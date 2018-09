Lanzafame villant, a Fradi remek hangulatú derbin verte az Újpestet

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 9. fordulójának szombat esti összecsapásán a Ferencváros telt ház előtt, elképesztő hangulatban győzte le 1-0-ra az Újpest együttesét a fővárosi derbin. A találkozó egyetlen gólját Davide Lanzafame szerezte az 58. percben, a sikerével pedig már hét ponttal vezeti a bajnokságot a Fradi a Honvéd előtt.

A meccset a Fradi az első, míg az Újpest a délutáni mérkőzések után egy helyet rontva a 8. pozícióból várta, amely a fővárosi ellenfelek 224. bajnoki összecsapása volt. Ami a történelmet illeti, az eddigi 223 mérkőzésen 101 zöld-fehér siker született 61 döntetlen és 61 újpesti győzelem mellett.

A mérkőzést megelőzően egészen elképesztő volt a hangulat, már szűk egy órával a kezdés előtt ment a szócsata a rivális szurkolótáborok között. Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, egyik fél sem maradt adósa a másiknak. A játékosok tehát felfokozott lelkiállapotban, 23 ezer ember előtt futhattak ki a pályára, ahol nem akármilyen látvány fogadta őket: a hazai szurkolók egész stadionos koreográfiával készültek a lelátón, de a lila-fehér drukkerek is kitettek magukért.

A Ferencváros ismét Böde Dániel nélkül kezdte a találkozót – a válogatott csatár ismét a kispadon várt bevetésre –, ennek ellenére kis híján már a 4. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, de Lovrencsics Gergő jobb oldali beadása után Davide Lanzafame hiába sodorta szépen a labdát a bal alsó felé, Filip Pajovics nagy bravúrral védeni tudott. Két perccel később Bőle Lukács lőhetett 12 méterről, a középre tartó labda nem okozott gondot az újpesti kapusnak. A vendégek a 8. percben próbálkoztak először, de Obinna Nwobodo bedobásra rúgta a labdát.

A kezdeti nagy rohanást mezőnyjáték váltotta fel, hatalmas volt a csata, de a kapuk nem forogtak veszélyben. A következő helyzetre a 19. percig kellett várni, ekkor Lanzafame lépett ki a labdával, majd Litauszki Róbert mellett az ötös bal sarkáról lőtt, de Pajovics ezúttal is jól zárta a sarkot.

A félidő közepén Bőle szöglete után volt egy kis kavarodás az újpesti tizenhatoson belül, előbb Sigér Dávid maradt le centikkel a labdáról, majd Ivan Petrjak 13 méterről leadott lövése Leandróról ment kapu mellé. A 35. percben Lanzafame esett nagyot a tizenhatoson belül, de a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, ám a lecsorgó labdát összeszedte a Fradi, és jó helyről harcolt ki szabadrúgást. Varga Roland próbálkozását azonban védte Pajovics a jobb alsó előtt.

A 38. percben az Újpest is megszerezhette volna a vezetést. Novothny Soma lekészítése után Zsótér Donár lőtt 10 méterről, de Dibusz Dénes hatalmasat spárgázva, lábbal kitolta a labdát, a kipattanóból pedig Onowo lőtt 16 méterről a lelátóra.

Nem sokkal később jött a válasz a Ferencvárostól is, ám Bőle passza után hiába lőtt szépen Sigér, Pajovics ismét bravúrral mentette meg a góltól a csapatát. Az akció végén egyébként az újpesti kapus ütközött Varga Rolanddal, ápolni is kellett, de tudta folytatni a játékot. A félidő hátralévő ideje sem volt elég a gólszerzésre a csapatoknak, így az első 45 perc után gólnélküli döntetlennel vonultak a felek az öltözőbe.

