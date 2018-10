Az aranylabdás legenda válogatott meghívót küldött a Fradi támadójának

A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencvárosi Torna Club a hivatalos honlapján tudatta, hogy Ivan Petrjak meghívót kapott az ukrán labdarúgó-válogatottba Andrij Sevcsenko szövetségi kapitánytól az Olaszország elleni felkészülési találkozóra és a Csehország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

Petrjak eddig négy alkalommal viselhette az ukrán válogatott mezét, három felkészülési mérkőzésen és egy Európa-bajnoki-selejtezőn. A bemutatkozására 2016 márciusában került sor Ciprus ellen, legutóbb pedig idén márciusban lépett pályára Japán ellen hazája nemzeti csapatában. Most újra számít rá Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány, a Milan és a Chelsea korábbi aranylabdás labdarúgója.

"Mindig kiemelt figyelmet fordítok rá, hogy ki szerepel a válogatottunkban, ez most is így volt. Amikor a névsort böngésztem, megláttam a saját nevemet, és nem tagadom, ez váratlanul ért. Nem mondom, hogy nem reménykedtem benne, de nem számítottam rá. Úgy érzem, jó formában voltam az elmúlt hetekben a Fradiban, a csapatnak és nekem is jól ment, örülök neki, hogy erre a kapitány is felfigyelt. Nagy a harc a válogatottba kerülésért, emiatt különösen is boldog vagyok, hogy én is a keret tagja vagyok" - mondta a Ferencváros honlapjának Petrjak a meghívójával kapcsolatban.

Petrjak olyan topligás játékosokkal készülhet együtt a jövő héttől, mint a hétvégén a Manchester United ellen győztes West Ham Unitedben játszó Andrij Yarmolenko, a Schalke támadója, Jevhen Konopljanka, vagy éppen a Real Madridhoz a nyáron szerződő (jelenleg kölcsönben a Leganesben szereplő) Andrij Lunin.