Sorozatban hatodszor elitkörös a női U17-es fociválogatott

Női U17-es válogatott a bosnyákok 1-0-ás legyőzése után vasárnap 4-1-re verte a házigazda macedónokat, így a franciák elleni, szerdai tornazáró összecsapás a továbbjutás szempontjából már tét nélküli lesz mindkét csapat számára.

„A bosnyákok elleni első mérkőzés nagyon sok erőt adott a lányoknak, ott egy erős riválissal szemben sikerült nyernünk, és érezhetően lekerült a teher a lányokról, a macedónok ellen ennek köszönhetően sokkal felszabadultabban játszottunk - mondta az mlsz.hu-nak Schumi Dorottya szövetségi edző. – A célunkat elértük, a franciák elleni zárómeccsen nyugodtan léphetünk pályára, és mindenféle teher nélkül lemérhetjük, hogy hol tart jelenleg a válogatott egy európai élcsapattal szemben. Mindenki motiváltan várja a szerdai találkozót, amely remek szintfelmérő lesz számunkra."

Az UEFA 2014-ben emelte fel a női U17-es Európa-bajnokság létszámát négy csapatról nyolcra, és ettől kezdve a magyar válogatott minden alkalommal eljutott a tavaszi elitkörbe, vagyis sorozatban hatodszorra teljesítette sikerrel az őszi Eb-selejtező tornát (az első két alkalommal Lévay Andrea volt a mieink szakvezetője, azóta Schumi Dorottya vezette sikerre a csapatot).

Az előző öt évben az elitkörben szereplő játékosok közül ma már többen meghatározó futballistái a felnőtt válogatottnak, a 2014-es csapatból Csányi Diána, Szabó Viktória, Kaján Zsanett, a 2015-ösből Kocsán Petra vagy Magyarics Zoé immár rendszeresen tagja a Markó Edina vezette A-válogatottnak, és az elmúlt három év U17-es válogatottjaiból is egyre többen felkeltették a felnőtt szövetségi kapitány figyelmét. Hasonló karriert többen is bejárhatnak a jelenlegi együttesből, hiszen a válogatott kulcsemberei közül többen már most felnőtt rendelkeznek NB I-es rutinnal: Buzás Kata, Ott Eszter a Ferencváros, Fördős Beatrix a Haladás, Török Lilla, Vigh Patrícia a Szent Mihály, Nagy Fanni a DVTK, Fülöp Helga, Plóner Szandra és Zsédely Réka az ETO FC csapatában szerepel.

Tehetségek tehát évek óta felbukkannak minden korosztályban, és remélhetőleg a következő években még több olyan fiatal lány lesz, aki már ebben a korban megállja a helyét a felnőtt futballban.

„Még mindig egy út elején járunk, mert bár a tömegesítést tekintve sokat léptünk előre az elmúlt években, ahhoz, hogy nagy számban kerüljenek ki minőségi játékosok az utánpótlásműhelyekből, rengeteg munkára van szükség" – fogalmazott Schumi Dorottya. – Az elmúlt években rendre sikerüt egy erős alapcsapatot kialakítanunk U17-es szinten, de azért nem mindig elég nagy a merítési lehetőség. A lányok nagyszerű hozzáállása mindig is óriási segítséget jelentett a munkához, kerettagok nagyon szeretnek a válogatott összetartásokra jönni, évről évre nagyszerű csapatszellem erősíti az együttest, aminek jelentős része volt az Eb-selejtezőkön elért sikerek elérésében."