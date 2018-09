Korábban az UEFA által szervezett díjátadót is kihagyta Cristiano Ronaldo, ahogy a hírek szerint a FIFA The Best elnevezésű gáláján sem vesz részt hétfő este Londonban, pedig több kategóriában is a jelöltek között van.

Ronaldo a korábbi, UEFA-gáláról is hiányzott, akkor nem szólt senkinek, most a Marca szerint már bejelentette a szervezőknek, hogy ne számítsanak rá.

A három jelölt a legjobb játékos díjra egyébként Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Mohamed Szalah, érdekesség, hogy Lionel Messi ezúttal nincs ott a jelöltek között, 2006 óta először. Olyanra nyolc éve nem volt példa, hogy ne a portugál és az argentin legyen az első két helyen.

A végső győztesről egyébként a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai, újságírók és az online felhasználók döntenek.

Ronaldo juventusos elfoglaltságaira hivatkozva nem lesz ott a gálán, vasárnap meccse volt és szerdán is lesz, így a torinói csapatból senki nem utazik el a díjátadóra.

CR címvédője a díjnak, idén ötödik Bajnokok Ligája-címét nyerte, jó eséllyel ő vagy korábbi madridi csapattársa, Luka Modric kapja a díjat.

A hölgyeknél Ada Hegerberg, a magyar származású Marozsán Dzsenifer és a brazil Marta a jelöltek, a legjobb edző kategóriában Zinédine Zidane, Didier Deschamps vagy Zlatko Dalic nyerhet, a női edzők között pedig Reynald Pedros, Asako Takakura vagy Sarina Wiegman.

Hétfőn adják át a Puskás-díjat is, itt Gareth Bale és Cristiano Ronaldo ollózós gólja is jelölt, Lionel Messi, Benjamin Pavard, Ricardo Quaresma és Gyenyisz Cserisev vb-gólja mellett, de ott van a listán még Szalah, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta és Lazarosz Chrisztodulopulosz is.

A legjobb kapus díjra Thibaut Courtois, Hugo Lloris és Kasper Schmeichel jelölt.