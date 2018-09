A labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában a DVSC 3-1-re legyőzte az újonc Kisvárdát a Nagyerdei Stadionban. A Puskás Akadémia egygólos győzelmet aratott a Budapest Honvéd fölött a Pancho Arénában. Az edzőváltáson átesett Haladás 2-1-re kikapott a Pakstól Szombathelyen, míg az MTK 2-2-es döntetlent játszott a Mezőkövesddel az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Bővebben hamarosan...

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 1-0 (1-0)

Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)

MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (1-0)

Debreceni VSC-Kisvárda 3-1 (0-1)

Az MTK Budapest egy utolsó percben értékesített tizenegyessel mentette 2-2-es döntetlenre a vendég Mezőkövesd ellen vívott.

Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, amely az első percekben jelentősen többet birtokolta a labdát, mint ellenfele, s egy gyors góllal előnybe is került.

Bognár találatát követően túlnyomórészt a mezőnyben zajlott a játék, mindkét oldalon követtek el sárga lapot érő szabálytalanságot a játékosok, a kapuk azonban a szünetig nem forogtak veszélyben.

Fordulás után egy csere nyomán élénkebbé vált a Mezőkövesd középpályás játéka, és a szünetben Tóth Bencét váltó Molnár Gábor góljával kiegyenlített a vendégcsapat.

A kövesdiek ezután átvették az irányítást, veszélyesebben futballoztak, és a hajrá kezdetén újfent betaláltak Kicsak kapujába.

Az MTK-nak úgy sikerült egy pontot megmentenie, hogy a csereként pályára lépő Torghelle Sándorral szemben szabálytalankodtak, s az ezért megítélt büntetőt Kanta értékesítette a 89. percben.

MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1852 néző, v: Karakó

MTK: Kicsak - Katona, Pintér (Baki, 57.), Balogh B., Szelin - Vass Á. - Vass P., Kanta, Bognár, Gera (Schäfer, 71.) - Lencse (Torghelle, 79.)

Mezőkövesd: Dombó - Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai - Cseri (Koszta, 63.), Szeles, Mevongou, Tóth B. (Molnár G., a szünetben) - Vajda, Drazic

gólszerzők: Bognár (7.), Kanta (89.), illetve Molnár G. (62.), Drazic (80.)

sárga lap: Vass Á. (35.), Baki (70.), illetve Szalai A. (39.), Farkas D. (45.), Szeles (51.)

A sereghajtó Haladás ugyan vezetett, de végül 2-1-re kikapott a vendég Pakstól.

A szombathelyi együttesnél rendhagyó módon mutatkozott be a héten kinevezett új tréner, Horváth Ferenc, aki csak a lelátóról figyelhette új gárdáját, mivel az elmúlt szezon végén - még a Balmazújváros vezetőedzőjeként -, a Ferencváros elleni szezonzárón kiállította a játékvezető, s eltiltását töltötte.

Az első félidőben közepes volt az iram, s többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, helyzeteket szinte alig láthatott a közönség. A játékrész legnagyobb lehetősége Remili Mohamed előtt adódott közvetlenül a szünet előtt, de Király Gábor védeni tudta közeli lövését.

A fordulást követően egy védelmi hibát kihasználva vezetéshez jutott a Haladás, s ezzel kissé felpörgött a mérkőzés.

A Paks jobban erőltette a támadásokat, ezáltal fellazult a védelme, s a hazaiak is több lehetőséghez jutottak támadásban. Király is hibázott azonban egy nagyot, s a néhány perccel korábban beállt Simon András ki is használta ezt, kiegyenlítve az állást.

A második gól után visszaesett az iram, de a hajrában a vendégek tettek többet a győzelemért, s ez végül kifizetődött.

Egyik csapat sorozata sem szakadt meg ezzel: a Paks immár hat meccs óta veretlen, míg a Haladás öt mérkőzés óta nyeretlen.

Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)

Szombathely, 2846 néző, v: Solymosi

Haladás: Király - Tamás L., Kolcák, Németh Mi. (Schimmer, 48.), Habovda - Mészáros, Jagodics, Rácz, Halmosi (Németh Má., 80.) - Priskin, Bamgboye (Gaál, 64.)

Paks: Nagy G. - Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló - Haraszti (Simon A., 59.), Kecskés, Papp, Bertus, Remili (Bartha, 71.) - Hahn (Kővári, 85.)

gólszerzők: Priskin (51.), illetve Simon A. (62.), Kecskés (89.)

sárga lap: Priskin (92.), illetve Remili (53.), Papp (69.)

Bővebben hamarosan...