel kezdett a Vidi az Európa Ligában

A Vidi a Ferencváros stadionjában, a fehérorosz BATE ellen kezdte meg az Európa Liga csoportkörének küzdelmeit. A Vidi nem játszott rosszul, de gólt nem sikerült szereznie, miközben a BATE kíméletlenül kihasználta a védelem megingásait és két góllal döntötte el a három pont sorsát. Az L csoport másik meccsén a Chelsea a görög PAOK otthonában tudott nyerni.

Marko Nikolics, a Vidi vezetőedzője a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, a három pont megszerzése a célja a BATE elleni meccsen. A szerb mester szerint a csoportban minden ellenfél, a BATE, a Chelsea és a görög PAOK is Bajnokok Ligája-szintű ellenfél, ennek ellenére nem döntetlenekkel szeretné felhívni a figyelmet a csapatra, mert úgy valószínűleg nem lesz esélyük továbbjutni a csoportból.

A Vidi a BL selejtezőjében a Dudelange, a Ludogorec, majd a Malmö csapatát búcsúztatta, a playoffban a görög AEK Athén állta a csapat útját, így került a magyar bajnok az Európa Liga L csoportjába.

Ami az ellenfelet illeti, a BATE a Bajnokok Ligája-selejtező második körében kapcsolódott be a küzdelmekbe, ahol a finn HJK-t, majd az azeri Qarabagot búcsúztatta, a következő körben a PSV Eindhoven búcsúztatta.

A fehérorosz BATE Boriszov vezetőedzője, Alekszej Baga a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, szervezett és erős csapatnak tartja a Vidit, ezt jelzi az is, hogy a selejtezők során a bolgár és a svéd bajnokot is kiejtette a fehérvári csapat. A fehéréroszoknál sérülés miatt nem is jött el Budapestre Nyikolaj Szignevics és az az Alekszandr Hleb, aki korábban az Arsenalban és a Barcelonában is szerepelt.

A Vidi kezdőjében nem szerepelhetett a Puskás Akadémia ellen megsérült Kovácsik Ádám, helyén Tomas Tujvel védett, szintén nem lehetett ott a csapatban az eltiltott Huszti Szabolcs.

Így kezdett a Vidi: Tujvel - Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic, Nikolov - Kovács, Milanov - Scsepovics.

A BATE kezdője: Scserbickij – Poljakov, Milunovics, Filipenko, Filipovics – Ivanics, D. Baga, Jablonszkij, Dragun Sztaszevics – Touminen.

A meccs első helyzete a Vidi előtt adódott, az 5. percben Nego labdaszerzése után Kovács István lőtt kapura, de a labda végül mellé szállt. Nem sokkal később Nikolov is átlövéssel próbálkozott, de ő is mellé célzott.

A félidő második felében hirtelen felpörögtek az események, a 25. percben Tujvelnek kellett védeni a meccs első kapura tartó lövését, majd a kontra után Milanov is kapura lőhetett a túloldalon, de a védők blokkolni tudtak.

A semmiből szerzett aztán vezetést a BATE:

Jevgenyij Jablonszkij ugratta ki remekül a finn Jasse Tuominent, aki egy csel után, kissé kisodródva lőtte Tujvel alatt a kapuba a labdát.

A 33. percben Nego remek beadása után egyenlíthetett volna a Vidi, de Kovács István kapu fölé lőtt, miközben a védő már csúszott a lábához.

Az első félidő végén még Milanov szabadrúgása után fejelt kapu mellé Vinícius, majd a 38. percben Kovács lőhetett ballal, de Denis Scserbickij kipiszkálta a bal alsó elől a labdát.

A második félidő elején hatalmas fölénybe került a Vidi, ami a labdabirtoklást illeti, de a fehéroroszok keményen védekeztek, ha kellett, akkor szabálytalankodtak is.

Az 55. percben Stopira veszélyes beadására érkezett Nego, de már lesen volt, majd a fordulás után Mirko Ivanic tekert Tujvel kapuja mellé.

A 64. percben Nikolics húzott egy merészet, Fiola helyére beküldte a csapatban most bemutatkozó csatárt, a bosnyák Armin Hodzicot.

A 70. percben majdnem még nagyobb bajba került a Vidi, Vinícius fejelt haza röviden egy labdát, Tujvelnek kellett mentenie Skavish elől, úgy, hogy ráadásul kirúgásra pattant a labda.

A folytatásban is a vendégek térfelén zajlott a játék, a BATE viszont egy-egy labdaszerzés után addig játszott, ameddig biztonságosan lehetett, tartva az eredményt.

A 84. percben is akadt még egy magyar helyzet, de Scsepovics fejese a BATE-kapus ölében landolt.

A hajrára is hagytak a vendégek egy találatot, Sztaszevics szabadrúgására érkezett bántóan üresen Filipenko, aki Tujvel kapujába bólintott.

A 89. percben Tujvel védett még egy nagyot Volotko ziccerénél, de visszaút már nem volt a fehérváriaknak.

A hosszabbítás perceiben még Filipovic kapta meg a második sárgáját, a vendégek így tíz emberrel fejezték be a mérkőzést.

A Vidi összeségében nem játszott rosszul, sokat volt a labda a magyar bajnoknál, de az ellenfél kapuja előtt rendre rossz megoldások születtek, az utolsó passzokba szinte mindig hiba csúszott, a BATE pedig könyörtelenül kihasználta a fehérvári védelem hibáit.

Az L csoport másik mérkőzésén az angol Chelsea 1-0-ra nyert a görög PAOK vendégeként. A Vidi két hét múlva a Chelsea otthonában lép pályára.

"Nem vagyok elégedett. Jó meccset játszottunk, voltak helyzeteink, de hihetetlen gólokat kaptunk. Csalódott vagyok. Talán egy kis szerencse hiányzik, hogy az ilyen meccseket megnyerjük. Nem voltunk elég veszélyesek, rengeteg volt a beadás, de ebből nagyon kevés veszélyt jelentettünk. Két gólnyi különbség talán nem volt a csapatok között, de a három pontot ők vihetik haza - értékelt Marko Nikolics a lefújás után a SportTV kamerái előtt.

"Gartulálok az ellenfélnek, nekünk ez most nem jár. Lehet, hogy jobbak voltunk a mezőnyben, de ez mit sem ér. Talán a rutin döntött a javukra, de sokat kell fejlődnünk, hogy ilyen szinten is eredményesek lehessünk. A második gól után már nem volt esélyünk, ott már nem volt meg az a hit a csapatban, mint ami korábban. Az első félidő után vezetnünk kellett volna, de hátránnyal fordultunk, az ellenfél nagyon profin hozta le ezt a meccset" - tette hozzá Kovács István.

Vidi FC - BATE Boriszov (fehérorosz) 0-2 (0-1)

Groupama Aréna, 14 726 néző, v.: Kristoffersen (dán)

gólszerzők: Tuominen (27.), Filipenko (85.)

sárga lap: Stopira (13.), Milanov (30.), illetve Milunovic (36.), Filipovic (51., 90+4.), Cserbiszkij (90+2.)

piros lap: Filipovic (90+4.)