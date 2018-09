Gulácsi bravúrjai győzelmet értek a Bundesliga magyar rangadóján

A Bundesliga 6. fordulójának magyar érdekeltségű rangadóján a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim hazai pályán szenvedett 2-1-es vereséget a Gulácsi Péterrel a kapuban pályára lépő RB Leipziggel szemben. A Hoffenheim kilenc mérkőzés után kapott ki újra saját stadionjában.

Talán mindkét csapat jobb kezdésre számított, de öt forduló után a lipcseiek 7., és a hazaiak 8. helye sem vállalhatatlan, pláne úgy, hogy csak 4, illetve 5 pontra vannak az élen álló Bayern-Hertha kettőstől. Pláne úgy, hogy előbbi csapat az Európa-ligában, míg utóbbi a Bajnokok Ligájában kell, hogy helytálljon. Mindkét edző pályára tette magyar ászát: a Hoffenheim mezében Szalai Ádám rohamozta Gulácsi Péter kapuját.

Az első helyzet éppen a magyar csatár előtt adódott, azonban Upamecano szorításában nem tudott kapura fejelni, helyette kézzel ért a labdához, Aytekin játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy szándékosan tette ezt, így sárga lapot adott neki. A következő helyzet még nagyobb volt: Belfodil fejese a gólvonalról pattant kifelé, Gulácsinak szerencséje volt. Nem rágtuk tövig a körmünket a helyzetek sokaságától, lévén nem nagyon akadt olyan, a hazaiak edzője, Julian Nagelsmann a sokadik rossz beadás után már látványosan méltatlankodott a kispadon.

A 38. percben Szalai teremtett magának helyzetet egy jó csellel, de már csak estében tudott kapura lőni, ami így veszélytelen volt.

A Leipzig a 41. percben jelentett először komoly veszélyt: Kampl 20 méterről leadott lövését tolta ujjheggyel a léc fölé Baumann kapus. Két perccel később Timo Werner perdítése pattant egy hazai védőről a jobb kapufa tövére, majd sikerült összeszednie a kapusnak.

A második félidő elején élet költözött a pályára, felpörögtek a csapatok, különösen Timo Werner volt elemében, aki öt percen belül kétszer is helyzetbe került. Az 53. percben is ő akciózott, nem feltétlenül szabályosan áthúzta magát Poschon, középre, Yussuf Poulsen lőtt, a labda megpattant Akpogumán, és már vezetett is a Leipzig.

Válaszul Kramaric ígéretes lövését blokkolta Szalai, kisegítve ezzel Gulácsit, aki a következő alkalommal már maga oldotta meg a feladatát, amikor a 66. percben lábbal mentett honfitársa előtt. Ugyanebben a percben a túloldalon Poulsen rúgta telibe a bal kapufát, percekkel később pedig Kampl lövését kellett védenie Baumannak. A vendégek sokkal veszélyesebbek voltak, a Hoffenheim játékának pedig igazából nem volt ritmusa. Szinte törvényszerű volt, hogy jön az újabb lipcsei gól, amit a 73. percben Poulsen duplázott.

Szalai Ádám ezt már a padról figyelte, miután a 69. percben lecserélte Nagelsmann. A hajrát megnyomta a Hoffenheim, Gulácsi a 86. percben egy bravúros védéssel tartotta a kétgólos előnyt, de sokk izgulnivalójuk nem volt a vendégeknek. Még azzal együtt sem, hogy a Belfodil által kiharcolt büntetőt Kramaric gólra váltotta a ráadás harmadik percében.

Ami a többi mérkőzést illeti: a Nürnberg talpra állt a Dortmundtól kapott hét gól után, és simán verte hazai pályán a Düsseldorfot, a Wolfsburg és a Mönchengladbach gólgazdag meccsen ikszelt, míg a Werder emberhátrányban kapott ki Stuttgartban, pedig 1-0-s hazai vezetésnél Borna Sosa és Ron-Robert Zieler mindent megtett, hogy ne így legyen.

Eredmények, Bundesliga, 6. forduló:

Hoffenheim–RB Leipzig 1-2 (0-0)

gól: Kramaric 90+3., ill. Poulsen 53., 73.

Schalke–Mainz 1-0 (1-0)

gól: Schopf 11.

Vfb Stuttgart–Werder Bremen 2-1 (1-0)

gól: Dorisz 19., G. Castro 75., ill. Zieler 69. (öngól)

piros lap: Veljkovics (Werder) 36.

Wolfsburg–Mönchengladbach 2-2 (1-1)

gól: Steffen 12., Weghorst 59., ill. Plea 7., T. Hazard 48.

Nürnberg–Düsseldorf 3-0 (1-0)

gól: Behrens 28. (11-esből), Ishak 64., F. Palacios 78.

később:

Leverkusen–Dortmund 18.30