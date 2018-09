Csökkentés helyett növelhetik a PSG sztárjának eltiltását

A csütörtöki meghallgatás után előfordulhat, hogy csökkentés helyett még két mérkőzéssel megtoldja a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) Kylian Mbappé eltiltását.

A Paris Saint-Germain világbajnok ifjú sztárja szeptember 1-jén, a Nimes elleni bajnoki mérkőzésen öklelte fel az ellenfél játékosát, Téji Savaniet-t, miután az elég csúnyán felrúgta a pálya közepén. A játékvezető mindkettőjüket kiállította, a szövetség pedig kiszabta az ilyenkor szokásos három mérkőzésre szóló eltiltást, amiből egyet már le is ültek az előző fordulóban.

Csakhogy Savanier jogi képviselői fellebbeztek, így az ügy a legfelső fegyelmi tanács elé kerül, amelyik előfordulhat, hogy még szigorúbban fogja büntetni az ifjú támadót. Francia forrásokra hivatkozva a spanyol As arról ír, hogy három helyett akár öt mérkőzésre is nyúlhat Mbappé eltiltása, ami már komoly érvágás lenne a Ligue1 tabelláját vezető fővárosi csapat számára. Ha ez valóban megtörténi, akkor Mbappé nem csak a Rennes és Reims ellen nem léphet pályára, de ki kell hagynia a Nice elleni idegenbeli és a Lyon elleni hazai rangadókat is.