Vitatható büntető is kellett az Inter első hazai sikeréhez - videó

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 6. fordulójának kedd esti mérkőzésén az Internazionale hazai pályán győzte le 2-1-re a Fiorentina együttesét. A milánói összecsapáson ismét főszerepet játszott a videobíró, az esetről pedig még sokáig fognak vitatkozni a szakértők.

A Fiorentina nem bekkelni érkezett Milánóba, ezt jól mutatja az is, hogy a vendég együttes birtokolta többet a labdát az első félidőben (45-55 százalék). Mindkét csapat előtt adódtak jó lehetőségek – Kevin Mirallas a 4. percben a kapufát is eltalálta, de Giovanni Simeone és Mauro Icardi is nagy ziccert rontott –, viszont sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz gól az első félidőben.

A 44. percben Antonio Candreva jobb oldali beadása után Vitor Hugo próbált blokkolni, a felugrás közben minimálisan érintette a keze a labdát a tizenhatoson belül, a hazai játékosok pedig azonnal reklamálni is kezdtek a játékvezetőnél. Paolo Mazzoleni megnézte az esetet a videobíró segítéségével, majd a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Mauro Icardi értékesítette, így egygólos hazai előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A Fiorentina felpaprikázva érkezett a második félidőre, ennek eredményeképpen pedig már az 53. percben összejött az egyenlítés. Radja Nainggolan eladott labdája után Federico Chiesa kapott egy jó passz, majd lövésre szánta el magát, a labda pedig menteni igyekvő Milan Skriniar lábáról vágódott a hálóba.

A folytatásban is maradt támadásban a Fiorentina, ám a helyzetei kimaradtak. A meccs utolsó részében újra kiegyenlített volt a játék, mindkét csapatban benne volt az újabb találat, a milánói együttesnek pedig egyet sikerült is kihasználnia. Ez egyik oldalon Chiesa esett el a tizenhatoson belül, a játékvezető azonban nem látott szabálytalanságot, a kontrából pedig Danilo D'Ambrosio volt eredményes a 77. percben.

A hátralévő időben pedig már nem esett újabb gól - a 18 éves szerb Dusan Vlahovics még debütált a vendég csapatban -, így az Inter a harmadik hazai bajnokiján már nyerni tudott, míg a Fiorentina a második vereségét (Napoli 1-0) szenvedte el.