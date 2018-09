Sir Alex visszatért az Old Traffordra, de a United nem bírt a Wolvesszal

A Premier League hatodik fordulójában a Manchester City és a Liverpool is simán nyert, a Manchester United Sir Alex Ferguson előtt vesztett pontokat hazai pályán a Wolverhampton ellen.

Örömhírrel indult a délután, ugyanis agyvérzése után Sir Alex Ferguson újra a helyszínen szurkolt kedvenceinek. A klub korábbi menedzsere az Old Traffordon nézte meg csapata bajnokiját.

A vendégek jól kezdtek, de David De Gea két nagy védést is bemutatott, majd a brazil Fred megszerezte első gólját a Unitedban.

Ezzel a brazil lett a manchesteriek 500. játékosa, aki tétmeccsen gólt lőtt a csapatban. Fred az első félidő hajrájában szabadrúgásból megszerezhette volna a második gólját, de Rui Patrício a kapufára tolta a lövését.

A második félidőben egyenlített a Wolves, Joao Moutinho egy kontra végén ballal lőtte ki De Gea kapujának jobb felső sarkát.

A Liverpool a Southampton csapatát fogadta, egy vicces öngóllal szereztek vezetést a Vörösök, majd Joel Matip fejelt egy gólt.

Hoedt öngólja:

Az első félidő végén betalált Mohamed Szalah is, aki Xherdan Sahqiri szabadrúgása után a kipattanót pofozta be.

Szalah eddig 31 meccset játszott az Anfielden, ezeken 30 gól, 11 gólpassz a mérlege, a Liverpool végül 3-0-ra nyert.

A Manchester City is könnyedén nyert, idegenben, a Cardiff otthonában. Agüero mellett Bernardo Silva és Gündogan is betalált az első félidőben. A meccsen Joe Ralls mutatott be eg brutális szerelést Gündogannal szemben, de csak sárgát kapott.

A City szebbnél szebb gólokat lőtt, Bernardo remek fejese mellett Gündogan is pazar gólt szerzett, a második félidőben még Mahrez fejezett be egy sakk-matt akciót góllal, majd később duplázott az algériai.

A meccs góljait ITT megnézheti.

A kora délutáni meccsen a Fulham otthonában elért döntetlennel folytatta eddigi kiváló szezonját a Watford. A találkozóra négy győzelemmel és egy vereséggel érkező vendégek a 2. percben vezetéshez jutottak, a hazaiak a 78. percben tudtak egyenlíteni.

Eredmények:

Burnley-Bournemouth 4-0 (2-0)

Cardiff City-Manchester City 0-5 (0-3)

Crystal Palace-Newcastle United 0-0

Leicester City-Huddersfield 3-1 (1-1)

Liverpool-Southampton 3-0 (3-0)

Manchester United-Wolverhampton Wanderers 1-1 (1-0)

Fulham-Watford 1-1 (0-1)