Mourinho elismerte, hogy vannak gondok a Unitednél

José Mourinho csapata, a Manchester United szombaton a Newcastle csapatát fogadja a Premier League-ben. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a meccs előtt egy nappal, az újságírók elé járult Mourinho.

Mourinho rögtön az elején két kérdést kapott.

– Miért megy ilyen rosszul a csapatnak ebben a szezonban?

– Ennek több oka is van.

– Mondana párat?

– Nem.

Ezzel két kérdést el is lőtt a portugál, majd elismerte, mennyire fontos lenne csapatának megszerezni a három pontot a Newcastle ellen.

„Október elején vagyunk, a tabella ilyenkor nem feltétlenül a pár hónappal későbbi vagy a végleges erőviszonyokat tükrözi. Sokkal jobban is tudunk teljesíteni, szükségünk van a pontokra, különösen azok után, hogy a legutóbbi hatból csak egyet szereztünk” – mondta bölcsen Mourinho.

A portugál később spanyol kollégáját, Rafa Benítezt dicsérte egy kicsit, majd a csapat hazai formáját firtató kérdésre megjegyezte, hogy az Old Traffordon csak egy vereséget szenvedtek eddig hét meccsen, de három meccse nem is nyertek. Természetesen ez nem akkora öröm, mint egy győzelem, de nem is vereség, sziporkázott a portugál.

Végezetül elfogadta az egyik újságíró felvetését, miszerint ez a teljesítmény nem elfogadható egy ekkora klubtól. Most zsinórban négy nyeretlen meccsnél jár a United, az ötödik azt jelentené, hogy 1999 óta nem látott rossz formába kerülhetne a csapat.

És le is telt a három és fél perc.