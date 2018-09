Aubameyang édesapja mégsem lesz szövetségi kapitány

A volt válogatott Daniel Cousin egyedül irányítja szövetségi kapitányként Gabon labdarúgó-válogatottját, miután az Arsenalban játszó Pierre-Emerick Aubameyang édesapja, Pierre-Francois Aubame Eyang nem vállalta el a felkérést.

A helyi szövetség (FEGAFOOT) a múlt héten még azt közölte, hogy a két korábbi válogatott játékos közösen vezeti majd a nemzeti együttest, ám az Arsenal támadója ezután komoly kritikát fogalmazott meg a szervezettel kapcsolatban. Aubameyang azt állította, édesapja nem fogadta el a kapitányi kinevezést, beteg is volt, és nem is akarta elvállalni a gaboni válogatott vezetését. Az Arsenal légiósa szerint "ez egy újabb példa arra az amatőrizmusra, amely a szövetségnél folyik". A FEGAFOOT erre úgy reagált: a gaboni sportminiszter nyomására jelentették be szövetségi kapitányként Cousint és Aubameyang édesapját.

A végül most egyedüliként kinevezett Cousin a spanyol José Antonio Camachót követi a kispadon, neki az eredménytelenség miatt kellett távoznia szűk két év után. Az új szakvezetővel az a cél, hogy a csapat kijusson a 2019-es Afrika Kupára.