A kispadról beszálló Messi zsenialitása kellett a Barca pontmentéséhez

A spanyol bajnokság hetedik fordulójában az FC Barcelona 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán az Athletic Bilbao ellen. A címvédő vesszőfutása tehát nem ért véget, ezúttal a csereként beálló, 35 percet kapó Lionel Messi játéka kellett ahhoz, hogy a Barca elkerülje zsinórban második vereségét.

Ernesto Valverde meglepőt húzott a hétközi fordulóban elszenvedett kiábrándító vereség után, ezúttal Lionel Messit csak a kispadra nevezte. A pocsék formában játszó Pique viszont ott volt a kezdőben, igaz, valószínűleg kényszerűségből, ugyanis bekkpárja, Umtiti nem tudta vállalni a játékot, a francia világbajnok helyén honfitársa, a Sevillától igazolt Clement Lenglet kezdett.

Messi hiánya ide, vagy oda, a Barca az első pillanattól kezdve kontrollálta a játékot, a Bilbaónak nagyjából tíz perc kellett ahhoz, hogy megérkezzen a meccsbe és veszélyeztesse Ter Stegen kapuját. A 16. percben Inaki Williams került ordító helyzetbe egy kapitális védelmi hiba után, de Vidal a gólvonal előtt becsúszva szerelni tudott.A 25. percben Suarez kapott egy parádés kiugratást, de közelről csak a jól kimozduló Simon kapust tudta eltalálni a labdával. Az uruguayi nagyon elemében volt, de a befejezéseknél nem volt szerencséje, valamint támogatást sem igazán kapott a társaktól.

A 41. percben aztán jött a hidegzuhany: Susaeta szedett össze egy kóbor labdát a bal oldalon, majd mesterien ívelt középre, ahol teljesen egyedül érkezett Oscar de Marcos, aki bevetődve a kapuba továbbított. Érdemes megnézni, hogy Piqué mennyire csúnyán bennragadt, szó sem lehetett lesről.

A 43. percben Coutinho fejelt középről, de Simon vetődve hárított. Ez volt a félidő utolsó momentuma, ami azt jelentette, hogy a Barca január óta először zárta hátrányban az első játékrészt.

Tíz perc telt el a második félidőből, amikor Valverde pályára küldte Messit Vidal helyett, nagyon kellett az új lendület a Barcelonának. A katalán együttes átvette az irányítást, Coutinho félfordulatból eltalálta a keresztlécet, Suarez a kipattanóból fejbe rúgta magát.

Messi is próbálkozott bőven, de a szabadrúgása és az átlövési kísérlete is egy védőben halt el. Majd a kapufát is eltalálta néhány perccel később, mindent megtett az argentin az egyenlítésért, de semmi sem jött össze.

A 84. percben aztán befutott egy elérhetetlennek tűnő labdát, amellyel befelé húzott, majd laposon lőtt, Simon védése után visszakerült hozzá a labda. Ekkor már inkább középre adott, ahol tökéletesen helyezkedett a szintén csereként beálló Munir és csak bele kellett tennie a lábát az erős labdába. 1-1.

Lendületben maradt a Barca, a 87. percben Suarez is betalált, igaz, lesről, a hosszabbításban végül Rakitic lábában maradt a győzelem. A Barca tehát nem tudott kijönni a gödörből és épphogy elkerülte az újabb vereséget, ehhez a csereként beállt Messi zsenialitása kellett.