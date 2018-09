Cristiano Ronaldo után is van élet Madridban

Sokak szerint Cristiano Ronaldo a távozásával óriási űrt hagyott maga után a Real Madridban. Egykori csapattársának, Gareth Bale-nek azonban nem hiányzik az ötszörös aranylabdás, inkább átvenné tőle a stafétát. A walesi szélsőnek erre megvan minden esélye, akárcsak a karmester Iscónak, vagy az erőcsatár Karim Benzemának, aki Ronaldo kiszolgálása helyett visszatérhet végre a gólszerzéshez.

Eseménydús nyarat tudhatnak maguk mögött a Real Madrid-szurkolók. Miután csapatuk májusban, sorozatban harmadszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját, az edzőfenoménként a futball világába berobbanó Zinédine Zidane minden előjel nélkül bejelentette lemondását. Ez csak tetézte a pánikot, amit korábban az váltott ki, hogy a Liverpool ellen megnyert finálét követően a csapat legnagyobb sztárja, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is előrevetítette távozását.

Nagyon jó volt a Real Madridban játszani. Most itt az ideje, hogy élvezzük a pillanatot, hiszen történelmet írtunk, és ezt akartuk. Ilyenkor a játékosok jövője nem fontos.

A 33 éves futballista hozzátette, öt BL-címe és öt Aranylabdája van – ebből négyet-négyet a Real Madrid színeiben szerzett –, így tisztában van vele, hogy mit adott a spanyol klubnak. Persze, ekkor még puszta találgatásokra adott okot a portugál sztár megjegyzése, hiszen korábban nemegyszer előfordult, hogy a távozását pedzegette, de mindig megemelték a fizetését, és maradt, ahol volt.

Június közepén Ronaldo gyorsan kikerült a figyelem középpontjából, ugyanis a világbajnokság előtt egy nappal a Real Madrid bejelentette, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui veszi át az irányítást Zidane-tól. A klubelnök Florentino Pérez húzása több volt, mint váratlan, ugyanis Zidane távozása után olyan topedzők nevei keringtek a madridi sajtóban, mint Jürgen Klopp, Antonio Conte, vagy az Arsenaltól 22 év után elküldött Arséne Wenger. Ennek ellenére Pérez kinevezett egy olyan valakit, akinek klubszinten a legnagyobb eredménye, hogy az FC Portóval 2015-ben ezüstérmes lett a portugál bajnokságban.

Persze, azt sem lehet elhallgatni, hogy a spanyol U19-es és az U21-es válogatottal is sikerült Európa-bajnokságot nyernie, de azért a sztárokkal telepakolt Real Madridot irányítani teljesen más, mint egy csikócsapatot. Lopetegui helyzetét nehezítette, hogy a világbajnokságról azonnal hazazavarták, miután kiderült, hogy a szövetség háta mögött megállapodott a Real Madriddal.

Sokan még Zidane távozását sem tudták megemészteni, amikor az új éra 2018. július 16-án hivatalosan is beköszöntött: Cristiano Ronaldo aláírta szerződését az olasz rekordbajnok Juventusszal. Ekkor szinte mindenki biztosra vette, hogy a galaktikusaihoz ragaszkodó Florentino Pérez hamarosan előáll egy nagy dobással. A sajtóban hiába keringtek olyan nevek, mint Neymar, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski vagy Eden Hazard, Pérez egyiküket sem tudta megszerezni. Helyettük a Real Madrid szurkolóinak be kellett érniük a vb legjobb kapusának választott Thibaut Courtois-val, viszont az ő leigazolása abszolút felesleges volt, mivel a Costa Rica-i Keylor Navas évek óta a Királyi Gárda egyik legbiztosabb pontja.

Lopetegui első tétmeccse katasztrofálisra sikeredett, miután csapata 4-2-re kikapott az Európai Szuperkupa-döntőben a városi rivális Atlético Madridtól. Azonban a mondás szerint a sikertelen főpróba után joggal lehet reménykedni a sikeres előadásban. Márpedig a Szuperkupa-döntő minden, csak nem vérre menő küzdelem. Inkább csak egy szép köntösbe bújtatott edzőmeccs, ahol mindkét csapat arra törekszik, hogy senki ne sérüljön meg az idény elején.

