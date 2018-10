Nagy Ádám úgy érzi, saját kezébe vette a sorsát

Nagy Ádám nem kezdte jól a Serie A-szezont, hiszen a SPAL elleni vesztes bajnoki 89. percében kiállították, de azóta nagyot fordult vele a világ.

A magyar légiós eltiltásának lejártakor hasonlóan járt a Bologna ugyanazon a poszton futballozó chilei középpályása, Erick Pulgar. Filippo Inzaghi vezetőedző ezek után betette a kezdőbe a 23 éves magyar játékost, aki élt a bizalommal, olyannyira, hogy Pulgar visszatérése után sem került ki a csapatból, sőt az Udinese ellen a mezőny egyik legjobbja volt. Nagy Ádám a DIGI Sport Serie A-összefoglalójában arról is beszélt, hogy kit szólít még Inzaghi mellett Misternek.

"Nagyon örültem, hogy mind a három mérkőzésen szóhoz jutottam, sajnálom, hogy a Juventus ellen nem tudtunk meglepetést okozni, de annak nagyon örülök, hogy a Roma és az Udinese ellen is megszereztük a három pontot" - nyilatkozta a DIGI Sportnak adott telefoninterjújában Nagy Ádám.

A Genoa ellen nagyot fordult a 23 éves középpályással a világ, Erick Pulgar ugyanis ezen a meccsen - az utolsó percben - piros lapot kapott, utána pedig Nagy Ádám három meccset is szünet nélkül a pályán töltött. "Ez valóban egy elég sűrű hét volt, hiszen hét nap alatt három mérkőzést játszottunk. Pulgar eltiltását végül kétmeccsesre enyhítették, én pedig már az eltiltása után éreztem, hogy ez most az én lehetőségem lehet."

Ami biztos, hogy Inzaghi két ember közül választhat a védelem előtt futballozó középpályás posztján. "Megvan a szisztéma, amelyet játszunk, és minden pozícióban van két, akár három ember is. Viszont van ez a poszt - amelyet én nagyon szeretek, csak Donadoni nem ott játszatott - a védelem előtt, a válogatottban is ott szoktam általában szerepelni. Erre a pozícióra Erickkel ketten vagyunk, ezért sejtettem, hogy az eltiltásával megnyílik a lehetőség számomra, hogy bizonyíthassak. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hirtelen elkezdett velem beszélgetni a Mister (Filippo Inzaghi vezetőedző - a szerk.), mert szerencsére én úgy érzem, egész jó kapcsolat alakult ki közöttünk, ami kialakulhat játékos és edző között. Ennek is örülök nagyon."

Nagy Ádám annak is örül, hogy két Mistert is az edzői között tudhat. "Olaszországban Misternek szokták szólítani a vezetőedzőt, de én most Magyarországon Rossi urat is 'misterezem'" - célzott arra, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya is olasz.

Nagy kérdés, hogy a bolognai Mister vajon akkor is változtatott volna a csapaton, ha Pulgart nem állítják ki? "Úgy érzem, hogy belenyúlt volna, valamit biztosan változtatott volna, hiszen rosszul kezdtünk. A játékrendszeren nem változtattunk, ő nagyon szereti ezt a 3-5-2-t, szerintem egész évben ezt fogjuk játszani. Lehet, hogy adott volna még egy lehetőséget annak a társaságnak, de én már kicsit éreztem, hogy bele fog nyúlni, és egy-két helyen cserélni fog. Nyilván az én helyzetemben segítség volt, hogy Pulgar követte a példámat, és ő is kiállíttatta magát, de meglátjuk, nagyon remélem, hogy bent tudok maradni a csapatban. Ennek megfelelően kell dolgoznom hét közben is az edzéseken, aztán a meccsen pedig bizonyítani."

A zsinórban lejátszott 270 perctől persze nem bízta el magát. "Most csak három meccs miatt nem fog annyival nőni az önbizalmam, kicsit inkább saját magamban rendeztem ezeket a dolgokat. (...) Persze, mint középpályás, a saját térfelünkön figyelni kell a biztonságra, főleg, amikor labdajáratásról van szó, de utána, a támadó térfelen, vagy az ellenfél tizenhatosához közel még ha az ember hibázik is tíz passznál, de ha a tizenegyedikből gólpasszt ad, és gól születik, akkor arra fognak emlékezni, és az marad meg mindenkiben."

A korábbi ferencvárosi kedvenc néhány korábbi edzőjével továbbra is kapcsolatban maradt. "Vannak olyan emberek, akiknek a tanácsára nagyon adok, és nem feltétlenül csak a vezetőedzőre és a szakmai stábra gondolok. Sajnos a családon belül senki nem focizik, bár lehet mondani, hogy most nagyon szeretik miattam a focit, de nem feltétlenül mondanám, hogy hozzáértők. Rólam lehet tudni, hogy a Wágner Ádám, Wágner Gábor ikrekkel nagyon jóban vagyok, csakúgy, mint a volt edzőmmel, Pesti Tiborral, akivel még utánpótláskoromban edzettem együtt, illetve a korábbi futsaledzőimmel is. Van egy szűk kör, akinek nagyon adok a véleményére, és ha olyat mondanak, amit ki kell javítani, akkor a tanácsaikat megfogadom."

Nagy Ádámról pedig el lehet mondani, hogy élni tudott a Serie A-ban az adódó lehetőséggel. "Ez a három meccs nem alapozza meg a szezonom, de úgy érzem, hogy ha innentől kezdve meccsről meccsre tudok hozni egy szintet, és ezen még javítani is tudok, és egy biztos pont lehetek a csapatban, akkor az edző fejével gondolkodva, akkor a csapatban maradhatok. Most ennek is nagyon örülök, hogy a saját kezemben van a sorsom, itt a lehetőség, élnem kell vele. Ezért dolgozik a focista, hogy ha lehetősége nyílik, akkor teljesíteni tudjon."

Szombaton a Cagliari otthonában lép pályára a Bologna (a mérkőzést a DIGI Sport 1 élőben közvetíti), az utóbbi meccsek alapján szinte biztosan Nagy Ádámmal a kezdőben.