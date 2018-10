Történelmi meccsre készül a Chelsea a Vidi ellen

A Vidi elleni Európa-liga-mérkőzésre készülő Chelsea szerda délután megtartotta meccs előtti sajtótájékoztatóját. Az együttes cobhami edzőközpontjában az angol sztárcsapat részéről Maurizio Sarri edző, valamint a 22-szeres válogatott középpályás, Ross Barkley válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Különleges mérkőzés lesz ez a klub életében, hiszen ez lesz az első csoportmeccsünk az Európa-ligában” – mondta az olasz menedzser.

Bár öt évvel ezelőtt a Chelsea megnyerte a sorozatot, akkor a Bajnokok Ligájából kiesve sikerült a végső győzelem. Fontos, hogy jól szerepeljünk az El-ben is, így minden meccsre komolyan készülünk, a Vidi ellenire is.

Ha már Vidi, Sarri elismerő szavakkal illette a magyar bajnokot.

Jól kell játszanunk holnap, mert láttam az ellenfelünk első mérkőzését, és a vereség ellenére veszélyesen játszottak, és megvoltak a lehetőségeik. Természetesen nyerni akarunk, de nyilván lesznek változások a keretben, mert a Liverpool elleni két mérkőzés sokat kivett a csapatból.”

Az olasz mester konkrétumokat nem akart elárulni a csapat összetételéről, de néhány információt azért megosztott a sajtó képviselőivel.

„Sérülés miatt egyedül Pedro játéka volt kérdéses, de beszéltem vele, és elvileg minden rendben van, így rá is számíthatunk. Szerencsére Ruben Loftus-Cheek is rendbe jött, ő biztosan játszani fog, valamint a fiatalok közül Hudson-Odoit és Ethan Ampadut is szeretném megnézni. A végleges keret viszont a ma esti és a holnap reggeli edzés után áll majd össze bennem.”

Arra a kérdésre, hogy az El megnyerése, vagy bajnokságban a BL-indulást érő első négy hely valamelyikének megszerzése a fontosabb, így válaszolt.

Az a lényeg, hogy a következő szezonban a legrangosabb európai kupasorozatban indulhassunk. Hogy ezt hogyan érjük el, az majdnem másodlagos. Minden sorozatban szeretnénk kihozni magunkból a maximumot, és elérni az előzetesen kitűzött céljainkat, bízom a csapatban és a játékosokban, hogy ez sikerül.

Végezetül Sarri azzal kapcsolatban is megosztotta gondolatait az újságírókkal, hogy miért rajtolt ilyen nagyszerűen a Chelsea az idei szezonban.

„Olyan játékosok vannak a csapatban, akik tökéletesen illeszkednek az elképzeléseimhez, és rögtön megértették, mit szeretnék játszatni velük. Szerencsére ez a hozzáállás nagyszerű technikai adottságokkal párosul, bárki, bármikor képes akár mérkőzést eldönteni egy váratlan megoldással.

Az esélyek mellettünk szólnak, de végig koncentrálnunk kell, nehogy kellemetlen meglepetés érjen minket” – mondta a Chelsea középpályása, Ross Barkley.

„Bízom benne, hogy lehetőséget kapok a Vidi ellen, mert egyre jobb formában érzem magam és élvezem is a játékot. Természetesen ez nem nehéz, ha Hazard-hoz hasonló klasszisokkal van együtt az ember a pályán. Az új taktika is jobban fekszik nekem, közel áll a szívemhez az a stílus, amit Maurizio Sarri kialakított. A szezon eleje remekül sikerült, reméljük, a folytatás is ilyen lesz.”

A Chelsea – MOL Vidi Európa-liga-mérkőzést csütörtökön 21.00-től rendezik a londoni Stamford Bridge-en.