Ezt követően a Real Madrid sorozatban három győzelemmel és egy döntetlennel kezdte a spanyol bajnokságot, ráadásul pont azok a focisták villogtak leginkább, akik a Ronaldo-korszakban másodhegedűsnek vagy zongoracipelőnek számítottak.

Karim Benzema

Tavasszal is szerzett már nagyon fontos gólokat – többek között a Bayern München elleni elődöntő mindkét felvonásában, majd a BL-döntőben is eredményes volt – azonban az őszi szezont bombaformában kezdte.

Négy bajnoki mérkőzésen négyszer talált a hálóba, és Lionel Messivel holtversenyben vezeti a La Liga góllövőlistáját. A 30 éves támadót évek óta a Real Madrid leggyengébb láncszemének tartják a szurkolók, pedig mi sem áll messzebb a valóságtól. Az előző szezonban 32 mérkőzésen csak öt gólt szerzett a bajnokságban, ami egy középcsatártól pocsék mutató, arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy neki elsősorban nem a gólszerzés volt a feladata, hanem az, hogy helyet csináljon Cristiano Ronaldónak, és ha módja van rá, akkor szolgálja is ki. Benzema kilenc éve futballozik a Real Madridban, olyan edzőkkel dolgozott együtt, mint Zinédine Zidane, Rafa Benítez, Carlo Ancelotti, José Mourinho vagy Manuel Pellegrini, és mindegyiküknél alapembernek számított.

Ha valóban akkora kerékkötő lenne, már túladtak volna rajta, és szerződtettek volna a helyére másik klassziscsatárt. Viszont egy Robert Lewandowski nem biztos, hogy ugyanilyen jól kijött volna Ronaldóval. Benzema 2009 nyarán a francia bajnokság legjobb csatáraként érkezett Madridba, de Ronaldo mellett sosem teljesedhetett ki igazán. Most azonban új gólfelelősökre van szüksége a Real Madridnak, és ha továbbra is tartja a bombaformáját, Ronaldo hiányában visszatérhet ahhoz, amihez a legjobban ért: a gólszerzéshez.

Gareth Bale

A walesi szélső 2013 nyarán rekordösszegért szerződött Madridba, azután, hogy a Tottenham játékosaként a Premier League legjobb játékosává nőtte ki magát. Karrierje sokban hasonlít Ronaldóéhoz, hiszen meghódította Angliát, félelmetes sebességgel rendelkezik, és a rúgótechnikája sem utolsó. A Spurs játékosaként rendszeresen előfordult, hogy a szabadrúgásokat hasonló stílusban végezte el, mint a portugál szupersztár.

Bale öt év alatt négy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a Real Madriddal, 195 mérkőzésen 92 gól és 61 gólpassz a mérlege, ami kiemelkedő statisztika. Ennek ellenére sokan a mai napig nem ismerik el a klasszisát. Ebben nyilván közrejátszik, hogy rengeteg mérkőzést kellett kihagynia sérülés miatt, és nyilván az is, hogy Ronaldo mellett esélye sem volt a hátára venni a Real Madridot. Nem mindig volt ez így. Elég csak a 2014-es BL-döntőt említeni, amikor a 110. percben megszerezte a vezetést az Atlético Madrid ellen, vagy az ideit, amikor a Liverpool ellen talán minden idők legnagyobb BL-döntős találatát szerezte, ami nem mellesleg szintén győztes gól volt.

Lopetegui szerint Bale képes lehet Cristiano Ronaldo örökébe lépni.

