Costa, Carvajal és Isco is kimarad a spanyolok keretéből

A sérüléssel bajlódó Dani Carvajal és Diego Costa, valamint a betegségből lábadozó Isco sem tagja a spanyol labdarúgó-válogatott keretének a soron következő barátságos és Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

Isco vakbélműtét után van, míg Diego Costa az Atlético Madrid szerdai Bajnokok Ligája-találkozóján sérült meg. Carvajal Sergi Robertóhoz és Inigo Martinezhez hasonlóan izomproblémákkal küzd.

Luis Enrique szövetségi kapitány a csütörtöki kerethirdetés során sajnálatát fejezte ki, amiért több játékosára nem számíthat, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy így lehetőséget adhat másoknak a bizonyításra.

Először kapott meghívót Jonny Otto, a Wolverhampton Wanderers balhátvédje, illetve Enrique most válogatta be első alkalommal együttesébe Kokét és Marc Bartrát is.

A spanyolok jövő csütörtökön Cardiffban Walesszel játszanak barátságos mérkőzést, majd négy nappal később az angolokat fogadják a Nemzetek Ligájában.