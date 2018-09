Fradi-Újpest: pokol vár a lilákra Rebrov első derbijén

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) a 9. fordulójában szombaton összecsap a két ősi rivális, a listavezető Ferencváros és a jelenleg a 7. helyezett Újpest. Ez a meccs igazi futballünnep a magyar foci számára, függetlenül attól, hogy a két csapat hányadik a bajnokságban. A Fradit több mint egy hónapja irányító ukrán Szergej Rebrov az első Újpest elleni rangadójára készül, míg a lila-fehér klubnál Nebojsa Vignjevics már sok nagy csatát megvívott az FTC ellen, de lehetetlen megjósolni, melyik edző jöhet ki jobban kettejük első találkozásából. Az viszont biztos, hogy telt ház előtt feszülnek egymásnak a csapatok a Groupama Arénában, így a fantasztikus hangulat garantált.

Fradi-fölény a múltban

A két együttes eddig 279 alkalommal találkozott egymással, 133 ferencvárosi győzelem mellett 69 döntetlen és 77 újpesti siker született. Az eddigi 279 derbiből egyet játszottak szeptember 29-én. Az 1907-es meccsen a Fradi 6-0-ra nyert a Népszigeten a két gólt szerző Schlosser Imre vezérletével. Ami az NB I-et illeti, ott 223 meccsen vannak túl a felek: 101-szer nyert a Fradi, 61-61 döntetlen és lila-fehér győzelem született.

Az Üllői úton 76 alkalommal mérkőzött meg a Ferencváros és az Újpest, itt is hazai fölény mutatkozik, 46 FTC-siker, 18 döntetlen és mindössze 12 újpesti győzelem került feljegyzésekre. Érdekesség, hogy 56 alkalommal játszottak a Puskás Stadionban (Népstadion), de a Soroksári úton, a Népszigeten, illetve egy-egy alkalommal a Millenárison és az Amerikai úton is volt derbi az élvonalban.

A két csapat utolsó tíz mérkőzéséből mindössze egyszer nyert az Újpest, még 2015. december 12-én tudott három ponttal távozni a Groupama Arénából.

A maradék kilenc összecsapásból 5-ször nyert a Fradi, illetve négy döntetlen is született. Ezekből is tisztán látszik, hogy bravúr kell a vendégektől, ha meg akarják törni a nyolc találkozó óta tartó rossz sorozatot.

A két csapat legutóbbi tíz meccse 2015.09.12., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB1

2015.12.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 0-1, NB1

2016.04.23., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-2, NB1

2016.05.07., Groupama Aréna, Újpest – Ferencváros: 0-1, MK döntő

2016.09.24., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 3-3, NB1

2017.03.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-1, NB1

2017.05.27., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB1

2017.07.23., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-2, NB1

2017.10.21., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 1-0, NB1

2018.03.31., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, NB1 2015.09.12., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB12015.12.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 0-1, NB12016.04.23., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-2, NB12016.05.07., Groupama Aréna, Újpest – Ferencváros: 0-1, MK döntő2016.09.24., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 3-3, NB12017.03.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-1, NB12017.05.27., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB12017.07.23., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-2, NB12017.10.21., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 1-0, NB12018.03.31., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, NB1

Telt ház a Groupama Arénában

A derbire szűk két héttel ezelőtt kezdték el árulni a jegyeket, és a ferencvárosi B-középben pillanatok alatt elfogytak a jegyek. De nemcsak a kapu mögötti jegyekért ment nagy harc, az oldallelátókon is szépen teltek be az üres székek. Így telt ház, 23.700 néző várható a mérkőzéseken.

Amióta felépült a Fradi új arénája, erre egyszer volt példa, méghozzá 2017-ben, az NB I 15. fordulójában rendezett Ferencváros-Debrecen mérkőzésen, amikor hosszú idő után visszatértek a lelátóra a ferencvárosi ultrák. 2017 májusában 10 ezer, októberében pedig 14 ezer szurkoló tekintette meg a derbit az Üllői úton.

Legutóbb FTC-Újpest meccsre ennyi néző 2013 szeptemberében volt kíváncsi, akkor 22 ezer néző előtt 3-1-re nyert a hazai csapat Ricardo Moniz vezetésével a Puskás Stadionban.

A lila-fehérek közleménye szerint csak azok a vendégszurkolók lehetnek ott a derbin, akik a kialakított gyülekezőhelyen (Budapest IV. ker. Megyeri út, Szusza Ferenc Stadion I. kapu) 2018. szeptember 29-én 17:00-tól 18:30-ig terjedő időszakban megjelennek, és ott érvényes belépőjeggyel és személyazonosságot igazoló okmánnyal belépésre jelentkeznek. Fontos információ, hogy a Groupama Aréna vendégszektorába csak a külön busszal, szervezetten utazó drukkerek léphetnek be.

