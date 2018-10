C. Ronaldo csapata, a Juventus a Ferraritól igazolhat

Olasz sajtóhírek szerint távozhat pozíciójából a Ferrari csapatfőnöke, Maurizio Arrivabene, akit a Juventus futballcsapata szemelt ki magának.

Maurizio Arrivabene csapatfőnök hátat fordíthat a Ferrarinak, mégpedig egy másik, a szívéhez szintén közel álló csapat kedvéért. Nem F1-es alakulatról van szó, hanem a Juventus futballcsapatáról, amely Giuseppe Marotta ügyvezető igazgatói pozícióját szánná neki.

A többek között Cristiano Ronaldót is alkalmazó klub nemrég jelentette be Marotta október végi távozását, és a mai napon kiadtak egy 9-es listát a lehetséges utódjelöltjeiről, melyen Arrivabene neve is szerepel – számolt az M4Sport.

Az olaszról köztudott, hogy él-hal a Juventusért, és már most is tagja a csapat elnökségének, emellett pedig közeli viszonyt ápol a klubot tulajdonló Agnelli családdal. A listán egyébként többek között az aranylabdás Pavel Nedved és Andrea Agnelli is szerepel.