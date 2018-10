A hősiesen küzdő Vidi kis híján csodát tett a Chelsea vendégeként

A MOL Vidi nagyon közel állt a bravúrhoz a Stamford Bridge-en a Chelsea vendégeként. Az Európa-liga csoportkörének második fordulójában a magyar bajnok végig rendkívül fegyelmezetten és szervezetten focizott, de a 70. percben Álvaro Morata villanása három pontot jelentett a hazaiaknak. Pedig a Vidinek is megvoltak a helyzetei, a Chelsea kapusa, Kepa Arrizabalaga a mérkőzés hajrájában az év védést mutatta be, így a magyar csapat játékosainak és Marko Nikolicsnak semmi oka a szégyenkezésre.

A papírforma hiába szólt a Chelsea mellett, a hazaiak olasz mestere, Maurizio Sarri nem bízta a véletlenre, és meglehetősen erős összeállításban küldte pályára csapatát. Világ- és Európa-bajnokok (Pedro, Fabregas), friss vb-ezüstérmes (Kovacic) és megannyi klasszis szerepelt a kezdő tizenegyben.

Marko Nikolicsnak kevesebb variációs lehetősége volt, a sorozatterhelés ellenére is a megszokott kezdőjével kellett operálnia, Huszti Szabolcs kezdőbe jelölése volt a legnagyobb változás, aki Kovács István helyén kapott lehetőséget a középpályán.

Már a kezdő sípszó előtt is lehetett hallani a Vidi-drukkereket, akik mindent megtettek, hogy túlkiabálják a Chelsea szimpatizánsait.

A várakozásoknak megfelelően a londoni együttes magához ragadta a kezdeményezést, de a Vidi nem mondott le a támadásokról, sőt! Az első helyzet egy kontrát követő Vidi-szöglet után adódott, a 7. percben Juhász fejesét Emerson bólintotta ki a gólvonal elől.

A 10. perc végén aztán Emerson kavarta meg a védőket, betört a tizenhatoson belülre, de tiszta helyzetben fölé bombázott. Majd Willian játszott össze Pedróval, a brazil 14 méterről lőtt, de szögletre vágódott a labda. Az első negyedóra végén Morata került ziccerbe Pedro finom passza után, de a kimozduló Tujvel mellett nem tudta eltalálni a kaput.

Pedro nagyon aktívan játszott, a 21. percben átcselezte magát a védelmen, de Fiola Attila az utolsó pillanatban szerelni tudta. Majd Zappacosta adott be jobbról, Morata érkezett középen, ezúttal viszont Juhász Roland volt jó helyen. Gyors egymásutánban következtek a Chelsea lehetőségei, de a Vidi védelme kiválóan zárt, vagy pedig Tujvel tudott hárítani.A magyar bajnoknak nem szegte kedvét ez a védekező szerep, bátran próbálkozott kontrával, például Huszti kísérletezett egy hosszú indítással, de Scsepovics lesről indult. Zúgott a „Hajrá, Vidi!", a Chelsea fél óra elteltével sem igazán talált fogást a Nikolics együttesén. Fiola még egy megkerülős cselt is bemutatott Emersonnal szemben, de Kepa jól mozdult ki a kapujából.

A 39. percben Loftus-Cheek szlalomozott be a 16-oson belülre, majd nagyot esett Vinícius mellett, de a cseh Miroslav Zelinka nem fújt a sípjába, ami miatt a kékmezesek azonnal körbe is vették.

Egyre frusztráltabbak voltak a Chelsea játékosai, ezt Nego majdnem ki is használta, amikor Fiola előre tett labdájánál megzavarta Christensent és a kifutó Kepát is. Majd Nikolovot is véleményes körülmények között állították meg a tizenhatos vonalánál, de a játékvezető itt is továbbot intett. Aztán a 43. percben Nego szenzációs cselekkel került ziccerbe, de a lövésre már elfogyott az ereje, így Kepának nem volt nehéz dolga a védésnél. Ez volt a meccs eddigi legnagyobb helyzete! A félidő végére még egy kevésbé veszélyes Willian szabadrúgás maradt, ami azt jelentette, hogy a MOL Vidi remek, fegyelmezett és szervezett játékkal 45 perc után 0-0-ra állt a Stamford Bridge-en, ráadásul minőségi helyzetei is akadtak.

A második játékrészben sem szeppent meg a Vidi, Nego hatalmas lövését bravúrral fogta Kepa. A Chelsea is aktivizálta magát, de Sarrinak az 54. percben elfogyott a türelme. Pedro helyére beküldte a világ egyik legjobb formájában játszó futballistáját, Eden Hazard-t.

A Vidi ekkor sem ijedt meg, sőt, a csere utáni első helyzet Milanov nevéhez fűződött, de 14 méterről nem találta el a hosszú felsőt. Az angol együttes egyre feszültebb lett, Morata szövegelésért még sárga lapot is kapott. Beállt Ross Barkley is, aki rögtön megkínálta Tujvelt egy húszméteres lökettel, de szerencsére középre ment. A 70. percben viszont sajnos megtört a jég, Fabregas beadását Willian csúsztatta tovább Moratának, aki közvetlen közelről ekkor már nem hibázott.

