„Jó hangulat, jó meccs és Újpest-győzelem" – ezt várja a szombati, Fradi elleni rangadótól Nebojsa Vignjevics, a lila-fehérek szerb vezetőedzője, aki már öt éve irányítja az újpestieket, így bőven van tapasztalata a derbik terén.

„Teljesen másképp készítem fel már magamat és a csapatot is, mint öt évvel ezelőtt az első derbimre. Akkor csak elképzeléseim voltak, hogy mire számíthatok. Tudtam, hogy nagy meccs lesz, de akkor még nem éreztem, miről beszél mindenki. Most már tudom, mire számíthatunk: sok érzelemre, sok izgalomra és remek hangulatra. Az alapján, amit az elmúlt öt évben láttam, már tudom, ez nem csak egy meccs, ez annál sokkal több" – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának Vignjevics.

Az Újpest csapatkapitánya szó szerint lázasan készült a derbire. „Sajnos elkaptam egy kisebb vírust, amely szerencsére hétfőn-kedden átment rajtam, de szerda óta a csapattal együtt tudok edzeni, szóval minden rendben van innentől kezdve, és teljes erőmme a Fradi elleni meccsre készülök. A derbire, amely nemcsak a három pontról, hanem kicsit többről szól" – fogalmazott Litauszki Róbert.

Alassane Diallóra sérülés miatt nem számíthat az Újpest trénere, Novothny Soma viszont készen áll. A csatár a negyedik derbijére készül, a korábbiakról pedig jó emlékei is akadnak. "Az utolsó 0-0 lett itt a Szusza Ferenc-stadionban, de az első derbimen gólt tudtam szerezni, sajnálom, hogy ott nem tudtuk megszerezni a győzelmet (2-2 lett a vége – a szerk.). Remélem, hogy ez lesz az első derbim, amelyet majd megnyerünk" – mondta Novothny a Sport24-nek.

A tabellán jelenleg hatodik Újpest a listavezető otthonában lép majd pályára, ahol biztosan pokoli lesz a hangulat. „Hallottuk, hogy mennyi jegyet eladtak, tudjuk, hogy óriási futballhangulat lesz, de mi is ezt szeretjük, úgyhogy nagyon örülünk ennek. Azt is tudjuk, hogy sok újpesti is lesz, biztos vagyok benne, hogy felveszik majd a csatát a hangorkánban, és reméljük, hogy tényleg meg tudjuk őket ajándékozni egy győzelemmel" – tette hozzá Novothny.

Az Újpest a Magyar Kupában egy Bátaszék elleni 7-1-es győzelemmel hangolt a következő bajnoki fordulóra. „Volt egy jó kis mérkőzésünk, ami nem mérvadó egyébként, de az elmúlt meccsek a bajnokságban szerencsére már úgy alakultak, ahogy szerettük volna" - mondta Litauszki. „Ha eredményben nem is feltétlen mutatkozott meg, de a mutatott játékban már lehetett látni, hogy mi az elképzelés, mi volt a tavalyi játékszisztéma. Én ezt szeretném, hogy továbbvigye a csapat, és hosszú idő után tudjunk újra nyerni a Groupamában."

Erre legutóbb 2015-ben volt példa, szóval az Újpest egy győzelemmel hosszú böjtnek vethetne véget szombaton.