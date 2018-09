A Burnley idegenben 2-1-re győzött az újonc Cardiff City ellen az angol labdarúgó Premier League hetedik fordulójának egyetlen vasárnapi összecsapásán.

Sean Dyche együttese egymás után másodszor nyert, de vendégként most először tudott három pontot szerezni ebben a szezonban. A Cardiff City 2007 áprilisa óta összesen 13 tétmérkőzésen maradt veretlen a Burnley ellen, de most ez a sorozat is megszakadt.

A Cardiff továbbra is nyeretlen.