A szakmai stábok és a játékosok tehát abban a tudatban készülhettek az összecsapásra, hogy szombaton több mint 20 ezer ember előtt futhatnak majd ki a pályára. Az, hogy kinek sikerült jobban a felkészülés, a meccsen kiderül, de érdemes megnézni, milyen formában várják a rangadót a csapatok.

Jó formában

A Ferencváros az első helyről várja a derbit, méghozzá úgy, hogy az eddig eltelt nyolc fordulóban nem szenvedett vereséget. Hat győzelem mellett két alkalommal játszott döntetlent, igaz, mindkettőt hazai pályán, a Paks és a Vidi ellen. Ami az Újpestet illeti, Nebojsa Vigjnevics csapata a hetedik helyen áll egy mérkőzéssel kevesebbet játszva: két sikerrel, négy döntetlennel és egy vereséggel. Utóbbit pedig még az első fordulóban, az MTK ellen (0-2) szenvedte el a lila-fehér együttes, azóta hat NB I-es találkozóján maradt veretlen.

Az előző fordulóban az FTC a Honvéd elleni rangadón tudott idegenben (az Új Hidegkuti Nándor Stadionban) nyerni 1-0-ra, míg az Újpest a Debrecent győzte le ugyanilyen arányban hazai pályán. Ám nem ez volt a két együttes utolsó meccse a derbi előtt, mivel az elmúlt héten a hétvégén került sor a Magyar Kupa-összecsapásokra.

A Ferencváros a megyei I-es Szegedi VSE-t győzte le idegenben 2-0-ra, talán a vártnál egy kicsit nehezebben – Kjartan Finnbogason a hajrában biztosította be az FTC sikerét –, az Újpest pedig fölényesen, hat gól különbséggel verte a Tolna megyei első osztályban szereplő Bátaszéket.

Összességében tehát a Ferencváros a legutóbbi kilenc tétmeccsén nem kapott ki, a zöld-fehér klub legutóbb még júliusban, a Makkabi Tel-Aviv elleni Európa-liga-összecsapáson szenvedett vereséget (1-0). Az Újpest sem panaszkodhat, a Vignjevics-csapat ugyancsak az El-ben, a Sevilla elleni augusztusi találkozón hagyta el a pályát vesztesen (1-3), azóta hat mérkőzést vívott meg veretlenül.

Fel kell nőni a feladathoz

A korábban az Újpestben és a Ferencvárosban is megfordult magyar válogatott kapust, Szűcs Lajost kérdezte az Origo a mérkőzésről.

Ferencvárosi győzelmet várok! A Fradit erősebbnek érzem jelenleg az Újpestnél, ráadásul a hazai pálya előnye is ott lesz a zöld-fehéreknél. Igaz, kevés idő telt el, mióta Szergej Rebrov átvette az FTC irányítását, nyilván még idő kell hozzá, hogy a csapat új arculata kialakuljon. Elsősorban majd a téli szünetben lesz erre igazán lehetőség. Anélkül, hogy megbántanám bármelyik edzőt is, az már most tisztán látszik, hogy a két edző futballról alkotott elképzelése teljesen más.”

A Bundesliga-aranyérmes, jelenleg az NB II-es Csákvár kapusedzőjeként dolgozó Szűcs hozzátette, hogy igazi futballünnep lesz a Groupama Arénában, mivel nincs is annál felemelőbb érzés a játékosoknak, mint telt ház előtt pályára lépni.

„Tudom, hogy rengetegen nézik az NB I-es találkozókat a képernyők előtt, de a futball szórakoztatóipar, így jó lenne, ha minden meccsen legalább a stadionok 70-80 százaléka ki lenne használva. Ezúttal több mint 20 ezer ember kint lesz a meccsen, amely nagy öröm. Reményeim szerint sportszerű lesz a mérkőzés a pályán és azon kívül is, így talán azok, akik most otthon maradnak, legközebb majd kedvet kapnak. A fővárosi rangadók mindig háromesélyesek, de a Fradinak nagy előnyt jelenhet a fantasztikus közönsége. Az NB I két meghatározó klubja csap össze szombaton, remélem, hogy a játékosok is felnőnek majd a feladathoz.



Rebrov először, Vignjevics már rutinos

Szergei Rebrovnak a szombati lesz az első derbije a Fradi kispadján. A legtöbb Újpest elleni rangadón, 14 derbin a legendás Dalnoki Jenő irányította vezetőedzőként az FTC-t.

Nebojsa Vignjevicset 2013 októberében nevezte ki az Újpest vezetőedzőnek, így a szerb tréner 17 alkalommal vezette a lila-fehér csapatot a Ferencváros ellen. Mondjuk a mérleg már nem annyira pozitív: 3 győzelem mellett hatszor játszott döntetlent, míg 8 alkalommal a Fradi bizonyult a jobbnak.

Ennek ellenére Vignjevics már jól ismeri a Ferencváros elleni rangadók hangulatát, míg az ukrán kollégája nem, csak sejtheti, miről is szól ez a meccs.

