Páratlan kezdeményezést indít a Manchester City kapitánya

Vincent Kompany, a Manchester City belga csapatkapitánya nagyvonalú jótkénysági akcióval igyekszik emlékezetessé tenni jubileumi, tizedik szezonját a klubnál.

A 32 éves belga középső védő Manchester polgármesterével, Andy Burnhammel közösen hozta létre Tackle4MCR nevű alapítványát, melyen keresztül az angol város hajléktalanjain igyekeznek minél hathatósabban segíteni. Az alapítvány legnagyvonalúbb adakozója pedig maga Kompany lesz, aki a jubileumi idénye valamennyi jövedelmét, illetve az idény végén sorra kerülő gálamérkőzés teljes hasznát a Tackle4MCR javára fogja átutalni.

Kompany, aki 2008 óta 337 hivatalos mérkőzést játszott a City színeiben, ikonikus játékosnak számít Manchester kék felében, hiszen ő azon ritka focisták egyike, aki már az előtt a klubot erősítette, hogy 2011-ben megérkeztek volna a Manszúr sejk vezette katari befektetők.

"Rengeteget kaptam Manchestertől: egy csodálatos karriert a legmagasabb szinten, a szurkolók feltétel nélküli támogatást a szép és a nehéz időkben is, egy szerető családot és még megannyi mindent. Az elmúlt évtizedben láthattam és részese lehettem a Mancheter City felemelkedésének, párhuzamosan az egész város és a régió fejlődésével. De ennek a páratlan fejlődésnek sajnos nagyon is jól látható árnyoldala is van: egyre többen vannak akik leszakadnak, akik nem férnek hozzá a gyors fejlődés elhozta közös javakhoz. Számukra gyakran nem marad más, mint, hogy az utcán végezzék.

Ez ellen szeretne tenni Kompany a frissen életre hívott alapítvány segítségével. "Ez a dolog nyilván nem arról szól, hogy valaki Kék, Vörös (azaz Manchester United-drukker - a szerk.), bármilyen színű, vagy éppen egyik csapatnak sem szurkol. Ez arról szól, hogy manchesteriek vagyunk."