A hazai csapat lendületben maradt, Hazard is kialakított Barkley-nak egy komoly helyzetet, aki viszont a blokkba lőtt. Majd ugyanő emelkedett a legmagasabbra egy szabadrúgás után, de a keresztlécet találta el. Marko Nikolics is cserélt, Huszti helyett érkezett Kovács István, egyértelmű, hogy nem adta fel a harcot a MOL Vidi, ahogy a szurkolók sem.

A Chelsea visszavett a tempóból, az angol együttes láthatóan elégedett volt azzal, hogy egy gólt sikerült bepasszíroznia a Vidi kapujába. Ez kis híján megbosszulta magát, Kovács került hatalmas helyzetbe, a lövését óriási bravúrral védte Kepa, a kipattanóra pedig sajnos Chelsea-játékos ért oda elsőként.

Majd Nego próbálkozott távolról, de talán jobban tette volna, ha a jobbról lendületből érkező Fiolához passzol. A túloldalon Morata szeretett volna duplázni, de ő is túl önző volt, kisodródott helyzetből csak a kapu előtt tudta ellőni a labdát.

Az utolsó percekre a Chelsea eldugta a labdát, így a Vidi végül nem tudott egyenlíteni. A vége 1-0 a hazaiaknak, de erre a meccsre és teljesítményre büszke lehet a magyar bajnok minden játékosa és Marko Nikolics is, hiszen egy papíron sokkal jobb csapatot szorongatott meg.

A mérkőzés után a Vidi vezetőedzője, Marko Nikolics értékelt a SportTV-nek:

"Jól játszottunk egy fantasztikus Chelsea ellen. Megvoltak a lehetőségeink itt Londonban, ami óriási dolog szerintem, viszont sajnos nem tudtunk gólt lőni. Senki nem számított arra, hogy egy magyar csapat ilyen szinten tud játszani, láthattunk, hogy a második félidőben a legjobbjaikat is behozták ellenünk. Mondtam, hogy nem azért jöttünk, hogy jó benyomást keltsünk, hanem hogy keményen ellenálljunk és harcoljunk egy jó eredményért. A játékosok fegyelmezettek, bátrak voltak, nem csak védekezésben, hanem támadásban is. A szurkolóknak pedig köszönjük a buzdítást, nagy élmény volt előttük játszani. Vasárnap az MTK ellen is ugyanezt a kemény, harcias játékot várom el, mindenkinek meg kell mutatni, hogy jók vagyunk, mindenhol vannak top játékosok."

Nézzük, mi történt a másik 23 mérkőzésen az Európa-liga csoportkörének második körében:

A Leipzig Gulácsi Péter nélkül 3-1-re győzött csütörtökön a Rosenborg vendégeként az Európa-liga csoportkörének második fordulójában. A Dinamo Kijev hiába vezetett 2-0-ra a Jablonec vendégeként, a cseh együttes végül ki tudott egyenlíteni. Az ukrán csapatban Kádár Tamás végig a pályán volt. Az Asztana 2-0-ra nyert a francia Rennes ellen, a kazahoknál Kleinheisler László nem volt a keretben. Szántó Tamás pedig sérülés miatt nem lehetett ott a Rapid Wien csapatában, amely 3-1-re kikapott Glasgow-ban a Rangerstől.

Európa Liga, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

FC Zürich (svájci)-Ludogorec (bolgár) 1-0 (0-0)

Bayer Leverkusen (német)-AEK Larnaca (ciprusi) 4-2 (1-1)

B csoport:

Salzburg (osztrák)-Celtic Glasgow (skót) 3-1 (0-1)

Rosenborg (norvég)-Leipzig (német) 1-3 (0-1)

C csoport:

Zenit (orosz)-Slavia Praha (cseh) 1-0 (0-0)

Girondins Bordeaux (francia)-FC Köbenhavn (dán) 1-2 (0-1)

D csoport:

RSC Anderlecht (belga)-Dinamo Zagreb (horvát) 0-2 (0-1)

Fenerbahce (török)-Spartak Trnava (szlovák) 2-0 (0-0)

E csoport:

Qarabag (azeri)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1)

Vorszkla (ukrán)-Sporting Lisboa (portugál) 1-2 (1-0)

F csoport:

AC Milan (olasz)-Olimpiakosz Pireusz (görög) 3-1 (0-1)

Real Betis (spanyol)-Dudelange (luxemburgi) 3-0 (0-0)

G csoport:

Glasgow Rangers (skót)-Rapid Wien (osztrák) 3-1 (1-1)

Szpartak Moszkva (orosz)-Villarreal (spanyol) 3-3 (1-1)

H csoport:

Eintracht Frankfurt (német)-Lazio (olasz) 4-1 (2-1)

Apollon (ciprusi)-Olympique Marseille (francia) 2-2 (0-0)

I csoport:

Sarpsborg (norvég)-Genk (belga) 3-1 (1-0)

Malmö (svéd)-Besiktas (török) 2-0 (0-0)

J csoport:

Standard Liege (belga)-Akhisar (török) 2-1 (2-1)

Krasznodar (orosz)-Sevilla (spanyol) 2-1 (0-1)

K csoport:

Jablonec (cseh)-Dinamo Kijev (ukrán) 2-2 (1-2)

Asztana (kazah)-Rennes (francia) 2-0 (0-0)

L csoport:

Chelsea (angol)-Vidi FC 1-0 (0-0)

BATE Boriszov (fehérorosz)-PAOK (görög) 1-4 (0-3)