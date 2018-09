Megszületett az egyezség, eladják a legendás Wembley Stadiont

A Financial Times-ra hivatkozva, az angol Sky írta meg, hogy megszületett az egyezség az FA és a Fulham, valamint a Jacksonville Jaguarst birtokló üzletember, Shahid Khan között a stadion eladásával kapcsolatban.

A pakisztáni-amerikai üzletember április óta tárgyal az FA képviselőivel, az egyezség szerint 600 millió fontot (21,7 milliárd forint) fizet a legendás stadionért. Az ajánlatra hivatalosan a szövetség igazgatósága bólinthat rá csütörtökön, majd októberben a szövetség 127 fős közgyűlésének is meg kell vitatnia az eladást.

Shahid Khané egyébként a Premier League egyik londoni csapata, a Fulham és az NFL-ben szereplő Jacksonville Jaguars is. Khan áprilisban azt mondta, azért is szeretné megvenni a Wembley-t, hogy a Jaguars pozícióját erősítse Angliában, mielőtt más csapatok is "kinézik maguknak ezt a remek várost".

Az FA egyébként a tömegsportot támogatná a befolyó összegből, és a Wembley továbbra is a kupadöntők és az angol válogatott otthona maradna, de a Fulham se költözne be a létesítménybe.