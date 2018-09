Danko Lazovics így köszönt el a Viditől

Ahogyan azt korábban jeleztük, Danko Lazovics úgy döntött, hogy visszavonul a labdarúgástól. A székesfehérvári klub tiszteletben tartotta a támadó döntését, és a hátralévő adminisztratív lépések lezárultával kijelenthető, hogy a szerb válogatott labdarúgó távozott a MOL Vidi FC-től – adta hírül a klub honlapja.

Danko Lazovics 2016 júniusában érkezett a Vidihez, az elmúlt több mint 2 évben összesen 80 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken 29 gólt szerzett és 29 gólpasszt adott. Első szezonjában az NB I legjobb játékosának választották, második idényében pedig a csapat legeredményesebb labdarúgója volt a bajnokságban. Egy aranyérmet és egy ezüstérmet szerzett piros-kékben, tavaly az Európa-liga rájátszásáig, idén a Bajnokok Ligája rájátszásáig és az El-csoportköréig menetelt a magyar csapattal.

„Köszönettel tartozom a Vidinek, amely lehetőséget adott nekem a folytatásra, de úgy érzem, ez a megfelelő pillanat arra, hogy befejezzem a pályafutásomat. Semmi nem tudja majd pótolni teljes egészében a játékot, amelyet annyira szeretek, de úgy érzem, új kaland vár most rám. Szeretném megköszönni az összes csapattársamnak az együtt töltött időt és a remek edzőimnek is, akiktől megtiszteltetés volt tanulni. Mindenképpen meg szeretném köszönni a szurkolóknak is, akik támogattak engem az elmúlt két évben. Nem utolsósorban, nagy köszönet jár az összes Vidi-munkatársnak is, akik a csapat mellett dolgoznak!” – köszönt el a klubtól Danko Lazovics.

„Váratlan volt Danko döntése, sem a csapat, sem én nem készülhettünk fel rá. Vasárnap délután beszéltünk telefonon, majd hétfőn reggel személyesen is találkoztunk. Ami magyarázatot adott erre a lépésre, vagyis hogy jól meggondolva a dolgokat, a családjával egyeztetve arra jutott, hogy felhagy a játékkal, elfogadtam. Korrektül megbeszéltük a helyzetet, ahogy korábban is mindig. Döntése hátteréről azonban őt kell kérdezni, biztos vagyok benne, hogy ha Danko szeretne ezzel kapcsolatban bővebben megszólalni, akkor ezt megteszi majd a közeljövőben. Azt viszont elképesztő volt olvasni, micsoda találgatások jelentek meg itt-ott, ezeknél sokkal egyszerűbb dologról van szó. Nagyon sajnálom, hogy akkor, amikor az év játékosának választották, vagy a bajnokcsapatunk házi gólkirálya volt, akkor nem foglalkoztak vele ennyit, mint most... A csapat egyik meghatározó játékosa távozik, óriási szerepe volt a bajnoki címben és az Európa-liga-csoportkörbe jutásban. Fantasztikus sikereket értünk el együtt, hiányozni fog a pályáról, ezzel azonban egy új helyzet is adódik néhány játékosunk előtt. Előtérbe kerülhetnek, sőt vezérré léphetnek elő. Sokat adott az elmúlt több mint két évben a Vidinek Danko, de sokat is kapott a klubtól. Köszönöm, amit a Vidiért tett, sikerekben gazdag civil életet kívánok neki!” – mondta Kovács Zoltán sportigazgató.

Danko Lazovicsnak az alábbi videóval is köszönetet mondott a Vidi: