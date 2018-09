A cserecsatár álomgóllal mentette x-re a Chelsea-Liverpool szuperrangadót

Az angol labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának szuperrangadóján a Chelsea 1-1-es döntetlent játszott a Liverpoollal a Stamford Bridge-en. A londoni kékek szereztek vezetést az első félidőben a belga Eden Hazard találatával, azonban az utolsó pillanatban érkezett a csereként pályára lépő Daniel Sturridge, aki hatalmas góllal egyenlített.

A PL két sztárcsapata négy napon belül másodszor találkozott: szerdán az Anfield Roadon a Ligakupa rangadóján a Chelsea győzött 2-1-re, a két együttes egymás elleni utóbbi négy párharcában is jobbára a londoniaknak termett babér, a Pool utoljára 2016 szeptemberében tudta őket legyőzni, akkor viszont éppen a Stamford Bridge-en.

A két kapuban a világ két legdrágább kapusával, Kipával, illetve Alissonnal kezdtek az együttesek, és mind Maurizio Sarri, mind Jürgen Klopp a 4-3-3-as felállásra szavazott, olyan támadószekciókkal, hogy a legínyencebb szurkolók is megnyalják mind a tíz ujjukat.

A várt hatalmas iramban kezdődött a találkozó, az első komolyabb helyzet a 8. percben alakult ki a vendégek kapuja előtt, amikor Giroud elől kellett tisztázni. Utána viszont a Liverpool vette át a meccs irányítását, hatékony letámadással több labdát is szereztek, és Szalah, illetve Mané révén komolyabb helyzetig is eljutottak. A 22. percben David Luiz indította a másik oldalon Williant, aki a kapuval szemben tört be a tizenhatosra, de Alisson remek ütemben érkezett honfitársa elé.

Két perccel később egy újabb kontrát már gólra váltott a Chelsea: Jorginho indította Kovacicot, aki remek ütemben ugratta ki Eden Hazard-t, a belga szélső lefutotta a vendégvédelmet, és biztos lábbal passzolta el a labdát Alisson mellett.

Perceken belül egyenlíthetett volna a Liverpool, ha Milner forintos labdájával Szalah azt teszi, amit az előző idényben annyiszor, e helyett:

A második félidő Chelsea-fölénnyel indult, a Liverpool percekig szinte át sem lépte a félpályát. Willian parádés csele után Mateo Kovacic növelhette volna a londoni csapat előnyét, de a vb-ezüstérmes horvát játékos lövésébe James Milner belevetődött.

Az 58. percben egyenlíthetett volna a Liverpool. A szenegáli Sadio Mané becselezte magát a büntetőterületre, majd nyolc méterről visszahúzta a labdát a rövid alsóba, azonban a világ legdrágább kapusa, Kepa Arrizabalaga gyönyörű védéssel szögletre tornázta a labdát.

A 64. percben a Premier League legjobb formájában lévő játékosa, a belga Eden Hazard került ziccerbe egy ravaszul elvégzett szabadrúgás után, de a vb-bronzérmes támadó a világ második legdrágább kapusának, Alisson Beckernek a lábába lőtt.

A 70. percben a Liverpool talán a meccs legnagyobb helyzetét hagyta ki. Andrew Robertson baloldali beadására a csereként pályára lépő Xherdan Shaqiri érkezett üresen, azonban túlságosan kifordította a belsőjét, így nem tudta rendesen eltalálni a labdát.

Két perccel később újabb helyzetet hagytak ki a vörösök. A brazil Roberto Firmino hat méterről fejelt kapura, azonban a gólvonalon álló David Luiz kivágta a labdát a kapuból.

Az utolsó negyedórában úgy tűnt, nem változik az eredmény, de a 89. percben jött a csattanó. A három perccel korábban pályára lépő Daniel Sturridge gondolt egyet, és 25 méterről a bal felső sarokba tekert.

Ezzel a döntetlennel a Liverpool a második helyre csúszott vissza a Manchester City mögé, de csak rosszabb gólkülönbséggel. A Chelsea a harmadik helyen áll a tabellán.