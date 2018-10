A Chelsea szalonközönsége csendesen bámulta a MOL Vidi remek játékát

A MOL Vidi labdarúgócsapata hősies küzdelmet folytatott a Premier League egyik sztárgárdájával, a Chelsea-vel. A londoni együttes csupán 1-0-ra tudott nyerni csütörtökön este a Stamford Bridge-en, ahol 40 ezer hazai néző színházi hangulatot teremtve nézte végig a kékek előadását. A Vidi a július óta tartó nemzetközi kupamenetelésben talán most nyújtotta a legjobb teljesítményt, de ez sem volt elég a pontszerzéshez. Pedig tényleg nem sok hiányzott hozzá.

Öltönyös, nyakkendős, díszzsebkendős urak, négyhónapos csecsemőjét magához szorító édesanya, jól fésült egyetemisták, meg néhány nyugdíjas. Nagyjából ennyiből állt a Chelsea szurkolótábora, amelyet sokkal inkább nevezhetünk szalonközönségnek. Hosszú perceken keresztül csak annak a mintegy 1500 magyar drukkernek lehetett a hangját hallani, akik elutaztak a londoni mérkőzésre.

A helyiek csak ölbe tett kézzel ültek, Álvaro Morata gólját kegyetlenül megtapsolták, majd újra elcsendesedtek. Hosszú tanulmányok jelentek már meg világszerte arról, hogyan alakul át a világ élfutballjának közönsége, de ezt a helyszínen megélni tényleg elképesztő volt. Meg azt is, amikor arról meséltek az angol újságírók, hogy az igazi drukkerek ma már alacsonyabb osztályú meccsekre járnak tombolni, a Premier League nézőközönsége színházi elitréteg lett.

A spanyol Álvaro Morata 2009-ben a felcsúti Puskás-Szuzuki utánpótlástorna gólkirálya volt a Real Madrid színeiben. Most ő lőtte a Vidi ellen a Chelsea egyetlen gólját. A 2009-es Puskás-Suzuki kupát amúgy a Ferencváros nyerte meg.

A mérkőzés után az interjúzónát a pálya szélén, az oldalvonal mellett alakították ki a rendezők. A Chelsea milliárdos sztárjai szó nélkül hagyták faképnél a rájuk váró angol újságírókat, egyedül Kepa Arrizabalaga az angolok spanyol kapusa fékezett le, de ő csak spanyolul volt hajlandó néhány mondatot szólni. A kötelezőt az angol válogatott Ruben Loftus-Cheek tudta le azzal, hogy a klub tévéjének adott egy rövid értékelést. A többiek rá sem hederítettek azokra, akik szerettek volna kérdezni. Ehhez természetesen joguk van. Az UEFA ugyanis csak azt írja elő, hogy a játékosoknak mindenképpen át kell vonulniuk az interjúzónán. Megállásra, beszédre nem érvényes semmiféle regula. A heti 200.000 fontot (75 millió forintot) kereső belga Eden Hazard is csak elnézően mosolygott, amikor szerettük volna megállítani. Pedig az ő becserélése ezen a meccsen a MOL Vidi legnagyobb dicsérete.

Sarri edző nem akarta a csapatba rakni a belgát, de a magyar bajnok olyan jól játszott, hogy a második félidőben az olasz tréner kénytelen volt meghúzni ezt a cserét.

Szerencsére a MOL Vidi játékosai közül többen is válaszoltak az Origo kérdéseire. Elsőként a csapat kapitánya, Juhász Roland nyilatkozott.

A hősies játék ellenére nem sikerült a pontszerzés. Min múlott a szenzáció elmaradása?

A helyzeteink megvoltak. A meccs előtt tudtuk, hogy nem mi fogjuk többet birtokolni a labdát, de a védekezésünk ezen az estén nagyszerűen működött.

Óriási lehetőségeink voltak, amelyeket be kellett volna rúgnunk, mert az ilyen szintű mérkőzéseken ezeknek a helyzeteknek a sikeres befejezése még inkább felértékelődik.

De talán azzal kellett volna kezdenem, hogy köszönöm a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek Londonba.

Ezt a szurkolást átélni nagyszerű dolog volt. Nekik is köszönhettük azt, hogy a Chelsea nagy nyomását átvészeltük. Nekünk azt kell néznünk, hogy mi mit értünk el ezen a meccsen. A helyzetkihasználáson mindenképpen javítani kell a jövőben.

Van a csapatban hiányérzet a lefújás után fél órával?

Persze. Nem azért jöttünk, hogy szimpatikus vesztesek legyünk. A Chelsea rengeteg helyzetet dolgozott ki, kapufát is lőttek, de mi sem játszottunk alárendelt szerepet. Közel voltunk ahhoz, hogy pontot szerezzünk Londonban.

Belülről milyen csapat volt a Chelsea?

Óriási játékosok, igazi világsztárok fociztak ellenünk. Ezekből a meccsekből kellene sokkal több. Az a tempó, amit ők játszanak teljesen más, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Éppen ezért örültem, hogy a védekezésünk szépen összeállt. Amikor a legvégén a két belső védőjüket megzavartuk és letámadtuk őket, akkor lehetett látni, hogy ők sem sebezhetetlenek. Kár, hogy a magyar bajnokságban nincs lehetőségünk arra, hogy hasonló mérkőzéseket játszhassunk.

