A bátran focizó Cigánd csak megnehezíteni tudta a MOL Vidi dolgát

A magyar bajnoki címvédő, Európa-ligában főtáblás MOL Vidi FC 2-0-s győzelmet aratott a Magyar Kupában a harmadosztályú Cigánd SE ellen. A Vidi a negyedik percben büntetőt rontott és eleinte nem találta a hazaiak játékára az ellenszert, de fél óra után gyors egymásutánban tudott szerezni két gólt is, amelyek aztán elegendőek voltak a továbbjutáshoz az egyébként bátran, helyenként tetszetősen és veszélyesen focizó Cigánd ellen.

A MOL Vidi vezetőedzője, Marko Nikolics már napokkal a mérkőzés előtt kijelentette, hogy a lehető legerősebb kerettel utazik a csapat Cigándra, nem lehetett azt mondani, hogy félvállról vette volna a csapat a kupameccset. Ennek megfelelően a magyar bajnok a Tujvel - Hangya, Vinícius, Fiola, Nego - Huszti, Pátkai, Berecz, Milanov - Hodzsics, Scsepovics összeállításban kezdett, a padon ott ült többek között Kovács István és Juhász Roland is.

A bodrogközi csapat jelenleg az NB III-ban szerepel és meglepetésre készült. A 24 éves vezetőedző, Prisztács Tamás együttese azonban egy hármas vereségszéria után várta a találkozót, a MOL Vidi pedig a Groupama Arénában veszített 2-0-ra az Európa-ligában a BATE Boriszov ellen.

Már az első percben feljegyezhettünk egy Vidi-helyzetet, de Milanov lövésénél résen volt Hrabina Alex kapus. A harmadik percben aztán büntetőhöz jutt a fehérvári csapat, Zanko rántotta le Scsepovicsot Berecz beadása után. A tizenegyest Hodzsics végezte el, Hrabina viszont nagy bravúrral kitolta a jobb alsóból a lövést.

Nem sokkal később a Cigánd is veszélyeztetett, Engel lőtt távolról, de Tujvel könnyedén védett, a túloldalon Scsepovics és Hodzsics továbbra is aktívan foglalkozotta Hrabinát. A kiscsapat olykor bátran támadott, próbálta megtartani a labdát és az első tíz perc bizonytalankodásai után a védelem is összeállt.

Aztán a 29. percben újabb tizenegyest kapott a Vidi, amikor Varga vágta nyakon Pátkait, aki óriásit esett, a játékvezető pedig némi habozás után büntetőt ítélt. Ezúttal Huszti Szabolcs volt az ítélet végrehajtója, ő pedig kíméletlenül a kapu közepébe bombázott, megszerezte a vezetést a magyar bajnok.

Ezzel úgy tűnt, a jég is megtört, ugyanis három perccel később Nego adott középre jobbról, Milanov pedig teljesen egyedül fejelhetett a hosszúba, akinek ez volt az első gólja a Vidi színeiben.Az első félidő utolsó momentuma hozta el a Cigánd legnagyobb helyzetét, Baksa remek keresztlabdáját Timkó tette maga elé szépen, majd egyből lőtt, a labda nem sokkal a hosszú alsó mellett ment el.

Fordulás után továbbra is az élvonalbeli együttes kezdeményezett, de már nem volt annyira sietős, a Cigánd viszont egyáltalán nem adta fel, minden labdáért küzdöttek a hazai játékosok, próbáltak letámadni is.

Az 56. percben centiken múlt az újabb Vidi-gól, ennyivel volt előrébb a csereként beállt Tamás Krisztián az utolsó cigándi védőnél, mielőtt betalált volna. Röviddel ezután a Cigánd került közel a szépítéshez, de Varga Krisztiánról a labda a felső kapufára pattant. A 65. perc végén újabb csapás érte a kiscsapatot, amikor Zanko megkapta második sárgáját (teljesen jogosan), emberhátrányba került a Cigánd.

Becsülettel támadt tovább a kicsapat, de Sánta közeli fejese is elkerülte a kaput, majd ugyanő veszélyeztetett a tizenhatos vonaláról, Tujvelnek itt már bravúrra volt szüksége. A hajrában még akadt három lehetősége is a Vidinek, de a meccs legjobbja, Hrabina állta a sarat, így az eredmény már nem változott. A MOL Vidi magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott az egyébként bátran és szimpatikusan focizó harmadosztályú ellenfelével szemben, a cigándiaknak is jár az elismerés a teljesítményükért.

Végeredmény, Magyar Kupa, a 64 közé jutásért:

Cigánd SE (III.) - MOL Vidi FC 0-2 (0-2)

Gól: Huszti (30., - tizenegyesből), Milanov (33.)

A Budapest Honvéd biztosan győzte le a megyei első osztályban szereplő Bőny gárdáját, a vendégeknél Hidi Patrik és Tischler Patrik is két gólt szerzett az első félidőben. Hidit csütörtökön igazolták le a kispestiek, míg Tischler egy hónapal ezelőtt Újpestről érkezett kölcsönbe. A támadó tétmérkőzésen harmadszor lépett pályára új csapatában, amelyben eddig még nem volt eredményes.

Bőny SE (megyei I.)-Budapest Honvéd 0-6 (0-4)