A második félidő elején is bekezdett a Fradi, Bőle passzát követően Petrjak lőtt kapura, Dzenan Burekovic mentett, de hiába reklamáltak egy emberként a hazaiak büntetőt, a játékvezető továbbot intett (a visszajátszások után kiderült, jól ítélt a bíró, az újpesti játékos arcára pattant a labda). A ferencvárosi B-középben pedig közben begyújtották pirotechnikákat, igazi futballhangulat uralkodott a Groupama Arénában.

A csapatok viszont nem igazán bírtak egymással, inkább a küzdelem dominált, mintsem a szép játék, így sok helyzetnek sem tapsolhatott a szépszámú publikum. Egészen az 58. percig, amikor az FTC szinte a semmiből megszerezte a vezetést: Bőle bal oldali beadása találta üresen középen Davide Lanzafamét, aki 14 méterről a bal alsóba rúgta a labdát (1-0).

Innentől pedig fel volt adva a lecke az Újpestnek, amelynek bő fél órája maradt arra, hogy leglább egyenlítsen. A kapott gólra Nebojsa Vignjevics azonnal egy cserével reagált, Giorgi Beridze helyére a 22 éves Lukács Dánielt küldte be.

Ám az előnye ellenére sem állt vissza a Fradi, folyamatosan vezette a veszélyes támadásokat, de Pajovics ezen az estén remek formát fogott ki. A legnagyobb lehetőség ebben az időszkaban Varga Roland előtt adódott, aki a 71. percben15 méterről lőhetett, de az újpesti kapus erre is leért.

a 80. percben megduplázhatta volna az előnyét az FTC, de a csereként beállt Böde Dániel hiába cselezte ki Litauszkit, majd lőtt kissé balról ballal 14-ről félmagasan a rövid sarok felé, Pajovics ezt is bravúrral védte.

Az utolsó tíz percben sem tudott váltani az Újpest - sőt, előbb a 87. percben még Fernando Gorriarán is gólt lőhetett volna, de Pajovics ezt is hárította, majd Böde lépett ki ziccerben, de a kapus leszedte a lábáról a labdát -, így a Fradi teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot a derbin. A Ferencváros a sikerével immár hét ponttal vezeti a bajnokságot a Budapest Honvéd előtt, míg az Újpest marad a 8. helyen a vereségével.

"Szerettem volna egyszer egy ilyen fontos meccsen gólt lőni, mint ez. Nagyon fontos este volt ez. Csuka (Vladan Csukics) megmutatta, hogy milyen hangulatra lehet számítani, jó lenne minden este ilyen atmoszférában focizni. Nehéz passzt kaptam, háttal álltam a kapunak, volt egy kis szerencsém is. Nem az a fontos, hogy hány gólt szerzek, 15-öt, 20-at, csak az, hogy győzzön a csapat. Fontos volt a mai siker, mert a Vidi ott van a nyakunkon" – mondta a lefújás után a gólszerző, Davide Lanzafame.

"Boldog vagyok, hogy ilyen hangulatot tudtunk teremteni, és persze most az öltözőben is remek most a hangulat – mondta az M4 Sportnak nyilatkozva a győztes edző, Szergej Rebrov. Elégedett vagyok a taktikával, a második félidőben megmutattuk, mit tudunk és azt is, hogy meg akarjuk nyerni ezt a meccset. Az első félidőben valóban nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, de nekem mindegy, hogy egy vagy kettő nullára nyerünk, vagy három nullára, csak az a fontos, hogy megszerezzük a három pontot."

"Nem vagyok ideges, sokkal inkább csalódott. Nincs okom, hogy ideges legyek, mert nem volt egy feszült meccs. Könnyű volt a Fradinak, mert nem volt ötlet, elképzelés, kreativitás a játékunkban, nem játszottunk előre. Önbizalomhiányban szenvedtünk, csak visszafélé futottunk folyton, nem kockáztattunk. A Ferencváros nem mutatott semmi különöset, mi játszottunk rettentően rosszul" – mondta roppant lehangoltan Nebojsa Vignjevics, az Újpest vezetőedzője.