Nebojsa Vignjevics eddigi meccsei a Fradi ellen 2013.11.27., Puskás stadion, Ferencváros – Újpest: 0-0, MK

2013.12.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-0, MK

2014.04.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB1

2014.09.21., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-1, NB1

2014.12.02., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 4-1, Ligakupa

2014.12.10., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, Ligakupa

2015.04.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB1

2015.09.12., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB1

2015.12.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 0-1, NB1

2016.04.23., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-2, NB1

2016.05.07., Groupama Aréna, Újpest – Ferencváros: 0-1, MK döntő

2016.09.24., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 3-3, NB1

2017.03.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-1, NB1

2017.05.27., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB1

2017.07.23., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-2, NB1

2017.10.21., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 1-0, NB1

2018.03.31., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, NB1 2013.11.27., Puskás stadion, Ferencváros – Újpest: 0-0, MK2013.12.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-0, MK2014.04.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB12014.09.21., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-1, NB12014.12.02., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 4-1, Ligakupa2014.12.10., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, Ligakupa2015.04.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB12015.09.12., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 1-2, NB12015.12.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 0-1, NB12016.04.23., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-2, NB12016.05.07., Groupama Aréna, Újpest – Ferencváros: 0-1, MK döntő2016.09.24., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 3-3, NB12017.03.04., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-1, NB12017.05.27., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 2-0, NB12017.07.23., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 2-2, NB12017.10.21., Groupama Aréna, Ferencváros – Újpest: 1-0, NB12018.03.31., Szusza stadion, Újpest – Ferencváros: 0-0, NB1

Ami a két edző taktikai felfogását illeti, Vignjevicsől már megszokhattuk a 4-2-3-1-es felállást, amelytől csak nagyon ritka esetben tér el, ha mégis, akkor ugyancsak két védekező felfogású belső közpályással, de 4-4-2-ben szokott felállni az Újpest. Valószínűleg marad a jól bevált taktikánál Vignjevics, nehezen elképzelhető, hogy az NB I egyik legerősebb keretével rendelkező Ferencváros ellen két csatárral lép majd pályára az Újpest.

Szergej Rebrov még keresi a csapatát, illetve a taktikát. De ez nem is csoda, mivel alig több mint egy hónapja dolgozik Magyarország legeredményesebb klubjánál. Az FTC-nél az eddigi négy meccsén (3 győzelem, 1 döntetlen) háromszor is 4-3-3-as, támadó felfogásban küldte pályára a csapatát, így nagy valószínűséggel az Újpest ellen is hasonló taktikával kezdi majd a derbit a Fradi.

Kabát Pétert feldobta, ha a lelátóról szidták

A korábbi újpesti közönségkedvenc, Kabát Péter az Origónak többek között elmondta, hogy őt mindig feldobta, ha szidták a ferencvárosi szurkolók.

„Nagyon várom már a mérkőzést. Mindig is azt mondtam, hogy az ilyen meccsek miatt érdemes focistának lenni. Amikor sorsoltak az NB I-ben, egyből azt kerestem, hogy mikor játszunk otthon a Fradival. Persze, a Fradi-pályán is szerettem játszani az adrenalin miatt, hiszen mindig feldobott, amikor az ellenfél szurkolói szidalmaztak. Ilyenkor mindig jobban is játszottam.

„Úgy tudom, telt ház lesz, úgyhogy a hangulatra egész biztosan nem panaszkodhatnak a játékosok most sem. Biztos, hogy parázs meccset vívnak majd a csapatok, bízom az újpesti győzelemben.”

„A Fradinak nagy erős kerete van. Egyértelműen a bajnoki cím várományosa a MOL Vidivel együtt. Viszont most úgy érzem, az Újpest is feljövőben van, jó játékosok alkotják. Teljesen mindegy, hogy a Fradi vagy az Újpest hol áll a tabellán. Egy derbi mindig háromesélyes. Fontos lesz a kulcsjátékosok formája, és az, hogy ki tud higgadtabb döntéseket hozni a kapu előtt” – mondta Kabát Péter,aki 2-1-es újpesti győzelmet tippelt.

Hogy igaza lesz-e Kabát Péternek, az szombat este 21.30-ra kiderül. Az viszont biztos, hogy fantasztikus hangulatban, két jó formában lévő együttes csap majd össze szombaton a Groupama Arénában, amelyből csak profitálhat a magyar foci.

OTP Bank Liga, 9. forduló

Szeptember 29.

17.00: Puskás Akadémia–Bp. Honvéd

17.00: Haladás–Paks

17.00: MTK Budapest–Mezőkövesd

17.00: Debreceni VSC–Kisvárda

19.30: Ferencváros–Újpest

Szeptember 30.

18.00: Diósgyőri VTK–Mol Vidi FC