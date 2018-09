FTC-Újpest: Litauszki kemény szavai, a derbi hőse a szurkolókat méltatta

A labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában, szombat este találkozott egymással a magyar futball két ősi riválisa, a Ferencváros és az Újpest: a fővárosi ellenfelek 224. bajnoki összecsapásán a Fradi 1-0-ra nyert az lila-fehér együttes ellen a Groupama Arénában. A találkozót követően a főszereplők értékelték a látottakat a vegyes zónában.

A Ferencváros győztes gólt szerző támadója, Davide Lanzafame nagyon örült a góljának, na és persze annak, hogy ilyen fantasztikus hangulatú meccset döntött el.

„Nehéz lenne megmondani, hogy ez volt-e a legjobb meccsen a Ferencvárosban, amióta itt vagyok. De nem is ez a fontos, hanem hogy nyertünk, és ráadásul sikerült gólt is szereznem. Nagyon boldog vagyok, hogy magabiztos sikert arattunk a derbin. Ezzel a győzelemmel már hét ponttal megyünk a második Honvéd előtt, illetve még jobban elléptünk a MOL Viditől. Amióta Magyarországon játszom, ilyen elképesztő hangulatban még nem futballoztam. Egészen egyszerűen fantasztikus volt. Most nagyon boldogok vagyunk.

A Ferencváros kapusának, Dibusz Dénesnek egy komoly bravúrt kellett bemutatnia a derbin, de az nagyon fontos pillanatban történt, így a kapus is nagyban hozzájárult a hazai sikerhez.

„Szerencsére jól kontrolláltuk a meccset. Az első félidőben volt néhány labdavesztésünk a középpályán, amelyből meg tudott minket kontrázni az Újpest. Ezekből volt egy-két veszélyesebb lehetőségük, de összességében uraltuk a mérkőzést. Ezt jól mutatja az is, hogy az egyetlen védés, amit be kellett mutatnom, az az első félidőben Zsótér Donát lövése után volt. Nagy lehetőség volt, ellőtte pattanásból a labdát, de szerencsére sikerült lábbal hárítanom. A Fradiban már hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ritkán kell védenem, de akkor fontosat, mivel a legtöbb meccsen uraljuk a játékot, így a legtöbb veszélyt a pontrúgások után kell elhárítanom. Nagyszerű volt a hangulat, nagyon örültünk, hogy ennyien kijöttek a meccsre, és végig buzdítottak minket. Mindenkinek nagy élmény volt ezen a derbin pályára lépni, főleg, hogy nyertünk is."

Az Újpest védője, Litauszki Róbert érthető módon csalódott volt a lefújást követően, kemény szavakkal illette a csapata teljesítményét.

„Gyenge mérkőzés volt, de mi még azt is alul tudtuk teljesíteni, amit a Ferencváros játszott. Ennyivel jobb volt ma a Fradi, nem tettünk szinte semmit azért, hogy gólt szerezzünk. Nem igazán tudok mást mondani, mint hogy nagyon kevés volt a mai produkció. A gól előtti beadásnál egy pillanatra úgy éreztem, hogy közel vagyok Lanzafaméhoz, de miután láttam, hogy laposan jön a beadás, tudtam, hogy nem érhetek oda. Inkább beálltam Bojovics mögé, úgy éreztem, menteni tud, de nem sikerült. Onnantól pedig az olasz támadó már elvált tőlem, messze voltam és megoldotta a klasszisával. A maihoz képest mindenben előre kell lépnünk a jövőben. Az elmúlt hetekkel összehasonlítva a mai teljesítményünket, egyenlő volt a nullával. Sok taktikát kell gyakorolnunk a jövőben, és fel kell állnunk ebből a sz.rból. Mindenki érezte az öltözőben, hogy ennél több kellett volna a derbin. Ilyen meccsen nem lehet ennyire erőtlenül játszani."

A Ferencváros középpályása, Bőle Lukács szerint sok helyzetet alakítottak ki, nyugodtabbak lettek volna, ha sikerül megszerezni a második találatot is, de a legfontosabb a győzelem.