Mourinho elvette Pogbától a csapatkapitányi karszalagot

José Mourinho, a Manchester United menedzsere újra magyarázkodhat. Kedd este a másodosztályú Derby County ellenében esett ki a csapata a Ligakupából, és a klub legdrágább igazolásával, a francia világbajnok Paul Pogbával sem tud mit kezdeni.

Pogba eddig a Manchester United második számú csapatkapitánya volt, Antonio Valencia helyetteseként már ebben a szezonban is volt rajta háromszor a karszalag. A francia játékos a Wolves elleni 1-1-es hétvégi bajnoki után kritizálta csapata védekező felfogását, de utólagos elmondása szerint a szavait kiforgatták.

A brit lapok szerint Mourinho és Pogba kapcsolata, amely eddig sem volt felhőtlen, végleg megromlott. Mourinho próbálta árnyalni a képet, de az sem jelenthet sok jót, hogy a Derby elleni meccsen csak a lelátón kapott helyet Pogba.

„A történetből egy dolog igaz, meghoztam egy döntést, miszerint Paul többé nem csapatkapitány-helyettes. Nem vesztünk össze, nincs semmi probléma. Én neveztem ki helyettesnek, most pedig én döntöttem másként. Én vagyok a menedzser, jogomban áll döntéseket hozni. Ez csak egy döntés, amit nem hiszem, hogy magyaráznom kellene” – mondta Mourinho.

A Daily Mail eközben azt is tudni véli, hogy Paul Pogba már be is jelentette távozási szándékát a csapatnál, minden erejével azon van, hogy Barcelonába igazolhasson.