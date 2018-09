Az olasz labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában az éllovas Juventus hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Bolognát, amelyben a magyar válogatott Nagy Ádám végigjátszotta a mérkőzést.

A mérkőzésnek a torinói csapat volt a toronymagas esélyese, amely mind az öt mérkőzését megnyerte a Serie A-ban. Ráadásul az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is elkapta a fonalat, legutóbbi két bajnoki mérkőzésén háromszor volt eredményes. A Bologna és Nagy Ádám is rosszul kezdte a szezont. Filippo Inzaghi csapata nyeretlen maradt az első négy mérkőzésen, a magyar válogatott játékos pedig csereként kiállítatta magát a SPAL ellen az első fordulóban. Azonban az AS Roma ellen kezdőként kapott lehetőséget a hétvégén, és csapata legjobbja volt a 2-0-ra megnyert mérkőzésen.

A 23 éves középpályás ezúttal is kezdőcsapatban helyet, ráadásul ismét ott futballozhatott, ahol a legjobb teljesítményre képes: a védelem előtt.

Ahogy az várható volt, a Juventus kezdte támadószellemben a mérkőzést. A harmadik percben egy hosszú indítás után a francia világbajnok Blaise Matuidi esett el Arturo Calabresi szorításában, de Maurizio Mariani játékvezető nem ítélt büntetőt a hazaiaknak. A 10. percben kis híján vezetést szerzett a Bologna. A Zebrák kapujába bekerülő Mattia Perin rossz helyre tenyerelt egy könnyű labdát, a kipattanóra érkező Blerim Dzemaili azonban éles szögből kapu mellé lőtt.

A 11. percben megszerezte a vezetést a Juventus. Leonardo Bonucci 60 méteres indítását Paulo Dybala háttal tette le Blaise Matuidinak, a francia ziccerét Lukasz Skorupski védeni tudta, a kipattanóra azonban érkezett Dybala, aki akrobatikus mozdulattal a hálóba lőtt.

Az argentin támadó 492 perc után szerzett ismét gólt a Serie A-ban. Legutóbb pont a Bologna ellen volt eredményes, még májusban.

Öt perc múlva növelték az előnyüket a Zebrák. Egy baloldali beadásra Cristiano Ronaldo érkezett a hosszú oldalon, azonban kiszorított szögből nem lőtt kapura, hanem visszajátszott a túloldalon érkező Matuidinak, aki húzott egyet befelé, majd nagy erővel a rövid felsőbe lőtt.

A 27. percben Ronaldo is megvillant. Nehuen Paz mellett megcsinált egy megkerülős cselt, majd 14 méterről célba vette a jobb alsó sarkot, de Skorupski bravúrral hárította a lövést. A 35. percben szépíthetett volna a Bologna. Diego Falcinelli tört be a tizenhatoson belülre, majd egy testcselt követően 14 méterről kapura tekert, de a labda fél méterről elkerülte a jobb felső sarkot.

A második félidő Bologna helyzettel indult. Az 53. percben Nagy Ádám jobbról belőtt labdája Mattia Destróhoz pattant, aki 11 méterről megkísérelt egy ollózást, de nem találta el a Juventus kapuját. A folytatásban a Juventus takarékon futballozott, míg a Bologna hiába próbálkozott, nem tudott komoly helyzeteket kialakítani.

A 79. percben újra felvillant az esélye a Bologna előtt, azonban Ladislav Krejci 19 méteres szabadrúgását Mattia Perin könnyedén fogta. Az utolsó bő tíz percben már egyik csapat előtt sem adódott ziccer, az eredmény nem változott, de pozitívum, hogy Nagy Ádám ismét végigjátszotta a mérkőzést. A Juventus hat mérkőzést követően továbbra is százszázalékos a Serie A-ban, míg a Bologna a 18. helyen áll a tabellán.

Megszakadt az AS Roma négy mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. A fővárosi csapat 4-0-ra legyőzte a Frosinonét, a csapat argentin karmestere, Javier Pastore pedig bejelentkezett a 2019-es Puskás-díjra. A csapatkapitány Daniele De Rossi a 600. mérkőzésén lépett pályára az AS Roma színeiben.

A Lazio 2-1-re nyert az Udinese otthonában. A bajnokságot két vereséggel kezdő fővárosi csapat zsinórban negyedik győzelmét aratta a Serie A-ban.

A Genoa hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Chievót. A lengyel Krzysztof Piatek öt bajnoki mérkőzés után már hat találatnál jár a Serie A-ban. A Cracovia Krakówtól igazolt csatár a Genoa történetének első játékosa, aki eredményes volt az első öt mérkőzésén.

Serie A, 6. forduló:

Udinese-Lazio 1-2 (0-0)

Atalanta-Torino 0-0

Cagliari-Sampdoria 0-0

Genoa-Chievo 2-0 (1-0)

Juventus-Bologna 2-0 (2-0)

Napoli-Parma 3-0 (1-0)

AS Roma-Frosinone 4-0 (3-0)