Csodálatos játékos, rengeteg kiváló tulajdonsággal. Az ő segítségével betölthetjük ezt az űrt – nyilatkozta a Real Madrid edzője még a csapata amerikai turnéján. És, hogy mennyire igaza lett, arról beszéljenek a számok. Négy bajnoki mérkőzésen három gól és két gólpassz a mérlege. Az AS Roma elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is sikerült betalálnia a walesi focistának, aki egyáltalán nem hiányolja Ronaldót a Real Madridból.

„Talán kicsit minden nyugodtabb Ronaldo nélkül, és azt hiszem, erősebb a csapategység, sokkal inkább dolgozunk egységként, mint egyénenként. A Real Madrid mindig Real Madrid marad, nem számít, hogy ki hagyja el.”

Isco

Zidane és Ronaldo együttes távozásának és Lopetegui érkezésének egyértelműen a spanyol karmester, Isco lehet a legnagyobb nyertese. A 26 éves játékos öt éve futballozik a Real Madridban, a kezdőcsapatban azonban sosem tudta hosszú távon stabilizálni a helyét.

Madridban nem érzem azt a bizalmat, amire egy játékosnak szüksége van, míg a spanyol válogatott meccseken teljes mértékben bízik bennem a kapitány, ez pedig nagyon inspiráló. Meg akarom mutatni, hogy jó játékos vagyok, Julen Lopetegui pedig bízik is bennem, amit a játékpercek is jól mutatnak” – nyilatkozta Isco még márciusban, amikor a mesterhármasának is köszönhetően a spanyol válogatott 6-1-re legyőzte Argentínát felkészülési mérkőzésen.

Az edző és a játékos kapcsolatát jól tükrözi, hogy Isco a Lopetegui-érában 18 mérkőzésen lépett pályára a spanyol válogatottban, 10 gólt szerzett, és egyértelműen ő lett a csapat karmestere. A La Liga 4. fordulójában az Athletic Bilbao elleni rangadón szerezte meg szezonbeli első találatát, majd a hétközi AS Roma elleni BL-meccsen hasonlóan káprázatos szabadrúgásgólt szerzett, mint a barcás Lionel Messi a PSV Eindhoven ellen.

Szabadrúgások

A Real Madrid játékoskeretében több focista is van, akik pazarul lövik a szabadrúgásokat, de Cristiano Ronaldo egyeduralma alatt csak akkor kísérletezhettek lövéssel, ha a portugál pihentetés miatt kihagyott egy mérkőzést. Ronaldo kilencéves madridi pályafutása alatt 30 gólt szerzett szabadrúgásból, amihez több mint 400 kísérletre volt szüksége. A világ- és Európa-bajnokságokon együttvéve is ötven kísérletre volt szüksége, hogy összejöjjön a spanyolok elleni vb-n szerzett első ilyen gólja.

Ronaldo távozása megnyithatja a kapukat a Real Madrid legjobb lövői előtt. Isco AS Roma elleni gólját már említettük, de nem feledkezhetünk meg a német világbajnok Toni Kroosról sem, aki szintén a világbajnokságon bizonyította, hogy állított labdából is életveszélyes.

És persze ott van Gareth Bale, aki újra előveheti a fegyvertárából a Ronaldótól eltanult szabadrúgásait.

Végezetül a gólerős csapatkapitányról, Sergio Ramosról sem feledkezhetünk meg, aki Ronaldo távozása után a Real Madrid kijelölt tizenegyesrúgója lett, de ne legyen kétségünk afelől, hogy szabadrúgásokat is el fog vállalni.

Cristiano Ronaldo négy Bajnokok Ligáját, három klubvilágbajnokságot, két bajnoki címet és két Király-kupát nyert Madridban. Minden sorozatot figyelembe véve 438 meccsen 451 gólt szerzett, ezzel ő lett a 116 éves múltra visszatekintő Real legjobb játékosa.

Ennek ellenére a Real Madrid mindig is Real Madrid lesz, ahol Ronaldo előtt is játszottak olyan nagyságok, mint Alférdo Di Stéfano, Puskás Ferenc vagy Raúl González. Az ötszörös aranylabdás történelmet írt a spanyol fővárosban, de az idő nem áll meg.