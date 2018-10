15 millió eurót ér a magyar fociválogatott lipcsei újonca

A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn délelőtt bejelentette, hogy a Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatkapitánya, a magyar származású Willi Orban is tagja lesz Marco Rossi szövetségi kapitány Görög- és Észtország elleni Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő fociválogatott keretének. Az alábbiakban a 25 éves hátvéd eddigi pályafutásának főbb momentumait gyűjtöttük össze.

Willi Thomas Orban - vagy ha magyarul jobban tetszik, Orban Vilmos Tamás - 1992. november 3-án született a németországi Kaiserslauternben. Édesapja magyar, édesanyja lengyel, így három nemzet válogatott meghívóját is várhatta, végül a piros-fehér-zöld színek mellett döntött.

Pályafutását szülőhelyén kezdte, ötévesen igazolta le az 1. FC Kaiserslautern utánpótláscsapata. Orban végigjárta a korosztályokat, 15 esztendősen már az U17-esek, 17 évesen pedig az U19-esek között számoltak vele. Már gyerekként is remek adottságokkal rendelkezett, így a nála idősebbek között is megállta a helyét. Ezek után nem volt meglepő, hogy 2011-ben felkerült a felnőttek közé, ám akkor főleg a klub negyedosztályú tartalékcsapatában számítottak rá.

Első felnőtt meccsét is ott játszotta a Fortuna Köln ellen, a debütálás pedig olyan jól sikerült, hogy a következő héten már a Bundesligában is bemutatkozott, a Bayern ellen 3-0-ra elveszített hazai bajnoki 87. percében csereként lépett pályára. Bár egy sérülés is nehezítette a dolgát és a csapatba való visszakerülését, decembertől egyre inkább kihagyhatatlannak tűnt a tartalékok közül. Ráadásul nemcsak hátul jeleskedett, főként pontrúgások után az ellenfél kapujánál is veszélyt jelentett, három góllal zárta első felnőtt évét.

A következő szezonban már a második számú alakulat csapatkapitányává választották, és egyre gyakrabban fordult elő, hogy a Bundesliga 2-be kiesett gárdában is lehetőséget kapott. 2013. május 12-én szerezte meg első gólját az első csapatban, ahol egyre inkább helyet követelt magának. A feljutást azonban nem sikerült kiharcolnia az együttessel, mert bár a bajnokságban bronzérmes lett az 1. FCK, az osztályozón kettős vereséget szenvedett a Hoffenheimtől.

A 13/14-es idényben a "nagyok között" is megkapta a csapatkapitányi karszalagot, és 28 mérkőzésen lépett pályára a végül negyedik helyen záró együttesben. A következő szezonban ugyancsak 4. lett a gárda, ott már 31 találkozón játszott a fiatal védő, a vezetők pedig egyre inkább számítottak rá, hogy nehéz lesz megtartani egyik legjobbjukat. Nem is sikerült, az akkor még szintén másodosztályú RB Leipzig 2 millió eurót fizetett érte, ahová négyéves szerződést írt alá. A lipcseiek szintén ezen a nyáron igazolták le Gulácsi Pétert az osztrák testvércsapattól, az RB Salzburgtól.

Új klubjában is gyorsan alapemberré vált, első szezonjában 32 mérkőzésen szerepelt, így tevékeny részt vállalt a feljutást érő második hely megszerzésében. Első Bundesliga mérkőzésén természetesen a Hoffenheim ellen is kezdő volt - érdekesség, hogy a 2-2-es döntetlennel zárult meccsen az ő nevéhez fűződött az RB Leipzig történetének első sárga lapja az élvonalban. Ralph Hasenhüttl menedzser olyannyira elégedett volt a játékával, hogy az idény során csapatkapitánnyá tette. Első góljára november 18-ig kellett várni, amely emlékezetesre sikerült: a Leverkusen ellen idegenben 3-2-re megnyert találkozón az volt a mindent eldöntő találat. Még kétszer volt eredményes a szezonban, a Hertha és a Darmstadt kapuját vette be, csapatával pedig hatalmas meglepetésre ezüstérmet nyert a Bayern mögött. Ennek köszönhetően a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott, ahol a Leipzig a Besiktas és a Porto mögött, a Monaco előtt végzett a csoportban.

A 2017/18-as szezont a hatodik helyen zárta a csapat, így az Európa-liga selejtezőiben indulhatott, ahol három párharcot is sikerrel vívott meg, a csoportkörben pedig a Celtic-kel, a Rosenborggal és a RB Salzburggal kell megküzdenie. Az idei bajnokságban egyelőre háromszor lépett pályára, a Stuttgart ellen 2-0-ra megnyert bajnokin csapata első gólját szerezte.

A transfermarkt 15 millió euróra becsüli a játékos értékét - a jelenlegi magyar keret 47,3 millió eurót ér, ebből a két lipcsei, Orban és Gulácsi közel a felét, 23 millió eurót tesz ki.

És ha már válogatott: Orbant 2014-ben behívták az U21-es német csapatba, november 13-án Hollandia ellen hét percet játszott csereként. 2015. március 27-én újra meghívót kapott, az olaszok elleni 2-2 alkalmával kezdőként számítottak rá, és végig a pályán volt. Azóta viszont nem került újra keretbe, és Joachim Löw behívójára is hiába várt.

Willi Orban neve a magyar válogatottnál már több alkalommal felmerült, Bernd Storck és Georges Leekens is megkereste, ám végül Marco Rossi tudta meggyőzni. Vagy mégsem?

Nem én győztem meg, nem áll szándékomban senkit rávenni arra, hogy magára öltse a címeres mezt" - nyilatkozta a szövetségi kapitány a Nemzeti Sport keddi számában adott exkluzív interjúban. "Willi felhívott, és tájékoztatott a döntéséről, mely szerint a magyar válogatottban szeretne játszani, és szívesen csatlakozna hozzánk. Természetesen örülök, hiszen mégiscsak a világ egyik legerősebb bajnokságában szereplő csapat kapitányáról van szó, kétségtelenül topjátékos, nagy segítségünkre lehet a jövőben."

A játékos az mlsz.hu-nak nyilatkozva szintén boldogságról beszélt. "Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a magyar válogatotthoz. Egy profi játékos számára – aki olyan helyzetben van, mint én – nagyon komoly és nehéz feladat arról dönteni, hogy mely válogatottban szeretne játszani. Én azonban meghoztam ezt az elhatározást, és örülök, hogy a magyar nemzeti csapatban játszhatok. Kifejezetten segítette a döntésemet, hogy csapattársamtól, Gulácsi Pétertől csak jókat hallottam a keret játékosairól és a szakmai stáb tagjairól is. Ugyanez igaz a szurkolókra is, akikről jól tudom, hogy milyen fantasztikusak. Nagyon szeretném, hogy a lehető legjobban és leghamarabb segíteni tudjam a csapatot, és hogy a szurkolók elégedettek legyenek a válogatott játékával, illetve a saját teljesítményemmel is. Kellemes izgatottság van bennem már most, a kerethirdetéskor is, és alig várom, hogy egy hét múlva megkezdjem a felkészülést a magyar válogatottal."

Willi Orban október 12-én mutatkozhat be a magyar csapatban, amely Athénban találkozik a görög válogatottal a Nemzetek Ligája 3. fordulójában.