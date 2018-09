Dzsudzsák elmondta, miért megy vissza az Emirátusokba

Dzsudzsák Balázs a Nemzeti Sporthoz eljuttatott közleményben reagál a klubváltásával kapcsolatos hírekre, egyúttal őszintén beszél arról, miért tért vissza Emirátusokba, döntésében mennyiben játszott szerepet a pénz és mennyiben a magyar válogatottban való további szereplés.

A 97-szeres válogatott szélső, a nemzeti csapat korábbi kapitánya, a hét elején írt alá az Egyesült Arab Emirátusok élvonalbeli bajnokságába frissen feljutott al-Ittihad Kalba csapatához. Azaz hiába bízott benne ő maga is és a válogatott szurkolói is, hogy visszatérhet egy erősebb európai bajnokságba, erre végül nem került sor. A miértre a válasz fájóan egyszerű.

"Feltett szándékom volt, hogy vagy egy magasan jegyzett bajnokságba, vagy egy olyan klubba igazoljak, amelynek a nemzetközi porondon is vannak ambíciói. A nyár hosszú volt, és én türelmesen vártam a megfelelő ajánlatra, de legnagyobb bánatomra nem kaptam ilyet – írja Dzsudzsák Balázs, hozzátéve, hogy szinten minden számottevő európai ligából akadt érdeklődő, de konkrét tárgyalásokig már egyetlen klubbal sem jutott el, és ennek nem a pénz volt az első számú akadálya.

"Mivel a pénz velem kapcsolatban régen is, most is központi téma, egy dolgot fontos tisztázni. Amikor a fejembe vettem, hogy visszatérek, tisztában voltam vele, hogy az eddigi bérem töredékét kereshetem meg Európában. Ezért kész is voltam a kompromisszumra, mert tudtam, hogy ezért nekem is áldozatot kell hozni. Szívemhez közeli és szép befejezése lett volna a karrieremnek a holland élvonal, de sajnos ez sem jött össze, mert az érdeklődők között nem volt olyan klub, amelyikkel egyezett volna az ambíciónk."

Így maradt végül az al-Ittihad, ami annyiból logikus választásnak tűnik, hogy Dzsudzsák jól ismeri a közeget és a bajnokságot, amelybe visszatér. Azonban még ennél is fontosabb, hogy belátta: ha játszani akar a válogatott további őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésein, akkor csapatot kell találnia, Marco Rossi szövetségi kapitány ugyanis egyértelművé tette, nem számít olyan játékosra, akinek nincs klubja.