Paulo Vinícius a következőket nyilatkozta a lefújást követően: "A világ egyik legjobb csapata ellen óriási összecsapást játszottunk. A csapat minden egyes tagja büszke lehet erre a teljesítményre. Egy kis szerencse kellett volna ahhoz, hogy gólt szerezzünk a Chelsea ellen. Erősek voltunk, játszottuk a focit és volt tartása a csapatnak.

A közönségünk csodálatos volt. Mi minden hétvégén láthatjuk a tévében, hogy milyen hangulatban zajlanak az angol bajnokság meccsei. Ezt most mi is érzékelhettük, de a magyar szurkolók még az angoloknál is csodálatosabbak voltak."

A Vidi kapusa, Tomáš Tujvel elismerte, hogy a Chelsea nagy nyomás alatt tartotta a kapuját. "Mi is nyomtunk, amennyire csak tudtunk.

Egy gól kellett volna a döntetlenhez. Nem kellett annyit védenem, mint amennyit előre gondoltam. Óriási koncentráció alatt játszottam végig a meccset, nem foglalkoztam azzal, hogy éppen ki támadja a kapumat. A kapott gólnál próbáltam reagálni, de annyira gyorsan történt minden, hogy ez most nem sikerült."

Fiola Attila szintén szívesen válaszolt az Origo kérdéseire.

Óriási nyomás alatt kellett játszania a Vidinek, ugyanakkor nem álltak távol a pontszerzéstől. Így érezték ezt belülről is?

Igen, mivel komoly lehetőségeink voltak a gólszerzésre. Nagyon sajnálom, hogy ezekkel nem tudtunk élni. A Chelsea saját akaratát ránk erőltette, de erre a meccs előtt lehetett számítani.

Kontrajátékkal próbálkoztunk, egy helyzetet be kellett volna lőni és akkor most tényleg bravúrról beszélhetnénk.

Az angol csapat nyomását mennyire lehetett a pályán érezni?

Jól álltuk a sarat, jól védekeztünk. Nagyon keményen támadtak, mindenképpen nyerni szerettek volna, ami aztán sikerült is nekik.

A Chelsea edzője becserélte a belga Eden Hazardot, pedig a meccs előtt szó sem volt arról, hogy játszani fog.

Igen, ez pontosan megmutatja, hogy mennyire megnehezítettük a dolgukat. Sarri edző kénytelen volt elővenni a belgát, mert nélküle egyáltalán nem biztos, hogy nyert volna a Chelsea.

Ehhez hasonló meccseket nagyon ritkán játszhat a MOL Vidi. Ezt hogyan tudják feldolgozni?

Jó lenne, ha több ilyen összecsapásunk is lenne a hazai bajnokságban.

Meg az is jó lenne, ha odahaza ennyi néző előtt tudnánk játszani. Hétvégén 400 néző előtt játszanak a magyar csapatok - köztük olykor mi is - Londonban megmutatták a magyar drukkerek, hogy képesek remek hangulatot teremteni.

Összességében elégedetten, vagy csalódottan száll fel a repülőgépre?

Én csalódott vagyok. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy meglehet az egy pont. Sajnálom, hogy nem sikerült.

Marko Nikolics, a Vidi edzője így értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón: „Vegyesek az érzéseim. Örülök, hiszen bebizonyítottuk, hogy helyünk van ebben a sorozatban, továbbá büszke vagyok a játékosokra, mert minden tőlük telhetőt megtettek. Mindemellett csalódott is vagyok, hiszen komoly lehetőségeink voltak, mégsem sikerült gólt szereznünk, pedig még nagyobb meglepetést okozhattunk volna.

Talán kevesen gondolták, hogy egy magyar csapat így tud játszani egy nála sokkal magasabban jegyzett alakulat ellen, márpedig a második félidőben a legjobbjaikat is behozták. Eden Hazard egy szenzációs játékos, nyilván nehezebb dolgunk volt hátul, miután beállt, de a Chelsea nem csak róla szól, rajta kívül is vannak világklasszis futballisták a csapatban."

A Vidi két forduló után pont nélkül áll a csoportban, a szerb mester azonban bizakodó.

„A BATE ellen is jól játszottunk, most is, talán egy kis szerencse kell még és akkor jönnek a pontok is. Az biztos, hogy harcolni fogunk a végsőkig, soha nem adjuk fel, már csak a közönségünk miatt sem tehetjük. Ezúton is köszönjük szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek, és hogy ilyen szenzációs hangulatban buzdítottak minket az egész mérkőzésen."

A Chelsea olasz edzőjét, Maurizio Sarrit meglepte a Vidi. „Nagyon nehéz mérkőzés volt, de fontos három pontot szereztünk. Már az első félidőben adódtak komoly helyzeteink, ha esetleg azok közül az egyiket gólra váltjuk, talán könnyebb dolgunk lett volna.

A második játékrészben sem koncentráltunk eléggé a befejezéseknél, de ami jobban zavart, az a védelmünk bizonytalansága. Két-három komoly helyzetet is kialakított a magyar csapat a kapunk előtt, ezt pedig nem hagyhattuk volna, ezen a téren mindenképpen javulnunk kell. Azt tudtunk, hogy szervezetten védekezik, de az meglepett, hogy ilyen veszélyes kontrákat vezetett a Vidi. Annak viszont nagyon örülök, hogy Morata gólt lőtt, az ő és a csapat szempontjából is fontos, hogy újra formába lendüljön, nagy szükségünk lesz még rá a folytatásban."

Az Európa Liga következő fordulójában a Vidi a PAOK Szaloniki vendége lesz, a mérkőzést október 25-én rendezik a görög városban.